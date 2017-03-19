Akşam Postası / 19 Mart 2017

1- Yasak biter başbakan başlar: Akşener’in engellendiği Niğde’de Yıldırım miting yapacak

Eski MHP milletvekili Meral Akşener’in mitinginin OHAL gerekçesiyle engellendiği Niğde’de Başbakan Binali Yıldırım miting yapacak.

2- Kalın’dan Alman istihbarat şefine: Açıklaması Avrupa’da ‘FETÖ’yü aklama operasyonu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman İstihbarat Servisi (BND) Şefi Bruno Kahl, darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna dair kanıt olmadığına yönelik sözlerine yanıt verdi.

3- ‘Nazi benzetmesi’ni tekrarlayan Erdoğan’dan Avrupa’ya: Maskeli balo sona erdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya’ya bir kez daha ‘Nazi benzetmesi’ yaparak, Avrupa’nın Türkiye’yi ajanlarla sıkıştırdığını ama şimdi ‘sahaya indiğini’ savundu.

4- Juncker ciddiye almadı: Türkiye mülteci anlaşmasını iptal etmez, bu tehditleri aştım

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bir yıl önce imzalanan mülteci geri kabul anlaşmasını Türkiye’nin iptal edeceğine inanmadığını belirterek, iktidarın her defasında masaya sunduğu koza, “Ben bu tehditleri aştım” yanıtını verdi.

5- Avrupa Komisyonu başkanyardımcısı: Türkler Nazi kelimesinin ağırlığını anlamadı

Avrupa Komisyonu 1’inci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Türkiye’nin bazı ülkelere ‘Nazi’ yakıştırması yapmasını, 2’inci Dünya Savaşı’na katılmamasına bağladı.

6- Almanya’daki yürüyüşte PKK ve Öcalan flaması taşıyanlara soruşturma açılacak

Almanya’daki Nevroz yürüyüşü sırasında yasadışı bayraklar ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu flamaları taşıyanlar hakkında soruşturma açılacak.

7- AKP’li Kuzu’ya göre ‘Hayır’ çıkarsa: Gelecek nesiller mezarda sizi rahatsız eder

‘Başkanlık sistemi’nin yılmaz savunucularından AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, referandumda ‘Evet’ çıkmazsa, gelecek nesillerin ‘Hayır’ verenleri mezarında rahatsız edeceğini söyledi.

8- ‘İzmir’de salon bulamayan’ Oğan: Bunların hepsinin arkasında Hollanda derin devleti var

MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, bakanların referandum toplantılarını iptal eden Hollanda’yla krizde iktidara destek sunarken, kendilerinin referandum konuşmalarının engellenmesini de ironik biçimde hatırlattı: “Bunların hepsinin arkasında Hollanda derin devleti var.”

9- Erdoğan’ı Çanakkale’de karşılayan atlar Hollandalı çıktı: Yapma yav

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale’deki törenlerde kendisini karşılayan dört atın ikisinin Hollanda cinsi olduğunu öğrenince “Yavma yav” dedi.

10- MHP’li ilçe başkanı ‘Hayır’ diyerek istifa etti

MHP Bingöl Merkez İlçe Başkanı Yusuf Akça, referandumda partisinin aksine ‘Hayır’ diyeceğini belirterek istifa etti.

11- Akşener’in etkinliğine MHP pankartlı protesto: Binaya girmelerine polis engel oldu

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener’in etkinliğine bir grup saldırmak istedi.

12- HDP’li Baydemir: 2013 Nevroz’una sahip çıkılsaydı bu kadar zulüm yaşanmazdı

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, 21 Mart’ta Diyarbakır’da yapılacak Nevroz kutlamasına yurttaşları çağırarak “Eğer 2013 Nevrozu’nun ruhuna sahip çıkılsaydı son iki yıldır bu kadar zulüm yaşanmazdı” dedi.

13- LGBTİ’lere ‘Git evinde yaşa, şarlatanlar’ diyen Niran Ünsal gey barda sahne aldı

Muhafazakar çıkışlarıyla gündeme gelen, tesettüre girdiğini duyuran, AKP’ye ‘çıplaklık raporu’ sunan, am en sonunda ‘ticari kayıp’ yaşadığını söyleip başörtüsünü çıkardığını açıklayan Niran Ünsal 18 Mart akşamı Ankara’da bir gey barda sahne aldı.