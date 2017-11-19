Akşam Postası / 19 Kasım 2017

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1- PKK yöneticisinin cenazesi ve taziyesine katılan altı HDP’li vekile soruşturma

Operasyonda öldürülen PKK yöneticisinin cenazesine ve taziyesine katılan altı HDP’li vekil hakkında soruşturma başlatıldı.

2- Şimşek, AB’nin ilk kez siyasi gerekçeyle mali kesinti yapmasını ‘anlamlı bulmadı’

Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye ayırdığı fondan ilk kez siyasi gerekçeyle kesinti yapmasını ‘anlamlı bulmadı.’

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3- Yunan rakibi öpüp uğurladı: ‘Halter efsanesi’ Süleymanoğlu toprağa verildi

Olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

4- Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle suçlanan işçiye altı yıl hapis

Edirne’de Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekle suçlanan sanık altı yıl dört ay 15 gün hapse mahkum edildi.

5- Emniyet, 661 ‘FETÖ’ sanığına 34 milyon liralık tazminat davası açtı

Emniyet Genel Müdürlüğü, darbe girişiminde oluşan zararın karşılanması için ‘FETÖ’ sanıklarına 34 milyon 559 bin 647 liralık tazminat davası açtı.

6- Deniz Gezmiş’in ‘idam hükmü’nü 47 bin 500 liraya aldı, yırtıp atacak

Deniz Gezmiş ve iki yol arkadaşı hakkındaki idam hükmü açık artırmayla 47 bin 500 liraya satın alan Okulkuran Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özgür Boza “Belgeyi yırtacağım” dedi.

7- Yeni başkan, Gökçek’in ‘İstanbul Boğazı’ projesini ‘İsraf’ deyip iptal etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istifa ettirdiği Melih Gökçek’in yerine Ankara büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra belediye yönetimini değiştiren Mustafa Tuna, şimdi de Gökçek’in ‘büyük projesi’ni rafa kaldırdı.

8- Dört kente uyarı: Isı 6 derece düşecek; hortum, sel, fırtına ve yıldırıma dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Antalya’nın doğusu, Aydın’ın kıyı kesimleri ve Muğla çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

9- Yıldırım’dan özeleştiri: Fakülteler açılırken düşünülmemiş, her mezuna iş bulamayız

Başbakan Binali Yıldırım, üniversitesiz kent kalmadığını belirterek “Fakülteler açılırken, sanki üzerinde yeterince düşünülmemiş” dedi.

10- Ankara’da LGBTİ etkinlikleri yasak: Gerekçe ‘toplumsal duyarlılık ve olası tepki’

Ankara’da LGBTİ örgütlerinin düzenlemek istediği etkinlikler süresiz yasaklandı.

11- Yargıtay onadı: Annelerini bıçaklayarak öldüren kız kardeşlere hapis cezası

İzmir Aliağa ilçesinde, anneleri 39 yaşındaki Gülseren Süngü’yü elektroşok cihazıyla bayıltıp 24 yerinden bıçaklayarak öldürme suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilen 22 yaşındaki Şeyda P. ile 10 yıl hapis cezası verilen 20 yaşındaki Beyza P.’nin Yargıtay tarafından bozulan cezası yerel mahkeme tarafından onandı. Yargıtay’ın yerel mahkemenin kararını onamasıyla kız kardeşlerin cezası kesinleşmiş oldu.

12- 15 Temmuz gecesi bombalama yapan pilotlar uçuş tazminatı istedi!

Aralarında 15 Temmuz gecesi bombalı saldırılar da yapan bazı pilotların geçmiş dönemdeki uçuş tazminatlarını istediği ortaya çıktı.

13- Yeğenine tecavüz eden imamın savunması: Uyurken rızam dışında benimle olmuş

Muş’un Malazgirt ilçesinde görev yapan 41 yaşındaki imam, 23 yaşındaki yeğenine tecavüz etmek suçlamasıyla tutuklandı: “Ben farkında olmadan pantolonumu sıyırarak rızam dışında cinsel ilişkiye girmiş.”

14- Bursa’da bir otobüs şoförü: Darp ettiği yolcuyu yaka paça araçtan attı

Bursa’da bir halk otobüsü şoförü yolcuyu darp etti.

15- Dünya iklim zirvesinde cinsel taciz ‘felaketi’: 10 kişi şikayette bulunmuş

Almanya’nın Bonn kentinde iki hafta süren ve 17 Kasım’da sona eren BM İklim Değişikliği Konferansı süresince en az 10 kişi cinsel tacize uğradıklarına dair şikayette bulundu.