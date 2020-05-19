Akşam Postası / 19 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ Türkiye’de 28 can daha aldı: 1022 yeni vaka var, 1318 kişi iyileşti
Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 4 bin 199’a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1022 yeni vakayla 151 bin 615’e çıktı.
2- 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun
Bugün Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı milli mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışının 101’inci yıldönümü.
19 Mayıs, 19:19’da evlerden ve stadlardan yükselen İstiklal Marşı’yla kutlandı
Yurtta ‘sosyal mesafe’li 19 Mayıs kutlamaları
3- ‘Corona’ önlemleri | 15 ile seyahat kısıtlaması uzatıldı
13:00 İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi.
Dört günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde market, manav ve kasaplar açık
Otellerin 31 Aralık’tan önceki rezervasyon iptallerine işlem uygulanmayacak
‘Corona’, kan zehirlenmesi, kalp yetmezliği ve inmeye rağmen hayata tutundu
Elazığ’da maske takmayan üç dilenciye 9 bin 450 lira para cezası verildi
Anjiyo sonrası ‘corona’ testi pozitif çıkan hastayı ziyaret eden 47 kişi karantinada
Turizm bakanı: Oteller tam kapasite çalışacak ama sosyal mesafeye uyulacak
Uyuşturucu almak için karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalıştı
Batmanlı öğretmenler, sosyal mesafe ihlal edilince uyaran cihaz üretti: Mesafe metre
Karantinadan, bariyerden atlayarak kaçmaya çalışan ikiliyi polis yakaladı
Denetim yapan doktorun ‘corona’ testi pozitif çıktı: 50 berber ve çalışanları karantinada
Bursa İŞKUR’da dokuz memurda ‘corona’ çıktı
4- İmamoğlu: Bloke konan bağış paraları halen sahiplerine iade edilmedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘corona’ yardımları kapsamında başlatılan bağış kampanyasının İçişleri Bakanlığı’nca durdurulmasıyla beraber Vakıfbank’ta bloke edilen paraların halen sahiplerine iade edilmediğini söyledi.
5- Yavaş ‘corona’ yardımlarına kaynak yaratmak için 338 ihaleyi erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kentte corona virüsü salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik ihtiyaçları karşılamak için toplam 338 ihaleyi erteledi.
6- Yedi bakanlıktan fazla: Diyanet dört ayda 4 milyar liraya yakın para harcadı
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yılın ilk dört ayındaki harcamasının yedi bakanlığın harcamasını geçtiği bildirdi.
7- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da 545, İtalya’da 162 kişi daha öldü
İtalya’da can kaybı 162 artışla 32 bin 169’a yükselirken, Britanya’da 545 artarak 34 bin 341’e yükseldi.
Dünya Tabipler Birliği başkanı: Almanya sınırları açarsa ikinci dalga gelebilir
Almanya’da 20 binin üzerinde sağlık çalışanına corona virüsü bulaştı
DSÖ’ye uluslararası soruşturma başlatılıyor
Dışarıda yemek için ‘Pac-Man maskesi’: Ağız kısmı el değmeden açılıyor
Mitsubishi’nin karı ‘corona’dan dolayı yüzde 89 düştü
Trump’tan DSÖ’ye fon tehdidi: 30 günde gereken adımları atmazsanız keseriz
8- Avrupa Konseyi’nden ‘kayyım’ yorumu: Seçilmişlerin yerine atananlar geliyor
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, HDP’li belediyelere kayyım atamalarıyla ilgili açıklama yaparak ‘endişe duyduklarını‘ söyledi.
9- Araştırma: Her 10 gençten altısı yurt dışında yaşamak istiyor
Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) raporu, genç nüfusun büyük çoğunluğunun Türkiye’den gitmek istediğini ortaya koydu.
10- Rapor: Şehir hastanelerinde işletmeci batarsa sağlık sistemi çökebilir
Rapor hazırlayan Uluslararası Şeffaflık Derneği, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan şehir hastanelerinin normalden fazla maliyet çıkardığını, ihale koşullarının da hukuk devleti ilkelerine ve demokrasiye aykırı olduğunu belirtti.
11- Hazine yetkilileri: Swap anlaşması yapıldığı haberleri doğru değil
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, birçok ülkeyle swap (para takası) görüşmelerinin devam ettiğini, Türkiye’nin iki ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.
En büyük aracılardan Fransız BNP, Türk lirasında yeni işlemleri durdurdu
12- Gözaltındaki üç HDP’li belediye başkanı serbest bırakıldı
Siirt başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan üç HDP’li belediye başkanı adli kontrolle serbest bırakıldı.
13- RTÜK’ten ‘Bira iyi gider’ ifadesine üç kez yayın durdurma cezası
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) , radyocu Nihat Sırdar’ın yayın sırasında bir dinleyicisinden gelen “Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider”mesajını okuması nedeniyle programına üç kez yayın durdurma cezası verdi.
14- İBB’den ‘bayram hediyesi’: Sarıyer’deki Atatürk Kent Ormanı hizmete açıldı
Yeniden düzenlenen, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki, Hacıosman Korusu’nun adı Atatürk Kent Ormanı olarak değiştirildi ve İstanbulluların hizmetine açıldı.
15- Akdeniz’de art arda sekiz deprem
Akdeniz’de sabaha karşı büyüklükleri 5.6, 3.7, 4.4, 3.9, 4.2 ve 4.1 olmak üzere sekiz deprem meydana geldi.