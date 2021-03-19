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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 19 Mart 2021

1. İstanbul ve Ankara’da operasyon: HDP ilçe yöneticileri dahil 20 kişi gözaltında

İstanbul ve Ankara’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP yöneticileri dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

2. Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye 1.4 milyon doz aşı ihraç edilmiş

Bloomberg ajansı, 15 Mart itibariyle Avrupa Birliği’nde Türkiye’ye 1.4 milyon doz Covid-19 aşısı ihraç edildiğini bildirdi.

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3. Bilim Kurulu üyesi: İstanbul üçüncü dalgada

Fotoğraf: AA

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, mega kent İstanbul’da Covid-19 salgınında üçüncü dalgaya girildiğini söyledi.

4. Erdoğan: Biden’ın Putin’le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ‘katil’ polemiğine dahil oldu.

5. HDP’li Gergerlioğlu, Meclis’te ‘Adalet Nöbeti’ni sürdürüyor

Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te partisinin grup odasında beklemeyi sürdürüyor.

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6. Salgının ilk yılı: ‘İş cinayetleri’nde 861 kişi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Covid-19 salgınının birinci yılında iş cinayetlerinde 861 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

7. Kadıköy’deki ‘Boğaziçi’ eylemine katılan yedi kişiye 11 yıla kadar hapis istemi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonrası yapılan eyleme katılan 11 kişiye dava açıldı.

8. İmamoğlu’ndan Buldan’a Nevruz telefonu: Kapatma davasına tepki göstermiş

HDP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun partinin eş başkanlarından Pervin Buldan’ı arayarak Nevruz Bayramı’nı kutladığını bildirdi.

9. Havai fişek fabrikasında patlama davası: Beş tutuklu sanıktan biri tahliye edildi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, yedi işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlaması davasında beş tutuklu sanıktan biri tahliye edildi.

10. Yasa tasarısı: İstanbul Finans Merkezi’ndeki şirketlere yüzde 75’lik vergi muafiyeti

İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) 10 maddelik temel yasasının hazırlandığı, bu bölgede faaliyet gösterecek finans şirketlerinin kazançlarının yüzde 75’i vergiden muaf tutulacağı belirtildi.

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Zaman makinesinin açtığı kapılar

Benim üç senelik makinemin kapısı da İstanbul ve Lizbon havaalanlarının çıkış kapıları. ‘Zaman makinesi’ değil de ‘mekan makinesi’ desem, sanki daha bi’ cuk oturacak.