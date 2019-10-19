Akşam Postası / 19 Ekim 2019

1- Barış Pınarı Harekatı | Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa, harekat devam eder

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz.

2- İBB’nin gar ihalelerinden elenmesine CHP’den tepki: Kente ihanetin son örneği

CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının bazı bölümlerinin, kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılmak üzere kiralanması ihalesinden elenmesine tepki gösterdi.

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3- Bursa’da dereye atık boşaltıldı, çok sayıda balık öldü

Fotoğraf: DHA

Bursa’da boya fabrikasının atıklarını Cenüp Deresi’ne bırakması nedeniyle çok sayıda balık öldü. Yetkililer inceleme başlattı.

4- Kayseri’deki IŞİD operasyonunda altı gözaltı

Kayseri’de IŞİD bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen altı kişi gözaltına alındı.

5- ‘FETÖ’nün Meksika imamı’ yakalanıp Türkiye’ye getirildi

‘FETÖ Meksika imamı’ olduğu belirtilen şüpheli MİT tarafından Türkiye’ye getirildi.

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6- Davutoğlu: Yüreği olan karşımıza çıksın

AKP’den ihraç edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisini eleştirenlere “Karşımıza çıkın” dedi.

7- Niğde’de otomobilin çarptığı üniversiteli iki öğrenci öldü

Niğde’de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde öğrenci 23 yaşındaki Fatma Gül Uzun ve 22 yaşındaki Kader Karaca, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

8- Tunceli’de 30 gün eylem yasağı

Tunceli’de bir ay boyunca eylem yapmak yasaklandı.

9- Valilik: 5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira ceza kesildi

İstanbul Valiliği, 9 Eylül-15 Ekim tarihlerinde denetlenen 9 bin 436 servisten 5 bin 714’üne tanesine 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

10- Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapatılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları nedeniyle İstanbul’da Vatan Caddesi ile bağlantı yollar yarın trafiğe kapatılacak.