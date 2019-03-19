Akşam Postası / 19 Mart 2019

1. Erdoğan seçim öncesi yine ‘idam’ı hatırladı: Parlamento getirsin onaylarım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaptığı mitingde “Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık” dedi.

2. Yavaş’ın avukatı: Hakimler baskı altında, bir suçlu kurtarılmaya çalışılıyor

Fotoğraf: DHA

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ın avukatı Bülent Yücetürk, müvekkili hakkında ‘müstehcen görüntü bulundurmak’ ve ‘suçu yetkiliye bildirmemek’ suçlamasıyla açılan soruşturmalara yönelik, görüntülerin bulunduğu iddia edilen bilgisayarın Yavaş’a ait olmadığını söyledi.

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3. Yeni Zelanda meclisinde hayatını kaybedenler için Kuran okundu

Fotoğraf: Reuters

Yeni Zelanda’da 50 kişinin hayatını kaybettiği cami katliamının ardından ilk kez toplanan mecliste İmam Nizam ül Hak Thanvi, saldırıda hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okudu.

4. HDP’nin Balıkesir adayına gözaltı

Balıkesir başsavcılığı tarafından ‘sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP’nin Balıkesir büyükşehir belediye eş başkan adayı Yurdanur Güven ile yedi HDP’li gözaltına alındı.

5. Kazak lider Nazarbayev 28 yıllık koltuğundan istifa etti

Fotoğraf: Reuters

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 28 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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6. Türkiye’nin temyiz talebi kabul edildi: Demirtaş davası AİHM’de tekrar görülecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), halen tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili davada Türkiye’nin temyiz başvurusunu kabul etti ve davanın AİHM Büyük Daire’de görüleceğini duyurdu.

7. Utrecht’te şüpheliyle kurbanlar arasında bağlantı yok: Terör ihtimali güçlendi

Hollanda İçişleri Bakanlığı 24 Oktoberplein saldırısında baş şüpheli Gökmen Tanış ile kurbanlar arasında henüz hiçbir bağlantı bulunmadığını, bu nedenle olayın bir ‘terör saldırısı’ olma ihtimalinin hala çok güçlü olduğunu açıkladı.

8. İstanbul’u rüşvetle alt ettiği iddia edilen Japon olimpiyat komitesi başkanı çekiliyor

Takeda

2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Japonya’nın hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Olimpiyat Komitesi Başkanı Tsunekazu Takeda görevinden istifa edeceğini açıkladı.

9. Liradaki kayıp İstanbul’u en pahalı şehirler listesinde 48 basamak düşürdü

Dünyanın en pahalı şehirler listesinde geçen yıl 72’nci sırada yer alan İstanbul, yurtiçinde hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon devam ediyor olsa da, liradaki sert değer kaybı nedeniyle bir yılda 48 basamak gerileyerek 120’nci sırada yer aldı.

10. Çocuğa yönelik cinsel istismar davasında ceza 67 yıldan 30’a düşürüldü

Erzurum’da ceninden alınan örnekte babanın yüzde 99,9 dayı M.İ. olduğu belirlenen istismar davasında karar çıktı. 15 yaşındaki yeğeni N.N.’ye tecavüz eden sanığa verilen 67 yıl altı ay hapis cezası, yasa gereği 30 yıla düşürüldü.

11. ‘ÖSO’danım’ diye sınırı geçmiş: Narkozun etkisi geçerken ‘YPG’ dedi, tutuklandı

Alu

Suriye’den Türkiye’ye yaralı olarak gelen ve ‘kendisini Özgür Suriye Ordusu mensubu olarak tanıtan’ 20 yaşındaki Riyad Alu, Adana’da tedavi gördüğü hastanede ameliyat sonrası narkozun etkisi geçerken, ‘YPG’ deyince tutuklandı.

12. Sezai Temelli’ye ‘terör’ soruşturması

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

13. CHP’den CNN’e çağrı: CNN Türk yalan haber yapıyor, soruşturma başlatın

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, uluslararası haber kanalı CNN’e bir mektup yazarak CNN Türk hakkında ‘yalan haber yaptığı için’ soruşturma talebinde bulundu.