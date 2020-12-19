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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 19 Aralık 2020

1. Gaziantep’te hastane yoğun bakımında yangın: Dokuz hasta hayatını kaybetti

Fotoğraf: AA

Gaziantep’te SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazından kaynaklanan yangında dokuz hasta hayatını kaybetti.

Bakan, ‘Gerekeni yaparız’ dedi: Hastane yangınına soruşturma; müfettişler inceliyor

2. RTÜK’ten TV kanallarına: ‘Uzman’ konuk seçiminde hassas olunmalı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TV kanallarını programlara katılan yorumcular konusunda ‘daha hassas olmaları’ konusunda uyardı.

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3. Savcılıktan soruşturma: 10 diş hekimliği öğrencisinden profesöre taciz suçlaması

İzmir’deki Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okuyan 10 kadın öğrenci, Prof. Dr. Z.E.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

4. Bursa’da sahte içki nedeniyle dördüncü can kaybı

Bursa’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi.

5. Bütçe teklifi kabul edildi ama akıllarda Atay’ın konuşması kaldı

2021 yılı için bütçe teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda 316 oyla kabul edilirken, yoğun tartışmalarla geçen Meclis’teki oturumlardan ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’ın konuşması akıllarda kaldı.

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6. Akşener: Bahçeli çift taraflı davranıyor; Erdoğan’ın seçilebilmesi mümkün değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Bahçeli çift taraflı davranıyor. Sayın Erdoğan Bahçeli’ye mi rencide olacak yoksa Kurtulmuş’a mı rencide olacak göreceğiz” dedi.

7. ABD, Pfizer’den sonra Moderna aşısına da onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç firması Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını onayladı.

8. Böcek: Ben ölüm döşeğindeyken koltuk sevdasına düşenler oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Ben ölüm döşeğindeyken, ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler; sayısı çok azdır onlarındedi.

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HDP hakkında kapatma davası açılırsa ne olur?

bunca şamataya ve boş lakırdıya neden olan parti kapatma meselesi, Anayasa ve SPK’de yıllar içinde yapılan çok sayıda değişikliğin ardından bugün artık neredeyse hiçbir ciddi hukuki etki doğuracak bir yaptırım türü değil.

Dış politika aslında içeriyi ‘inşa’ eder. Nasıl mı?

İktidarların dış politika pratiğini ve bu pratiğin ulusal çıkar, dava, güvenlik gibi söylemsel araçlarını ‘tekel’inde tutması, ona sivil ve siyasal gündemi ‘devletleştirebilme’ imkanını zaten veriyor. Muhalefetin bu tutuma karşı eleştirel bir pozisyon almaması ülkede siyaset alanını tümüyle kapatır.

Sağlık bakanından ‘acil kullanım onayı’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarının uygulanması için kullanılacak ‘acil kullanım onayı’ prosedürüne ilişkin, “Acil Kullanım Onayı, ruhsat anlamına gelmemektedir. Sadece aşının ruhsatlandırılması için gerekli veriler sağlanıncaya kadar verilen, süresi belli olan geçici bir izindir” dedi.