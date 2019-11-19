Akşam Postası / 19 Kasım 2019

1- İstanbul’da son 40 yılın en sıcak kasımı

Kasım ayının başından beri İstanbul’daki sıcaklık ortalaması 20 derecenin üzerinde seyrediyor. Bunun ‘doğal’ olmadığını belirten Greenpeace, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların iklim kriziyle ilişkisinin altını çizdi.

2- Erdoğan: Kılıçdaroğlu’na anaokulu öğrencisine anlatır gibi anlatacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya’daki tank-palet fabrikasının devrini her fırsatta eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘yalancılık’la suçlayarak, “Bir genel başkana değil, bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi anlayana kadar tane tane anlatacağız” dedi.

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3- İmamoğlu’nun yerli metrobüs tarifi : Daha güvenli, daha hızlı, daha konforlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, filoya katmayı planladıkları yerli üretim metrobüs aracının test sürüşüne katıldı. Beylikdüzü TÜYAP’tan Edirnekapı’ya giden İmamoğlu, “Mevcut araçlar biraz eskimişti. Biraz gecikmiş bir yatırım. Metrobüsün daha güvenli, daha konforlu, daha hızlı bir ulaşım aracına dönüşmesini sağlayacağız” dedi.

4- Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin polisin kanaati: Yüksekten düşme

Bir yılı aşkın süredir çözülemeyen Rabia Naz’ın ölümünü araştıran polis ekibinden biri veriler, raporlar ve tanık ifadesi gözönüne alındığında ‘yüksekten düşme’ kanaatinin hasıl olduğunu söyledi.

5- 10 yıldır kızını istismarla suçlanan adam serbest; anne: Aşiret kapatmaya çalışıyor

Adana’da 14 yaşındaki kızı S.N.K.’ye, 10 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen TIR şoförü A.K. (39) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Eşi Z.K., “Adaletin sağlanmasını istiyorum. Aşiretimiz olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Eşim de şikayetimi geri çekmem için sürekli beni tehdit ediyor” dedi.

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6- Isparta’da kadın cinayeti: 19 yaşındaki üniversite öğrencisi öldürüldü

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel, ziyaretine gelen erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Cankel’in önce boğazının sıkıldığı, sonra bıçaklandığı belirlenirken zanlı gözaltına alındı.

7- Belediye başkanının aracını kurşunlayıp ‘son uyarı’ notu bıraktılar

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinin MHP’li belediye başkanı Recep Boyacıoğlu’nun özel aracı kurşunlandı. Şüpheliler, aracın üzerine ‘Bu seni son uyarımız’ yazılı not bıraktı.

8- Soylu: IŞİD’lilerin büyük bölümü yılbaşına kadar gönderilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen haftaki 11 IŞİD’linin ardından, bu hafta da altı-yedi IŞİD’linin, kalanların da büyük bölümününün yılbaşına kadar ülkelerine gönderileceğini söyledi.

9- AKP’li eski belediye başkanı pratisyen olmasına rağmen başhekimliğe atandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde belediye başkanlık koltuğunu CHP’li Mehmet Ali Yılmaz’a kaptıran AKP’li eski belediye başkanı Adil Çelik, pratisyen doktor olmasına rağmen Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevine atandı.

10- Kamu çalışanının mal beyanındaki ‘şüpheli’ artış yeni sistemle takip edilecek

Kamu çalışanlarının mal beyanlarının doğruluğunu araştırmak için dijital takip sistemi kuruluyor.

11- AÜ rektörü: Sınava girmeyen 2 bin kişi; pasif öğrenciye indirimli kart verilmiyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı, öğrenci kimlik kartının getirdiği avantajlardan yararlanmak için açık öğretim fakültelerine kayıtların arttığına dair iddiayı reddetti.

12- Askeri tatbikat nedeniyle balinalar yönünü şaşırdı

Fotoğraf: DHA

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya’da karaya vuran ve çevredekiler tarafından kurtarılan ‘gagalı balina’nın, askeri tatbikatta meydana gelen patlamalar ve güçlü sonar sinyalleri nedeniyle yönünü şaşırdığını söyledi.

13- Müftülükten ezana ‘mesai’ ayarı: İmsak vaktinde okunacak

İstanbul müftülüğü, kış günlerinde namaz sonrasında mesaiye yetişemediğini belirten İstanbulluların talebi üzerine sabah ezanının imsak vaktinde okunacağını, namazın ezandan yarım saat sonra kılınacağını açıkladı.