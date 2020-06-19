Akşam Postası / 19 Haziran 2020

1- AYM’den Demirtaş kararı: Tutukluluk makul süreyi aştı

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle kişi güvenliği ve hürriyeti hakkının ihlal edildiğini tespit etti. Ancak, Demirtaş bu dosyadan Eylül 2019’da tahliye edilip aynı suçlamalarla bir kez daha tutuklandığı için hapisten çıkamıyor.

2- DSÖ: Ciddi mutasyon yok; yıl sonuna dek yüz milyonlarca doz aşı üretilebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’la mücadele sürecinde bu yıl yüz milyonlarca, 2021 sonunda kadar da yaklaşık 2 milyar doz aşı üretilebileceğini öngörüyor.

Reklam

3- İmamoğlu, Adalar’da elektrikli araçlara geçişi başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar ilçesinde ‘faytondan elektrikli araçlara geçiş süreci’ni başlattı.

4- ‘Corona’ önlemleri | 76 yerleşim yerinde karantina sürüyor

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, saat 13:00 itibariyle 28 kentteki iki belde, 28 köy, 40 mahalle ve altı mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerindeki karantina devam ediyor. Bu bölgede toplam nüfus 48 bin 170. 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı.

5- AKP’nin TBMM başkanlığına adayı Mustafa Şentop

AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM başkanlığı için adaylarının mevcut başkan Mustafa Şentop olduğunu açıkladı.

Reklam

6- Babacan: Gezi sonrası Türkiye otoriterleşti; bir daha dikiş tutmadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi eylemleri sonrası Türkiye’nin otoriterleştiğini ve daha sonra da ülkenin ‘dikiş tutmadığını‘ söyledi.

7- Yetkili: Türkiye Libya’nın inşaat, enerji ve bankacılık sektörüne destek verecek

Libya’da yaşanan iç karışıklıkta Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek veren Türkiye, ülkenin ilk etapta yeniden imarı kapsamında inşaat, enerji ve bankacılık sektörüne katkı sağlayacak.

8- Üsküdar’daki kilisenin haçını söken kişiye beş yıl dört aya kadar hapis istemi

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin haçını söküp kıran sanığa beş yıl dört aya kadar hapis cezası istendi.

9- Merkez Bankası, Çin ile swap kapsamında ilk yuan kullanımını gerçekleştirdi

Merkez Bankası (TCMB), Çin Merkez Bankası ile yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin yuanı fonlamasının ilk kullandırımlarının 18 Haziran’da yapıldığını açıkladı.