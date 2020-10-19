Akşam Postası / 19 Ekim 2020

1- Erdoğan’dan ‘eğitimde reform’ mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘topyekun bir eğitim reformu gerektiğini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

2- Araştırma: Covid-19 hastalarının yarısından fazlasında aylar sonra belirtiler sürüyor

Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nin araştırması, taburcu edilen Covid-19 hastalarının yarısından fazlasının hastalıktan iki-üç ay sonra hala nefes alma güçlüğü, halsizlik, anksiyete ve depresyon gibi belirtiler gösterdiğini ortaya koydu.

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3- ‘Askıda ekmek’ eleştirilerine MHP’den yanıt: Ekonominin batakta olduğu anlamı çıkmaz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin ‘askıda ekmek’ kampanyasının ‘ekonominin batakta’ olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

4- Mahkemeden, ‘alçak’ ve ‘uşak’ sözlerine dava açan Oran’a: Eleştiriye açık ol

Ankara Bölge Adliye (istinaf) Mahkemesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Baskın Oran’a yönelik olarak sarf ettiği ‘alçak’ ve ‘uşak’ ifadelerinin ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamı sınırları içinde kaldığını savunarak, tazminat talebini reddeden yerel mahkeme kararını kesinleştirdi. Kararda, Prof. Oran’ın ‘eleştiriye açık olması gerektiği’ belirtildi.

5- Reuters anketi: ‘Merkez’in faizi 175 baz puan daha artırması bekleniyor

Merkez Bankası’nın (MB) bu hafta düzenleyeceği ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 175 baz puan artırması bekleniyor.

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6- Birleşik Metal-İş: Sendikalaştılar diye 46 işçi ücretsiz izne çıkarıldı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Kocaeli’deki Systemair HSK fabrikasında sendikaya üye olan 46 işçinin ücretsiz izne çıkarıldığını duyurdu.

7- Yetkili: Otomobil yatırım aracı haline geldi; fiyat artışı devam eder

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden olduğunu ve otomobilin yatırım aracı haline geldiğini belirterek bu durumun 2021’in ilk yarısında da devam etmesini beklediğini söyledi.

8- Fransa, öldürülen öğretmen için meydanlarda: 231 yabancı sınır dışı edilecek

İfade özgürlüğü dersinde Muhammed peygamberin karikatürünü kullandıktan sonra hedef gösterilen ve daha sonra kafası kesilerek öldürülen ortaokul öğretmeni Samuel Paty’yi anmak için Fransa’nın dört bir yanındaki düzinelerce kasaba ve şehirde on binlerce insan dayanışma içinde toplandı.