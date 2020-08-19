Akşam Postası / 19 Ağustos 2020

1- Erdoğan, 21 Ağustos’u işaret etti: Vereceğimiz müjdeyle yeni dönem açılacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ’21 Ağustos Cuma günü vereceği müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağını’ söyledi.
‘Müjde’ tahminleri: Yeni IBAN… Karadeniz’de doğalgaz… Lozan… İstifa…
2- Tecavüzden yargılanan uzman çavuş Musa Orhan tutuklandı
18 yaşındaki kadını alıkoyarak tecavüz etmekle suçlanan 24 yaşındaki uzman çavuş Musa Orhan tutuklandı.
3- Bakan Selçuk: Risksiz kademelerde okulları açacağız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin, “Bize ‘Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur’ denildiğinde biz o kademelerde açarız” dedi.
4- İBB’nin Kanal İstanbul afişleri söküldü, İmamoğlu ‘Susup oturmayacağız’ dedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul projesine ilişkin bilgilendirme afişinin valilik tarafından sökülmesine tepki gösterdi.
5- Covid-19’a yenik düşen genç, ‘Ölmek istemiyorum’ deyip yatağını parçalamış
Covid-19 vakalarının arttığı Diyarbakır’da, pandemi hastanesine dönüştürülen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli anestezi ve yoğun bakım uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, “Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı” dedi.
Eşi ‘corona’dan öldü; kendisi zor atlattı: İş işten geçince pişman oldum
Karantinada olması gereken aile düğüne, izolasyondaki kişi restorana gitmiş
Hakkari’de düğünlere iki saat sınır, 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
6- Alman yetkili umut verdi: ‘Corona’ aşısı 2021 başlarında hazır olabilir
Almanya’nın aşı düzenleme kurulunun başkanı, ülkedeki bazı insan gruplarının dünya genelinde neredeyse 800 bin can kaybına sebep olan corona virüsüne karşı, 2021 başlarında ‘aşılanabileceğini’ söyledi.
Bir ayda en az 1134 kişi Türkiye’de ‘corona’ kapıp Almanya’ya taşımış
7- İlk yedi ayda 412 milyar lira vergi ödedik: Yarıya yakını İstanbul’dan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yılın ilk yedi ayında devletin 412 milyar lira vergi topladığını bildirdi.
8- 798 yaban hayvanı için ‘av izni’: İhalelerin çoğu tamamlandı
Türkiye genelinde 2020-2021 sezonunda avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi.
9- Tecavüzden hükümlü milli güreşçi istedi, onlarca haber sansürlendi
Tecavüz hükümlüsü milli güreşçi Recep Çakır hakkındaki birçok habere erişim engellendi.
10- Oxford araştırması: Öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığında bal ilaçtan daha etkili
Oxford Üniversitesi’nin araştırmasına göre üst solunum yolu hastalıklarında öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi belirtilerin tedavisinde bal tüketmek ilaç kullanmaktan daha etkili.