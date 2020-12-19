Akşam Postası / 19 Aralık 2020

1. Gaziantep’te hastane yoğun bakımında yangın: Dokuz hasta hayatını kaybetti
Gaziantep’te SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazından kaynaklanan yangında dokuz hasta hayatını kaybetti.
Bakan, ‘Gerekeni yaparız’ dedi: Hastane yangınına soruşturma; müfettişler inceliyor
2. RTÜK’ten TV kanallarına: ‘Uzman’ konuk seçiminde hassas olunmalı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TV kanallarını programlara katılan yorumcular konusunda ‘daha hassas olmaları’ konusunda uyardı.
3. Savcılıktan soruşturma: 10 diş hekimliği öğrencisinden profesöre taciz suçlaması
İzmir’deki Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okuyan 10 kadın öğrenci, Prof. Dr. Z.E.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.
4. Bursa’da sahte içki nedeniyle dördüncü can kaybı
Bursa’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi.
5. Bütçe teklifi kabul edildi ama akıllarda Atay’ın konuşması kaldı
2021 yılı için bütçe teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda 316 oyla kabul edilirken, yoğun tartışmalarla geçen Meclis’teki oturumlardan ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’ın konuşması akıllarda kaldı.
6. Akşener: Bahçeli çift taraflı davranıyor; Erdoğan’ın seçilebilmesi mümkün değil
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Bahçeli çift taraflı davranıyor. Sayın Erdoğan Bahçeli’ye mi rencide olacak yoksa Kurtulmuş’a mı rencide olacak göreceğiz” dedi.
7. ABD, Pfizer’den sonra Moderna aşısına da onay verdi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç firması Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını onayladı.
8. Böcek: Ben ölüm döşeğindeyken koltuk sevdasına düşenler oldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Ben ölüm döşeğindeyken, ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler; sayısı çok azdır onların” dedi.