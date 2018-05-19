Akşam Postası / 19 Mayıs 2018

1- SONAR anketine göre iktidar değişiyor: İnce ve Akşener’in oyları Erdoğan’ı geçiyor

SONAR Araştırma’nın son anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 42. Yüzde 21,91 oy oranına ulaşan CHP’nin adayı Muharrem İnce ve yüzde 21 bulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oy oranıysa Erdoğan’ı geçiyor.

2- İnce’nin manifestosu: Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan politikalara son

Seçim manifestosunu açıklayan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “İlk adım OHAL’in kaldırılması olacak. Yetkin ve kararsız yargıçların seçilmişleri denetlemesi sağlanacaktır; zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan politikalara son vereceğiz” dedi.

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3- İnce’ye bisiklet hediyesi: Cumhurbaşkanlığı demirbaşına kaydedeceğim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun mitinginde kendisine ‘Cumhurbaşkanı seçildiği gün makam aracı olarak binmesi için’ hediye edilen bisiklet için “Bisiklet, Cumhurbaşkanlığı demirbaşına kaydedilecek” dedi.

4- Akşener net: İnce ikinci tura kalırsa ‘şartsız şurtsuz’ destekleyeceğiz

İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması halinde ‘şartsız şurtsuz’ destekleyeceklerini söyledi.

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5- Demirtaş’tan TRT sorusuna: Belki de benim için Cezaevi Radyo Televizyonu kurulur

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT’ye çıkıp çıkamayacağına ilişkin “Belki de benim için Cezaevi Radyo Televizyonu kurulur” dedi.

6- Elleri kelepçeli liseliyi öldüren polise bir dava daha: Sekiz yıl hapis istendi

Esenyurt’ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı elleri kelepçeliyken başından tabancayla vuran polis memuruna bir dava daha açıldı.

7- Bozdağ’dan İnce’ye davet: Gülen’in iade talebinin belgeleri bakanlıkta

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen’in ABD’den usulüne uygun istendiğine dair belge görmek isteyen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi Adalet Bakanlığı’na davet etti.

8- Yurtta 19 Mayıs coşkusu: Binlerce kişi Anıtkabir’de

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yurt çapında etkinlikler düzenlendi.

9- İlk talep: Hakkari’deki 123 köy ve mahalledeki sandıklar birleştirilsin

Hakkari Valiliği ve Hakkari İl Seçim Kurulu, kentteki 123 köy ve mahalledeki sandıkların 31-32 yerde birleştirilmesini istedi.

10- Danıştay 16 Nisan’daki mühürsüz oyları savundu: Soruşturulamaz, YSK’nın takdiri

Danıştay Genel Sekreteri, Danıştay 10’uncu Daire’ye gönderdiği savunmada, 16 Nisan referandumunda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin mühürsüz oyları geçerli sayması hakkında “YSK üyeleri takdir yetkisini kullandı” dedi.

11- Beraat yolu açıldı: Şortlu kadını tekmeleyen Çakıroğlu’na ‘bipolar bozukluk’ raporu

Şort giydiği gerekçesiyle İstanbul’da belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi’ye tekmeyle saldıran Abdullah Çakıoğlu’na, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi “Bipolar bozuklukluğu var” raporu verdi. Çakıroğlu’nun avukatına göre beraat yolu açıldı.

12- Tenkisat sürüyor: CNN Türk’te Gülay Özdem ve Saynur Tezel de işten çıkarıldı

Demirören Grubu’nun Doğan Holding’e ait medya organlarını satın almasının ardından başlatılan tenkisat sürüyor.

13- Saadet Partili gençler, Filistin mitingini ‘trolledi’: İktidar miting yapmaz icraat yapar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla dün Yenikapı’da gerçekleşen ‘Zulme Lanet Kudüs’e Destek’ mitingine katılan beş Saadet Partili (SP) genç, taşıdıkları beş farklı dövizle bir mesaj verdi.

14- Irak seçiminde resmi sonuç: Şii lider Es Sadr’ın ittifakı kazandı

Irak’ta geçen hafta düzenlenen genel seçimlerin resmi sonucu açıklandı. Seçimi, Şii lider Mukteda Es Sadr liderliğindeki blok kazandı.

15- İngiltere’de kraliyet düğünü: Prens Harry ve ABD’li oyuncu Meghan Markle evlendi

İngiltere taht sıralamasında altıncı sırada yer alan Prens Harry, bir buçuk yıldır nişanlı olduğu Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile İngiltere’nin Windsor kentinde bulunan St.George Şapeli’nde evlendi.