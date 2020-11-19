Akşam Postası / 19 Kasım 2020

1 Bir aşıdan daha iyi haber: Oxford’un adayı da yaşlılarda bağışıklık sağladı

Fotoğraf: Reuters

Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca ilaç şirketiyle ortak gelştirdiği ‘corona’ aşı adayının, faz 2 denemelerinde yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu açıklandı.

2 Politika faizi yüzde 10.25’ten 15’e yükseltildi

Merkez Bankası (MB), bir hafta vadeli repo ihale faizini (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10.25’ten yüzde 15’e yükseltti.

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3 AKP’li Turan: Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, savcılığın Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlattığı bilgisini edindiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu: Seval Türkeş beni aradı; üzüntülerini dile getirdi

Akşener’den ‘Çakıcı’ çıkışı: Yöneticilerin kulağının üstüne yatması çok manidar

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4 Selçuk: Birinci dönem sınavları 31 Aralık’tan sonra yapılacak; iptal edilmedi ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönem sınavlarının 31 Aralık’tan sonra yapılacağını duyurdu.

5 Kısıtlamalar için ‘kritik’ iki hafta: İstenen olmazsa yeni tedbirler gelecek

Fotoğraf: AA

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Covid-19 salgınına ilişkin yeni kısıtlama kararlarının iki hafta sonra yeniden değerlendirileceğini, sayılardaki artış ya da azalışın takip edileceğini dile getirdi.

6 Yapışık ikizler 11 saatlik ameliyatla ayrıldı: Cerrahpaşa tarihinde ikinci kez yapıldı

Fotoğraf: AA

Anne karnındayken karın ve göğüs bölgelerinden yapışık oldukları anlaşılan ikiz kız bebekler, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpașa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde dünyaya gözlerini açtıktan 12 gün sonra, 11 saatlik operasyonla birbirlerinden ayrıldı.

7 DSÖ: Virüs, Avrupa’da 17 saniyede bir kişinin ölümüne neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa ve ABD’nin Covid-19 salgınının merkez üssü olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, Avrupa kıtasında virüsten her 17 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.