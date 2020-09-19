Akşam Postası / 19 Eylül 2020

1- Son 24 saat: 1538 yeni vaka, 68 can kaybı; 1312 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1538 corona virüsü tanısı kondu; 68 kişi hayatını kaybetti, 1312 kişi iyileşti.

2- ‘Eser bırakmanın gayreti içindeyiz’ diyen Erdoğan: Düt demeye dudak ister

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eser bırakmanın gayreti içinde olduklarını, bu eserleri ortaya çıkarmak için gerekli siyasi ve ekonomik altyapıyı oluşturmanın gerekli olduğunu belirterek bir atasözünü hatırlattı: “Düt demeye dudak ister.”

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3- Milli Eğitim bakanı: Dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı; ücretsiz maske verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı” dedi.

4- Dekan: İstanbul’da pik bekliyoruz, tedbirleri gevşetirsek büyük dalgaya dönüşür

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, salgının kronik bir seviyeye girdiğini belirterek uyardı: “Ufak ufak pikler yapacak. İstanbul’da bu piki bekliyoruz. Pik diyoruz ama tedbirleri gevşetirsek bu pik de büyük bir dalgaya dönüşür.”

5- Yavaş: Yeni komplo peşinde koşanlar, adliyelerde araştırma yapanlar var

Yerel seçim öncesinde sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla açılan davada beraat eden Yavaş, “Hâlâ yeni komplo peşinde koşanlar var. Adliyelerde bizimle ilgili bir evrak bulabilir miyim diye araştıranlar olduğunu duyuyorum. bunlarla bizi yıldıramazlar, hizmetten geri koyamazlar” dedi.

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6- Bakan Gül’den Berberoğlu yorumu: AYM kararı bağlayıcı ama gerekçe açıklansın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu kararını şöyle değerlendirdi: “AYM kararı elbette bağlayıcıdır, Anayasal kurum ve tüm ilgili kuruluşlar da mahkemenin kararını elbette yerine getirecektir. Ama önce bir gerekçenin ortaya çıkması lazım.”

7- Beşiktaş, Antalyaspor’dan yeni ‘corona’ testi istedi

Beşiktaş kulübü, ilk iki ‘corona’ testi ‘arızalı’ çıkan bu akşamki rakibi Antalyaspor’dan bir kez daha test yaptırmasını istedi. Kulüp, masrafların kendileri tarafından karşılanacağını söyledi.

8- Macron’dan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaşarak Doğu Akdeniz’deki krizin çözümü için diyalog çağrısı yaptı.