Akşam Postası / 19 Ağustos 2018

1. Almanya’da koalisyon ortağı SPD, Türkiye için ekonomik yardım istedi

Almanya’da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin genel başkanı Andrea Nahles, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan Türkiye’ye yardım etmesini istedi.

2. Bakanlık duyurdu: Kurban kesiminde kurallara uymayanlara 1450 lira ceza

Kurban kesiminde kurallara uymayan kişilere 1450 lira ila 232 lira ceza kesileceği bildirildi.

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3. TEM’in Bolu geçişinde 35 kilometrelik araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM’in Bolu geçişinde bulunan Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluğa yol açtı, 35 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

4. ‘İmar barışı’nda başvurular 4 milyonu geçti: 1.6 milyar lirayı aşkın kayıt parası ödendi

‘İmar barışı’ düzenlemesinde başvuru sayısı 4 milyon 141 bin 52’ye ulaştı.

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5. Devletin yeni opera-bale müdürü Karahan: Opera yüksek sanattır, halk da yüksektedir

Devlet ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne atanan Murat Karahan “Türk bestecileri, opera bestelemeleri için teşvik etmenin yollarını arayacağız” dedi.

6. Türkiye – Rusya – Almanya – Fransa zirvesi için ön hazırlık: Merkel ile Putin buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupalı liderlere Suriye’nin yeniden imarı için mali destek çağrısı yaptı, bu şekilde milyonlarca mültecinin ülkelerine geri dönebileceğini savundu.

7. Çavuşoğlu’na göre Amerikan halkı Trump’a hesap sormalı: Sorunu çözmek istemiyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan kriz hakkında, “Biz diyoruz ki, bu dille bir yere varamayız. Dayatma anlayışına karşıyız. Karşılıklı anlayış içerisinde sorunlar çözülebilir. Kendi seçimlerine malzeme yapmak istiyorlar” dedi.

8. ‘Adam’ özür diledi: İnce, Yaptığım eleştiriyle Yahudi vatandaşlarımızı üzdüm’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Siz yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülü’ne layık görülensiniz” diyen CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce özür diledi.

9. ‘Çocukla evlilik’ fetvacısı Yıldız, Hollanda’da da ‘yıldız’ oldu: Orada da etkinmiş

Hollanda’nın gazetesi NRC, Avrupa merkezli Milli Görüş Teşkilatı’nın Türk gençleri radikal görüşlere sahip vaizlerin eğitimine tabi tuttuğunu yazarken radikal vaizlere örnek olarak çocuklarla evlenilmesine cevaz veren Nurettin Yıldız’ı gösterdi.