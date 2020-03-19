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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 19 Mart 2020

1- Türkiye’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı üçe yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, emekli orgeneral Aytaç Yalman’ın da ‘corona’dan öldüğünün anlaşılmasıyla Türkiye’de ölü sayısının üçe çıktığını söyledi.

Sağlık bakanı: Bugüne dek 10 bini aşkın ‘corona’ testi yapıldı

2- Tüm ligler ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle tüm liglerin ertelendiğini açıkladı.

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3- İçişleri duyurdu: ‘Corona’ genelgesiyle 150 bin işyeri geçici olarak kapatıldı

İçişleri Bakanlığı, corona virüsünün önlenmesine ilişkin genelgenin ardından 149 bin 382 işyerinin geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Bir tavsiye kararı daha: AVM’ler de kapatılsın

4- Diyanet: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı

Diyanet İşleri Başkanlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında, cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı olacağını bildirdi.

5- Satışları yüzde 70 düşen AVM’ciler İşsizlik Fonu’nun devreye alınmasını istiyor

Türkiye genelinde 384 marka ve 70 bin mağazayı temsil eden Birleşmiş Markalar Derneği, corona virüsü endişeleri nedeniyle son bir haftadır AVM ve cadde mağazalarında satışların yüzde 70 düştüğünü bildirip İşsizlik Fonu’nun devreye alınmasını istedi.

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8- Resmi açıklama: İran’da her 10 dakikada bir kişi ‘corona’dan ölüyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede her 10 dakikada bir kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

9- Çin’den sevindiren haber: Sıfır ‘yerli corona’ vakası bildirildi

Salgının çıkış yeri Çin’den küresel ‘corona‘ mücadelesinde umut veren bir haber geldi. Salgının başından beri ilk kez yeni yerli vaka bildirilmedi.

İspanya’da ‘corona’: Son 24 saatte 3 bin 500 vaka, 209 ölü

Resmi açıklama: İran’da her 10 dakikada bir kişi ‘corona’dan ölüyor

Rusya’da ‘corona’dan ilk ölüm

Ülke ülke ‘corona’ testi: Çin, Güney Kore ve İtalya önde

13 yıl önceki araştırma: Corona virüsü ‘saatli bomba’ gibi

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Ülke ülke ‘corona’ testi: Çin, Güney Kore ve İtalya önde

Yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı dünya genelinde hızla yayılırken salgını kontrol altına almayı başarmış görünen Çin ve Güney Kore test sayılarıyla öne çıktı. İki ülke bugüne kadar toplamda 600 binden fazla ‘corona’ testi yaptı. Türkiye’de ise bugüne kadar 10 bini aşkın test yapıldığı açıklandı.

‘Sosyal mesafe’ çocuklarda da şart

Okulların kapatılmasıyla birlikte çocuklar da evlere kapandı. ‘Corona’ salgınının önlenmesi için önerilen ‘sosyal mesafe’ uzmanlara göre sadece yetişkinler değil çocuklar arasında da şart.

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