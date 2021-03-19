Akşam Postası / 19 Mart 2021

1. İstanbul ve Ankara’da operasyon: HDP ilçe yöneticileri dahil 20 kişi gözaltında
İstanbul ve Ankara’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP yöneticileri dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2. Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye 1.4 milyon doz aşı ihraç edilmiş
Bloomberg ajansı, 15 Mart itibariyle Avrupa Birliği’nde Türkiye’ye 1.4 milyon doz Covid-19 aşısı ihraç edildiğini bildirdi.
Aile hekimi federasyonu: Birinci doz için randevu alınamıyor
3. Bilim Kurulu üyesi: İstanbul üçüncü dalgada
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, mega kent İstanbul’da Covid-19 salgınında üçüncü dalgaya girildiğini söyledi.
4. Erdoğan: Biden’ın Putin’le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmaz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ‘katil’ polemiğine dahil oldu.
5. HDP’li Gergerlioğlu, Meclis’te ‘Adalet Nöbeti’ni sürdürüyor
Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te partisinin grup odasında beklemeyi sürdürüyor.
AYM başkanı, ‘HDP’ye kapatma davası’nda raportör görevlendirdi
6. Salgının ilk yılı: ‘İş cinayetleri’nde 861 kişi hayatını kaybetti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Covid-19 salgınının birinci yılında iş cinayetlerinde 861 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
7. Kadıköy’deki ‘Boğaziçi’ eylemine katılan yedi kişiye 11 yıla kadar hapis istemi
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonrası yapılan eyleme katılan 11 kişiye dava açıldı.
8. İmamoğlu’ndan Buldan’a Nevruz telefonu: Kapatma davasına tepki göstermiş
HDP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun partinin eş başkanlarından Pervin Buldan’ı arayarak Nevruz Bayramı’nı kutladığını bildirdi.
9. Havai fişek fabrikasında patlama davası: Beş tutuklu sanıktan biri tahliye edildi
Sakarya’nın Hendek ilçesinde, yedi işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlaması davasında beş tutuklu sanıktan biri tahliye edildi.
10. Yasa tasarısı: İstanbul Finans Merkezi’ndeki şirketlere yüzde 75’lik vergi muafiyeti
İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) 10 maddelik temel yasasının hazırlandığı, bu bölgede faaliyet gösterecek finans şirketlerinin kazançlarının yüzde 75’i vergiden muaf tutulacağı belirtildi.