Akşam Postası / 19 Mayıs 2019

1. Yurtta 19 Mayıs coşkusu

Fotoğraf: DHA

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu 1919 metrelik ‘Bayrak Yürüyüşü’yle Samsun’da başladı.

2. İmamoğlu’ndan Yıldırım’ın pusula iddiasına: Üç defa dinledim ne söylediğini anlamadım

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi AKP’li Binali Yıldırım’ın, ‘sandık başkanlarının, seçmenlerin görünüşüne göre İstanbul büyükşehir belediyesi pusulası vermediği’ iddiasına, ‘‘Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım. Üzüldüm yani. Nokta!”, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ”Veri inceleme FETÖ taktiğidir” sözlerine ise, ”Ben Samanyolu TV’ye çıkıp bağış toplamadım, açılış yapmadım. Hafızalarını tazelesinler. Buna da Nokta!” diye karşılık verdi.

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3. Sputnik: Suriye ordusu İdlib’de tek taraflı ateşkes ilan etti

Sputnik International, Suriye ordusunun İdlib’de tek taraflı ateşkes ilan ettiğini yazdı. Haberde ateşkese rağmen bir günde 13 kez rejim güçlerine topçu ateşi açıldığı ve üç Suriyeli askerin yaralandığı belirtildi.

4. Kars’ta kaybolan Nurcan’dan acı haber: Cansız bedeni derede bulundu

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyünde geçen pazar kaybolan üç yaşındaki Nurcan Sade’den acı haber geldi. Minik Nurcan’ın cansız bedeni dereden çıkarıldı.

5. Eurovision’a müzik değil siyaset damga vurdu: İzlandalı grup Filistin’e destek verdi

Eurovision Şarkı Yarışması’nın dün akşam İsrail’de düzenlenen finalinde Hollandalı Duncan Laurence’ın ‘Arcade’ adlı şarkısı birinci oldu. Ancak, Ortadoks-Yahudilerin (koyu dindar) yarışma öncesindeki eylemi ve İzlanda adına yarışan Hatari grubunun Filistin yanlısı eylemi birinciden çok konuşuldu.

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6. Trump kürtaj konusundaki suskunluğunu bozdu: Karşıyım

Alabama’da yasaklanan, 16 eyalette kısıtlayıcı yasa tasarıları gündemde olan ABD’nin başkanı Donald Trump, konuya ilişkin suskuluğunu bozdu. Trump, Twitter üzerinden kürtaj karşıtı olduğunu açıkladı.

7. Kırşehir’de Kaman belediye başkanı Atatürk Bilgi Evi’ni kapattı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde, MHP’li eski belediye başkanı Erhan Talu’nun açtığı, çocukların okul dışında zaman geçirerek takviye dersler aldıkları Atatürk Bilgi Evi, AKP’li yeni başkan Necati Çolak tarafından gerekçe gösterilmeden kapatıldı.

8. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Aydınlı gazeteciye 11 ay 20 gün hapis cezası

Yayla

Aydın’da yayımlanan yerel bir gazetede çalışan Mustafa Yayla sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezasının onanması üzerine cezaevine girdi.

9. Mısır’da turist otobüsüne saldırı: En az 16 yaralı

Fotoğraf: Independent

Mısır’ın Giza kentindeki piramitlerin yakınındaki turist otobüsünü hedef alan saldırıda en az 16 kişi yaralandı.