Akşam Postası / 19 Haziran 2019

1- KONDA: İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım 45

KONDA anketine göre İstanbul seçiminde CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 49, AKP adayı Binali Yıldırım yüzde 40,9 oy alacak.

2- Erdoğan, 23 Haziran’ı ‘Mısır seçimlerine’ dönüştürdü: Sisi mi Binali mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimi için “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz” dedi.

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3- Araklı’daki selde ölü sayısı yediye çıktı, üç kayıp aranıyor

Fotoğraf: DHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon’un Araklı ilçesindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısının yediye yükseldiğini açıkladı. Kayıp üç kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

4- Bakan Pakdemirli Trabzon’daki sel felaketi için ‘Allah’ın işi’ dedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon’un Araklı ilçesinde dört kişinin öldüğü, altı kişinin de kaybolduğu sel felaketini “Allah’ın işi” diye yorumladı.

5- Fox TV kamera kayıtlarını servis eden The Marmara oteline dava açıyor

Fox TV muhabiri İsmail Küçükkaya, kanalın The Marmara oteline dava açacağını duyurdu.

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6- Moody’s Türk bankalarının da notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, geçen hafta cuma günü Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından 18 Türk bankasının kredi notunu bir kademe indirdi.

7- Bloomberg: Trump Türkiye’ye karşı üç yaptırım paketini değerlendiriyor

Bloomberg ajansı, ABD yönetiminin, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye’ye karşı uygulanmak üzere üç yaptırım paketini değerlendirdiğini bildirdi.

8- AB’den ‘sondaj yaptırımı’ sinyali: Türkiye uyarıları dinlemiyor

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarını sert bir dille eleştiren Avrupa Birliği’nin (AB), sondaja katılan şirket ve bireylere karşı yaptırımlar uygulayabileceği bildirildi.

9- CHP’li vekilden Akkuyu nükleer santrali için ‘Çernobil’ göndermeli uyarı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Amerikan televizyon kanalı HBO’nun son dönemde en çok konuşlan ve tartışılan dizisi Çernobil’in afişini uyarlayarak Meclis’te Akkuyu’daki santralin güvenliğine ilişkin uyarılar yaptı.

10- BM raportörüne göre Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan sorumlu

Birleşmiş Milletler’in (BM) faili meçhul cinayetleri araştırmaktan sorumlu yetkilisi Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde delillerin Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Salman ve diğer üst düzey Suudi yetkililerin cinayette sorumlulukları olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

11- CHP’li Çakır’dan İSKİ mülakatlarında torpil ve usulsüzlük iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ), 7 Ocak 2019-8 Şubat 2019 tarihleri arasındaki mülakatlarda adayların dini bilgilerini sorguladığı; çoğu adayın başvuru sırasında AKP’li vekilleri referans olarak kullandığı öne sürüldü.

12- CHP’den enflasyon çıkışı: TÜİK’te başkan değişince iki ayda veriler saptı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, son iki aydır açıklanan enflasyon verilerinin ciddi olarak saptığını, TÜİK’e yeni başkan atandıktan sonra açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarında daha önce görülmemiş uygulamalarla kurumun güvenilirliğini zedelediğini belirtti.

13- Malezya uçağını düşüren Üç Rus ve bir Ukraynalı 298 cinayetten yargılanacak

Üç Rus ve bir Ukraynalı, 2014’te Malezya Havayolları’na ait yolcu uçağını füzeyle vurup düşürerek 298 yolcu ve mürettebatın ölümüne yol açmaktan yargılanacak.

14- Derin internette uyuşturucu baskını: 200 bin dolarlık Bitcoin bulundu

ABD’nin Massachusetts eyaletinde düzenlenen uyuşturucu baskınında 200 bin dolar değerinde Bitcoin buldu.

15- BM: 70 milyon insan yurtsuz

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) savaş, çatışma ve işkence nedeniyle evini terk edenlerin sayısının 70.8 milyona ulaştığını açıkladı. Bu, şimdiye kadar kayda geçen en yüksek rakam.