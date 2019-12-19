Akşam Postası / 19 Aralık 2019

1- ABD Temsilciler Meclisi, Trump’a yönelik iki suçlamayı kabul ederek başkanı azletti

ABD Temsilciler Meclisi’nde Başkan Trump’ın azline yönelik ‘Görevini kötüye kullanma’ maddesi, Demokrat çoğunluğun oylarıyla kabul edildi. Ardından ikinci suçlama olan ‘Kongre’nin işleyişini engelleme’ maddesi de Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilince, Trump, başkanlıktan azledilmiş oldu. Trump’a yönelik suçlama dosyası, Senato’ya gönderilecek ve orada ikinci kez oylanacak.

2- Erdoğan: Güvenlik Konseyi sistemi ömrünü tamamlamıştır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Malezya’da Kuala Lumpur Zirvesi’nde BM’nin 5 daimi ülkesini işaret ederek “1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır” dedi.

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3- Dağcıların cenazesi ailelerine teslim edildi

Bursa’da Uludağ’a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ın 17 gün sonra bulunan cansız bedenleri ailelerine teslim edildi.

4- Kılıçdaroğlu: Hükümet, CHP’li belediyelere desteği nasıl keseceğini düşünüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, turistlerin yüzde 90’ının CHP’li başkanların yönettiği yerleşim birimlerine gittiğine dikkat çekerek, hükümetin destek vereceğine, ‘Biz bu desteği nasıl keseriz’in peşinde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesinde ısrarcı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da isim vermeden, “Yapamayacaksın, çünkü ilk seçimde gideceksin” diye seslendi.

5- Öldürdüğü karısı için, ‘Aldatıyordu’ dedi, dokuz yıl yatıp çıkacak

Eşini boğarak öldüren adam, ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davada haksız tahrik indirimi sonucunda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, adamın “Eşim beni aldatıyordu” demesini esas aldı. Ailesi ise kadının fuhuşa zorlandığını öne sürdü.

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6- Borçlarını yazıp hayatına son verdi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Binnet Simit isimli vatandaş, borçlarını yazdığı bir mektup bırakarak hayatına son verdi.

7- Büyükada’da 81 at ‘hastalık nedeniyle’ öldürülerek gömüldü

İstanbul’un Adalar ilçesinde Ruam hastalığı bulunduğu gerekçesiyle 81 at öldürülerek gömüldü.

8- Dört yaşındaki Leyla’nın ölümü: Tutuklu iki sanıktan birine tahliye

Ağrı’da 18 gün aranmasının ardından ölü bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir’e ilişkin davada tutuklu iki sanıktan biri tahliye edildi.

9- Mesut Özil PES 2020’nin Çin versiyonundan çıkarıldı

Arsenal’in Türk kökenli Alman futbolcusu Mesut Özil, Uygur Türklerini ‘işkenceye karşı direnen savaşçılar’ olarak tanımlaması sonrası Pro Evolution Soccer 2020 (PES) oyununun Çin versiyonundan çıkarıldı.

10- İskoç lider: Britanya bağımsızlık oylamamızı engellerse tüm seçenekleri değerlendiririz

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Britanya hükümetinin İskoçya’nın bağımsızlığına ilişkin referandumu engellemeye çalışması durumunda İskoçların kendi kaderini tayin edebilmesi için tüm seçeneklerin gözden geçirileceğini açıkladı.

11- Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli şikayetçi: Karikatürist Kurtcebe’ye Facebook davası

Mizah dergisi Gırgır’ın ilk kadrosunda yer alan karikatürist Nuri Kurtcebe hakkında, Facebook’taki paylaşımı nedeniyle dört yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

12- Kocaeli’de dereye atık boşaltıldı, İznik’te toprakta kimyasal bulundu

Kocaeli’de bir fabrikadan dereye atık boşaltılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa’ın İznik ilçesinden de benzer bir haber geldi.

13- Putin: Türkiye ile Libya konusunu görüşeceğim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Önümüzdeki günlerde Türk heyeti ile Libya konusunu Moskova’da görüşeceğim” dedi.

14- Arapların Türkiye’de 11 milyon metrekare taşınmazı var, 7 milyonu arsa ve arazi

Arapların Türkiye’de 11 milyon 186 bin 792 metrekarelik taşınmazı bulunduğu bildirildi.

15- Yılbaşından sonra ‘enerji kimlik belgesi’ olmayan binalarda satış ve kiralama yasak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından getirilen ‘enerji kimlik belgesi’ (EKB) uygulaması 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek. Karbondioksit salınımı ve enerji tüketimi gibi değerlerin puanlandırıldığı belgenin düzenlenmediği binalarda oturma izni verilmeyecek, satış ve kiralama işlemi yapılmayacak.

16- Korna çalan kadın doktoru darp eden şüpheliye tutuklama

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde korna çaldığı için kadın sürücüyü darp ettikten sonra kaçan H.H.B. yakalandı. 108 lira para cezası kesilen sürücü, kadın doktorun şikayeti üzerine çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

17- Deutsche Bank kemer sıkıyor: 6 bin kişinin işine son verip 300 şubeyi kapatacağız

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, kemer sıkma politikaları kapsamında 6 bin kişiyi işten çıkarıp 300 şubesini kapatacağını açıkladı.