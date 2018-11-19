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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 19 Kasım 2018

1- Tüketici az aldı, çok ödedi: Perakende satış yüzde 3.4 düşerken cirolar 22.5 yükseldi

Fotoğraf: DHA

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azalırken, satıcıların ciroları yüzde 22.5 arttı.

2- CHP, İYİ Parti’den sonra Saadet’le de görüşecek: Yaygın değil stratejik ittifak

CHP’nin İYİ Parti’yle yaygın olmasa da stratejik yerlerde ittifak yapabileceği öğrenildi. CHP, Saadet Partisi’yle de görüşecek.

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3- HDP’de Roboski çatlağı: Ayhan Bilgen parti yönetiminden istifa ediyor

HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen’in, bugün eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli’yle görüşüp grup başkan vekilliği ve MYK üyeliğinden istifa etmesi bekleniyor.

4- Fatih Erbakan ‘ilk golü’ attı: Saadet Partisi’nin genel merkezi boşaltılıyor

‘Milli görüş’ün kurucu lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın davayı kazanmasının ardından Saadet Partisi’nin (SP) genel merkez binasının tahliyesi için süre verildi.

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5- Tüketici muhtaç olacak kuru soğana: Kilosu 5 liraya çıktı, yılbaşı tahmini 10 lira

Fotoğraf: DHA

İzmir’de soğanın fiyatı yüzde 100 artışla 2,5 liradan 5 liraya çıkarken toptancılar yılbaşında 10 liranın görüleceği beklentisinde.

6- Bunu söyleyen dekan: Kadın adaya oy yok

Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, 31 Mart’taki yerel seçimlerde ‘hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğini’ açıkladı.

7- 18 ayda 22 bin çocuk hamile olarak kayda geçti

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, 18 ayda 21 bin 957 çocuk gebenin hastanelerde kayıt altına alındığını açıkladı.

8- İlk konuşma: Suudi kral Kaşıkçı cinayetine değinmedi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, konuşmasında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinmedi.

9- İç hat seferleri iptal edilmişti: İDO, faturayı devlete ve belediyelere kesti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş., İstanbul’da iç hat seferlerini bitirmesini ‘haksız rekabet’le gerekçelendirirken belediyelere de ateş püskürdü.

10- Kriz, kitabı da vurdu: Yüzde 80’e varan zam

Döviz kurlarında yaşanan artış kitap fiyatlarını da etkiledi. Kaynak kitaplarda zam  yüzde 80’i buldu.

11- ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin eksik parçaları 26 Kasım’da Türkiye’de

Gaziantep’teki Zeugma antik kentinden simgesi Çingene Kızı mozaiğinin ABD’de bulunan parçalarının Türkiye’ye getirilmesi kesinleşti.

SON HABERLER

Bunu söyleyen dekan: Kadın adaya oy yok

Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi’ndeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, 31 Mart’taki yerel seçimlerde hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğini açıkladı.

İlk konuşma: Suudi kral Kaşıkçı cinayetine değinmedi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, konuşmasında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinmedi. Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından ilk kez kamuoyu önünde konuşan Suudi kral, Kaşıkçı cinayetinden tek kelime de olsa söz etmedi. Kaşıkçı’nın öldürülme emrinin üst düzey Suudi yöneticiler tarafından verildiği iddia ediliyor. Ancak Suudi yargısının görevini yerine getirmesinden onur duyduğunu dile getiren Kral Selman, “Suudi Arabistan İslam […]

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