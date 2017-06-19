Akşam Postası / 19 Haziran 2017

1- Lice’de PKK’lılarla çatışma: Bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Dibek köyü kırsalında PKK’lılarla çatışmada bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

2- Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’ye akıl verdi

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’nin Katar’a uygulanan ablukaya karşı tutumunu eleştirip ‘akıllıca davranmasını’ istedi.

3- Türk askerleri Katar’a vardı

Körfez ülkelerinin diplomatik ablukası altındaki Katar’a ilk Türk askeri grubu ulaştı.

4- Londra’yı sarsan yangında ölü sayısı 79 kabul edilecek

Britanya’nın başkenti Londra’da 24 katlı bir binada çıkan yangında ölü sayısının 79 olarak kabul edildiği açıklandı.

5- AKP’li vekil ‘çözdü’: Manisa 40 derece, asker zehirlenmeleri münferit

AKP Manisa Milletvekili Recai Berber, Manisa’daki asker zehirlenmelerini ‘münferit’ diye niteleyip ‘hava sıcaklığı’na bağladı.

6- Manisa’da gözaltı sayısı 24’e yükseldi

Yüzlerce askerin zehirlendiği Manisa’da yemek şirketinden gözaltına alınanların sayısı 24’e yükseldi.

7- CHP’li Altay: Gezi’yi devlet, FETÖ ve uç örgütler amacından çıkardı

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, ‘Adalet Yürüyüşü’nün Gezi’ye dönüşebileceği’ yönündeki eleştirilere yanıt verdi: “Gezi çok iyi niyetle başlayan, sonra devlet, FETÖ ve kimi uç örgütler tarafından amacından çıkarıldı. Bu nedenle Adalet Yürüyüşü’nde buna asla müsaade etmeyeceğiz.”

8- Berberoğlu’nun tutukluluğuna itiraz reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

9- Mardin’de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: Dört kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı. Dört kişinin öldüğü kazada 13 kişi de yaralandı.

10- Beyoğlu’nda da koruma kurulu ‘devre dışı’

Bundan böyle tescilsiz yapılarla ilgili tüm projeler ilçe belediyesi tarafından onaylanacak, tescilli kültür varlığının bulunduğu parseller dışında kalan alanlara koruma kurulu değil belediye bakacak.

11- Rusya ABD’nin Suriye uçağını vurmasını hafife almıyor: Hava iletişimi kesildi

Rus savunma bakanlığı, ABD ile Suriye’de hava kazalarının önlenmesi için sürdürülen iletişimi bugünden itibaren askıya aldıklarını açıkladı.

12- ‘Adalet Yürüyüşü’nde kalp krizi geçiren yurttaş hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nde kalp krizi geçiren 69 yaşındaki yurttaş Hasan Tatlı hayatını kaybetti.

13- Alperen Ocakları’ndan LGBTİ’lere yine tehdit: Kapitalist, komünist güçlerin projesi

Alperen Ocakları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katılacakları tehdit ederek, “Bu bir proje. Kapitalist, komünist, emperyalist güçlerin projesi” dedi.

14- ‘Kırmızı fularlı kız’ın anne ve babası serbest

Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybeden Ayşe Deniz Karacagil’in anne ve babası, cenaze töreni sonrası Beyrut’tan İstanbul’a döndükleri Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltında alındı. ‘Örgüt propagandası’yla suçlanıp tutuklamaya talebiyle mahkemeye sevk edilen ikili, denetimli serbestlik koşuluyla salıverildi.

15- Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi Östersunds

Galatasaray’ın Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi İsveç temsilcisi Östersunds oldu. Ekip, İsveç Ligi’nde üçüncü sırada.

16- Fransız meclisinin yüzü tamamen değişti: Mutlak çoğunluk cumhurbaşkanında

Fransa’da ikinci turu dün yapılan genel seçimlerde, cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’un partisi En Marche (Yürüyüş) mecliste ezici bir çoğunluk elde etti.