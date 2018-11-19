Akşam Postası / 19 Kasım 2018

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, konuşmasında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinmedi. Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından ilk kez kamuoyu önünde konuşan Suudi kral, Kaşıkçı cinayetinden tek kelime de olsa söz etmedi. Kaşıkçı’nın öldürülme emrinin üst düzey Suudi yöneticiler tarafından verildiği iddia ediliyor. Ancak Suudi yargısının görevini yerine getirmesinden onur duyduğunu dile getiren Kral Selman, “Suudi Arabistan İslam […]