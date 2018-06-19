Akşam Postası / 19 Haziran 2018

1- Meclis’te çoğunluk olmazsa AKP’nin ‘B planı’: Geçici bütçe

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, partisinin 24 Haziran’daki seçimlerde Meclis’te çoğunluğu alamaması durumunda uygulayacakları ‘B planı’ için “Geçici bütçeyle devam edilebilir” dedi.

2- CHP’li Tanrıkulu’na tweet’leri nedeniyle ‘örgüt propagandası’ndan fezleke

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla fezleke hazırlandı.

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CHP’li Tanrıkulu: Tweet çetelesi tutacağınıza Kürt sorununu çözün

3- CHP’den TRT hakkında suç duyurusu: Reklamlarımızı yayınlamadılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinin verdiği reklamları yayınlamayan TRT’nin yöneticileri hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Ankara savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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4- Akşener ‘Ekşi’de açıkladı: İnce ve Karamollaoğlu’na yardımcılık önereceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu’na başkan yardımcılığı görevi önereceğini açıkladı.

5- Demirtaş: AYM ölü taklidi yapıyor, tahliye talebimi görüşmedi bile

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tahliyesine ilişkin başvuruyu henüz görüşmediğini bildirdi.

6- PKK Siirt’te saldırdı: İki asker hayatını kaybetti, üçü yaralandı

Siirt’te PKK’nın iki farklı saldırısında iki asker hayatını kaybetti, üç asker yaralandı.

7- 31 ilde 124 ‘FETÖ’ gözaltısı: ‘Generallerin imamları’na operasyon

Konya merkezli ‘FETÖ/PDY’ soruşturmasında askeri personele ‘mahrem imamlık’ yaptığı öne sürülen 124 kişinin yakalanması için 31 ilde operasyon başlatıldı.

8- ‘FETÖ’den yargılanıp beraat eden akademisyene 7 bin lira tazminat

Kayseri’de kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne yönelik soruşturma kapsamında açılan ‘FETÖ/PDY’ davasında yargılanıp beraat eden Doç. Dr. Abdullah Yuvacı, 7 bin TL tazminat kazandı.

9- Edirne’de tutuklu iki Yunan askere tahliye çıkmadı

Edirne’den Türkiye’ye geçen iki Yunanistan askeri için bir kez daha tutukluluğa devam kararı çıktı.

10- 69 milyon kişi zorla yerinden edildi: Türkiye en çok sığınmacı alan ülkelerden

Dünya genelinde zorla yerinden edilen insan sayısı 2017 yılı sonunda rekor seviyeye çıkarak 68.5 milyona ulaştı.

11- İsviçre’de iki Türk diplomata adam kaçırma girişiminden yakalama kararı

İsviçre Adalet Bakanlığı, ‘FETÖ’ mensubu olduğu gerekçesiyle bir işadamını kaçırma girişiminde bulunan iki Türk diplomat hakkında yakalama kararı çıkardı.

12- ‘Çözüm sürecini bitiren’ Ceylanpınar davasında beraat gerekçesi: Somut delil yok

Çözüm sürecinin bitirilmesine gerekçe yapılan, iki polisin hayatını kaybettiği Ceylanpınar cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı. Kararda sanıklar hakkında somut delil bulunmadığı belirtildi.

13- Laiklik çağrısı yapan Halkevleri üyeleri beraat etti

İstanbul’daki bir kahvehanede laiklik çağrısı yapmalarının ardından tutuklanıp tahliye edilen Halkevleri üyeleri Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya beraat etti.

14- Kayyım vali, Erdoğan’ın geçeceği yollara gül suyu serpti: Mitinge gelene de var

Kayyım vali tarafından yönetilen Van büyükşehir belediyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi kent merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu sıktı. Mitinge gelenlere de gül suyu sıkılacak.

15- Soylu’nun ‘devrimci’den anladığı Erdoğan’mış: Canlı bombalardan değildir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘devrimci’ diye niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Büyük bir devrimcidir. Öyle sol yumruklarını havaya kaldıran, molotof kokteyli yapan, canlı bomba olan devrimciler gibi değildir” dedi.

16- Türkiye satın alma gücünde Avrupa’da 29’uncu

Satın alma gücü paritesine göre Türkiye 65 puanla Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yüzde 35 altında kalırken, 37 ülke arasında 29’uncu sırada yer aldı.

17- ‘Uyuşturucu’dan 10 yıl istenen ‘Ezhel’ ilk duruşmada beraat etti

Uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan ‘Ezhel’ lakaplı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

18- Yıldırım’dan Türkiye’ye silah satışına şart getiren ABD’ye: Alternatifsiz değiliz

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Senatosu’nun Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışına şerh koyan kararına ilişkin, “Teşebbüsler esef verici, stratejik ortaklığın ruhuna aykırı” dedi.

19- Karnındaki cenin alındı: 14 yaşındaki çocuğa istismara 24 gözaltı

Antalya’da 14 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı hamile kalınca anlaşıldı. Polis, 24 kişiyi gözaltına aldı.

20- Müezzin tavuklarına saldırdı diye pompalı tüfekle köpek öldürdü

Kocaeli’de bir müezzin, tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle bir köpeği pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

21- Soylu, hedef göstermişti: Diyarbakır Barosu ‘Elçi’yi aldığınız yerdeyiz’ dedi

Diyarbakır Barosu, kendileri için “Zaten PKK’ya müzahir bir barodur” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir açıklamayla yanıt verdi. Baro, öldürülen başkanı Tahir Elçi’ye atıfla, “Korkmuyoruz. Tahir Elçi’yi aldığınız yerdeyiz” dedi.

22- YSK’dan görsel çalışma: Mührü nereye basarsan geçersiz!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran’daki seçimlerde oy pusulalarına tercih mührünün basılması sırasında nelere dikkat edilmesini gerektiğini açıklayan rehber niteliğinde bir çalışma yaptı.

Hayaller ‘uzay ve havacılık’, gerçekler ‘korsan’ Windows

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘Gençlik ve Teknoloji Buluşması’nda yaptığı konuşma sırasında kullanılan bilgisayarda, korsan Windows işletim sistemi olduğu görüldü.

‘Ticaret savaşı’nda son durum: Trump’tan, ABD’ye misilleme yapan Çin’e yeni vergi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında ürüne yüzde 10 gümrük vergisi getirme tehdidine karşı Çin de derhal misilleme uyarısı yaptı.