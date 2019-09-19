Akşam Postası / 19 Eylül 2019

1- Anket: Af istenmiyor, ABD sevilmiyor, birikim yapılamıyor

Türkiye’de 10 kişiden yedisi af çıkmasına karşı. 10 kişiden altısı ABD ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliğini yanlış buluyor. 10 kişiden ancak üçü birikim yapabiliyor.

2- Kürtçe konuşan mahkuma disiplin cezası

Denizli T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Ramazan Çekmen, 7 Ağustos’ta ailesiyle yaptığı açık görüş esnasında görevli memurla Kürtçe konuştuğu için disiplin kuruluna sevk edildi.

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3- HDP’li Güven: Gençleri dağa gönderen Süleyman Soylu’nun kendisi

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, “Gençleri dağa gönderen biz değiliz, Süleyman Soylu’nun kendisi” dedi.

4- Fukuşima nükleer felaketinde şirket aklandı: Üç yönetici beraat etti

Fotoğraf: Kyodo News

Japonya’da mahkeme 160 bin insanı yerinden eden Fukuşima nükleer faciasında santral işletmesinde çalışan ve cezai ihmalle yargılanan üç eski yöneticinin beraatine karar verdi.

5- Rapor: Yeni bir salgın 50 ila 80 milyon insanın ölümüne yol açabilir

Salgın hastalıklara karşı hazırlıklı olunmasını sağlamak amacıyla faliyet gösteren Global Preparedness Monitoring Board, ilk yıllık raporunda dünyanın hazır olmadığına, solunum yollarıyla ilgili salgın bir hastalığın 50 ila 80 milyon insanın ölümüne yol açabileceğine dikkat çekti.

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6- Cezaevinden izin almış: İstanbul’da eşini bıçaklayıp yağla yakan adama tutuklama

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da cezaevinden izinle çıkan bir erkek, barışma teklifini reddettiği bahanesiyle eşini kızgın yağla yakarak bıçakladı.

7- YHT hattında kılavuz tren raydan çıktı: İki makinist hayatını kaybetti

Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında kılavuz trenin raydan çıkması nedeniyle iki makinist hayatını kaybetti.

8- Bağcılar’da 108 göçmen ‘mahallelinin de yardımıyla’ gözaltına alındı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde çok sayıda göçmen, mahallelinin de yardımıyla gözaltına alındı.

9- İmamoğlu yabancı konuklarına ‘Everything will be alright’ diye seslendi

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 yıl sonra kentte düzenlenen Avrupa Alüminyum Yüzey İşlemesi Birliği (ESTAL) Kongresi’ndeki konuşmasında seçim kampanyasının sloganı ‘Her şey çok güzel olacak’ı bir kez daha dile getirdi. Ancak bu kez İngilizce: ‘Everything will be alright’.

10- CHP, ‘Saray’a alınan yeni lüks araçları Meclis’e taşıdı: Bütçede yeri yok

Fotoğraf: Reuters

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, cumhurbaşkanlığının talebi üzerine Almanya’dan dört adet yeni, özel donanımlı lüks araç alındığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

11- Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı: En az 10 ölü, 60 yaralı

Afganistan’ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki istihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

12- Trump: İran’la savaşmaktan başka seçenekler de var

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından desteklendiği öne sürülen Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıdan sonra İran’la savaşmaktan başka seçenekler de olduğunu belirtti.

13- BM İdlib’de ateşkes taslağını oyluyor, Rusya’nın veto edeceği düşünülüyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün Suriye’nin kuzeybatısındaki ateşkese yönelik karar taslağını oylayacakken diplomatlar veto hakkı bulunan Rusya’nın hakkını kullanabileceğini söyledi.

14- Bankalar ‘batık kredilerini’ devretmek için varlık şirketi kuruyor

Türkiye’nin başlıca bankaları bilançolarındaki batık ancak ‘tahsilat imkanı yüksek’ olarak değerlendirdikleri kredileri aktarabilecekleri bir varlık yönetim şirketi kurmak için görüşmeler yürütüyor.

15- ‘İmar barışı’na aykırı 4 bin yapı tespit edildi, sırayla yıkılacak

‘İmar barışı’ kapsamında 3 bin 956 yapının kanuna aykırı olduğu tespit edildi.

16- BBC: Nutella’nın fındıklarını çocuk işçiler mi topluyor?

Fotoğraf: BBC

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Nutella’nın üreticisi Ferrero’nun Türkiye’den aldığı fındıkları toplayanlar arasında çocuk işçilerin de bulunduğunu yazdı.

17- Pentagon: 2004 ve 2015’teki UFO görüntüleri gerçek

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Amerikan Savunma Bakanlığı, 2004 ve 2015 yıllarında Florida’da kaydedilen UFO görüntülerinin gerçek olduğunu açıkladı.

18- Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘en iyi oyuncu’ adayı

Haluk Bilginer, ‘Şahsiyet’ dizisindeki rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri’nin ‘en iyi erkek oyuncu’ kategorisinde aday gösterildi.