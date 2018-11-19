Akşam Postası / 19 Kasım 2018

1- Tüketici az aldı, çok ödedi: Perakende satış yüzde 3.4 düşerken cirolar 22.5 yükseldi
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azalırken, satıcıların ciroları yüzde 22.5 arttı.
2- CHP, İYİ Parti’den sonra Saadet’le de görüşecek: Yaygın değil stratejik ittifak
CHP’nin İYİ Parti’yle yaygın olmasa da stratejik yerlerde ittifak yapabileceği öğrenildi. CHP, Saadet Partisi’yle de görüşecek.
3- HDP’de Roboski çatlağı: Ayhan Bilgen parti yönetiminden istifa ediyor
HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen’in, bugün eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli’yle görüşüp grup başkan vekilliği ve MYK üyeliğinden istifa etmesi bekleniyor.
4- Fatih Erbakan ‘ilk golü’ attı: Saadet Partisi’nin genel merkezi boşaltılıyor
‘Milli görüş’ün kurucu lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın davayı kazanmasının ardından Saadet Partisi’nin (SP) genel merkez binasının tahliyesi için süre verildi.
5- Tüketici muhtaç olacak kuru soğana: Kilosu 5 liraya çıktı, yılbaşı tahmini 10 lira
İzmir’de soğanın fiyatı yüzde 100 artışla 2,5 liradan 5 liraya çıkarken toptancılar yılbaşında 10 liranın görüleceği beklentisinde.
6- Bunu söyleyen dekan: Kadın adaya oy yok
Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, 31 Mart’taki yerel seçimlerde ‘hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğini’ açıkladı.
7- 18 ayda 22 bin çocuk hamile olarak kayda geçti
CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, 18 ayda 21 bin 957 çocuk gebenin hastanelerde kayıt altına alındığını açıkladı.
8- İlk konuşma: Suudi kral Kaşıkçı cinayetine değinmedi
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, konuşmasında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinmedi.
9- İç hat seferleri iptal edilmişti: İDO, faturayı devlete ve belediyelere kesti
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş., İstanbul’da iç hat seferlerini bitirmesini ‘haksız rekabet’le gerekçelendirirken belediyelere de ateş püskürdü.
10- Kriz, kitabı da vurdu: Yüzde 80’e varan zam
Döviz kurlarında yaşanan artış kitap fiyatlarını da etkiledi. Kaynak kitaplarda zam yüzde 80’i buldu.
11- ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin eksik parçaları 26 Kasım’da Türkiye’de
Gaziantep’teki Zeugma antik kentinden simgesi Çingene Kızı mozaiğinin ABD’de bulunan parçalarının Türkiye’ye getirilmesi kesinleşti.