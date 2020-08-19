Akşam Postası / 19 Ağustos 2020

1- Erdoğan, 21 Ağustos’u işaret etti: Vereceğimiz müjdeyle yeni dönem açılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ’21 Ağustos Cuma günü vereceği müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağını’ söyledi.

2- Tecavüzden yargılanan uzman çavuş Musa Orhan tutuklandı

18 yaşındaki kadını alıkoyarak tecavüz etmekle suçlanan 24 yaşındaki uzman çavuş Musa Orhan tutuklandı.

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3- Bakan Selçuk: Risksiz kademelerde okulları açacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin, “Bize ‘Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur’ denildiğinde biz o kademelerde açarız” dedi.

4- İBB’nin Kanal İstanbul afişleri söküldü, İmamoğlu ‘Susup oturmayacağız’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul projesine ilişkin bilgilendirme afişinin valilik tarafından sökülmesine tepki gösterdi.

5- Covid-19’a yenik düşen genç, ‘Ölmek istemiyorum’ deyip yatağını parçalamış

Covid-19 vakalarının arttığı Diyarbakır’da, pandemi hastanesine dönüştürülen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli anestezi ve yoğun bakım uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, “Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı” dedi.

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6- Alman yetkili umut verdi: ‘Corona’ aşısı 2021 başlarında hazır olabilir

Almanya’nın aşı düzenleme kurulunun başkanı, ülkedeki bazı insan gruplarının dünya genelinde neredeyse 800 bin can kaybına sebep olan corona virüsüne karşı, 2021 başlarında ‘aşılanabileceğini’ söyledi.

7- İlk yedi ayda 412 milyar lira vergi ödedik: Yarıya yakını İstanbul’dan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yılın ilk yedi ayında devletin 412 milyar lira vergi topladığını bildirdi.

8- 798 yaban hayvanı için ‘av izni’: İhalelerin çoğu tamamlandı

Türkiye genelinde 2020-2021 sezonunda avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi.

9- Tecavüzden hükümlü milli güreşçi istedi, onlarca haber sansürlendi

Tecavüz hükümlüsü milli güreşçi Recep Çakır hakkındaki birçok habere erişim engellendi.

10- Oxford araştırması: Öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığında bal ilaçtan daha etkili

Oxford Üniversitesi’nin araştırmasına göre üst solunum yolu hastalıklarında öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi belirtilerin tedavisinde bal tüketmek ilaç kullanmaktan daha etkili.