Akşam Postası / 19 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ Türkiye’de 28 can daha aldı: 1022 yeni vaka var, 1318 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 4 bin 199’a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1022 yeni vakayla 151 bin 615’e çıktı.

2- 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun

Bugün Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı milli mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışının 101’inci yıldönümü.

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3- ‘Corona’ önlemleri | 15 ile seyahat kısıtlaması uzatıldı

13:00 İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi.

4- İmamoğlu: Bloke konan bağış paraları halen sahiplerine iade edilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘corona’ yardımları kapsamında başlatılan bağış kampanyasının İçişleri Bakanlığı’nca durdurulmasıyla beraber Vakıfbank’ta bloke edilen paraların halen sahiplerine iade edilmediğini söyledi.

5- Yavaş ‘corona’ yardımlarına kaynak yaratmak için 338 ihaleyi erteledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kentte corona virüsü salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik ihtiyaçları karşılamak için toplam 338 ihaleyi erteledi.

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6- Yedi bakanlıktan fazla: Diyanet dört ayda 4 milyar liraya yakın para harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yılın ilk dört ayındaki harcamasının yedi bakanlığın harcamasını geçtiği bildirdi.

7- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da 545, İtalya’da 162 kişi daha öldü

İtalya’da can kaybı 162 artışla 32 bin 169’a yükselirken, Britanya’da 545 artarak 34 bin 341’e yükseldi.

8- Avrupa Konseyi’nden ‘kayyım’ yorumu: Seçilmişlerin yerine atananlar geliyor

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, HDP’li belediyelere kayyım atamalarıyla ilgili açıklama yaparak ‘endişe duyduklarını‘ söyledi.

9- Araştırma: Her 10 gençten altısı yurt dışında yaşamak istiyor

Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) raporu, genç nüfusun büyük çoğunluğunun Türkiye’den gitmek istediğini ortaya koydu.

10- Rapor: Şehir hastanelerinde işletmeci batarsa sağlık sistemi çökebilir

Rapor hazırlayan Uluslararası Şeffaflık Derneği, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan şehir hastanelerinin normalden fazla maliyet çıkardığını, ihale koşullarının da hukuk devleti ilkelerine ve demokrasiye aykırı olduğunu belirtti.

11- Hazine yetkilileri: Swap anlaşması yapıldığı haberleri doğru değil

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, birçok ülkeyle swap (para takası) görüşmelerinin devam ettiğini, Türkiye’nin iki ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

12- Gözaltındaki üç HDP’li belediye başkanı serbest bırakıldı

Siirt başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan üç HDP’li belediye başkanı adli kontrolle serbest bırakıldı.

13- RTÜK’ten ‘Bira iyi gider’ ifadesine üç kez yayın durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) , radyocu Nihat Sırdar’ın yayın sırasında bir dinleyicisinden gelen “Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider”mesajını okuması nedeniyle programına üç kez yayın durdurma cezası verdi.

14- İBB’den ‘bayram hediyesi’: Sarıyer’deki Atatürk Kent Ormanı hizmete açıldı

Yeniden düzenlenen, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki, Hacıosman Korusu’nun adı Atatürk Kent Ormanı olarak değiştirildi ve İstanbulluların hizmetine açıldı.

15- Akdeniz’de art arda sekiz deprem

Akdeniz’de sabaha karşı büyüklükleri 5.6, 3.7, 4.4, 3.9, 4.2 ve 4.1 olmak üzere sekiz deprem meydana geldi.