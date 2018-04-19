Akşam Postası / 19 Nisan 2018

1- YSK atışması…CHP: Yüksek sabotaj kurulu olmasın, AKP: Tarafsızlığıyla parlıyor

Siyasette erken seçimin yanısıra, 2017 yılının son aylarında kurulup teşkilatlanmasını yeni tamamlayan İYİ Parti’nin 24 Haziran’daki milletvekilliği seçimine katılıp katılamayacağı da tartışılıyor.

2- Yatırım bankaları erken seçimi ‘piyasa dostu’ buldu: Temel görüşler değişmedi

Dünyanın önde gelen yatırım bankaları Goldman Sachs ve JP Morgan, 24 Haziran’daki erken seçim kararına piyasaların verdiği olumlu reaksiyona rağmen Türkiye’nin ekonomik görünümüyle ilgili temel görüşlerini değiştirmedi.

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3- HDP’li Baydemir ve Irmak’ın vekilliği düşürüldü

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın milletvekilliği düşürüldü.

4- Yunan mahkemesinin kararı: ‘FETÖ’ şüphelisi kaçak askerlerden biri serbest

Darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan sekiz askerden birini serbest bırakma kararı alındı.

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5- Akademisyen Koray Çalışkan’a hapis: Gerekçe ‘FETÖ propagandası’

Akademisyen Koray Çalışkan’a ‘FETÖ propagandası’ suçlamasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası verildi.

6- Merkez Bankası beklenti anketi: Yıl sonu dolar 4.22, enflasyon 10.07, büyüme 4.7

Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinde 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.22 çıktı. Bir önceki dönem anketinde rakam 4.10’du.

7- CHP’nin ‘internette sansür’ raporu: Üç ayda 10 bin sosyal medya hesabı ‘incelendi’

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in hazırladığı rapora göre 1 Ocak ile 9 Nisan 2018 arasında 10 bin 250 sosyal medya hesabı incelendi, 3 bin 679 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

8- Halisdemir davasında tüm sanıklara çifte ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimi sırasında darbeci generali vurarak gecenin seyrici değiştiren astsubay Ömer Halisdemir’in öldürülmesiyle ilgili davada 18 sanığa çifte ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

9- Kabataş’ta durağa dalıp 10 kişiyi yaralayan İETT şoförüne iki yıl bir ay hapis

İstanbul’un Kabataş semtinde özel halk otobüsüyle vapur iskelesine girerek 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan şoför Eyüp Er iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı. Er’in ehliyetinin bir yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.

10- ‘Kebapçı kavgası’nda Terim ve Aydoğdu’ya toplamda 10 yıl hapis talebi

İzmir’in Çeşme ilçesindeki ‘kebapçı kavgası’ sonrası işadamı Selahattin Aydoğdu’ya dokuz yıl, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e bir yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

11- Trump Ankara’ya çıkışmıştı: ABD’ye göre pastör Brunson’un serbest kalma zamanı geldi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ‘FETÖ’ üyeliği iddiasıyla halen tutuklu bulunan pastör Andrew Craig Brunson için, “Türkiye hükümetinin onu serbest bırakma zamanı geldi” dedi.

12- AKP’li Kavakçı’nın Gülen’e ‘af’ isteyen yazısı Yeni Akit’in sitesinden ‘uçuruldu’

AKP yanlısı Yeni Akit gazetesi yazarı Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’in tövbe edip Erzurum’daki köyüne dönmesi, kendisine bağlı cemaatin de asli faaliyeti eğitime devam etmesi gerektiğini belirterek böyle bir durumda hapse atılmayabileceği öngörüsünde bulundu. Yazı internet sitelerinde haber olarak yayınlanmasından sonra sabah saatlerinde Yeni Akit internet sitesinden kaldırıldı. Yazının linkini tıklayanlar, yazarlar ana sayfasının görüntüsüyle karşılaştı.