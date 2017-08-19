Akşam Postası / 19 Ağustos 2017

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1- ABD’den DSG’ye yanıt: Suriye’de kalma planımız yok, amacımız IŞİD’i dağıtmak

ABD, Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’in ardından da on yıllarca kalacağını iddia eden Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) yanıt verdi: “Öyle bir planımız yok.”

2- Kreş sahibi suçlamaları reddetti: Alperen’in ölümünün sorumlusu öğretmenler

İzmir’de kreş servisinde havasızlıktan hayatını kaybeden üç yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili tutuklanan kreş sahibi Yurdagül İşgören suçlamaları kabul etmezken, “Olaydan sorumlu olan öğretmenlerdir” dedi.

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3- Eşi anlattı: Semih Özakça’nın telefonu ‘Emekçiler’ dediği için kesilmiş

Açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça’nın kendisi gibi açlık grevinde olan eşi Esra Özakça, telefonla konuştukları sırada eşi ‘Emekçiler’ dediği için telefonun kesildiğini duyurdu.

4- Diyarbakır’da Atatürk heykeline çekiçle saldıran şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır’da elindeki çekiçle Atatürk heykelini tahrip eden şüpheli gözaltına alındı.

5- AKP’li vekil: Erdoğan ‘İstifa edin’ diyor, gerçek muhataplar üzerine alınmıyor

AKP İstanbul milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘parti içinde statüko inşa eden’ unsurlara istifa çağrısı yaptığını ancak ‘gerçek muhataplar’ın bu çağrıyı üzerine almadığını öne sürdü.

6- Tutuklu hak savunucusu Üstün: Normal kabul etmek yaşananları meşrulaştırır

Büyükada’da toplantı yaparken gözaltına alınan ve tutuklanan sekiz insan hakları savunucusundan biri olan İlknur Üstün, yaşananların normal olmadığını belirterek, “Normal kabul etmek yaşananları meşrulaştırmaktır. Asla normal kabul etmeyeceğim” dedi.

7- Merkel’den Almanya’daki seçime ‘el atan’ Erdoğan’a: Müsamaha göstermeyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, önümüzdeki ay sandığa gidilecek Almanya’daki Türklere “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” diye seslenen Cumburbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

8- Kulis: Akşener’e ‘Evet’ diyen AKP’li vekil son revizyonda kabineye girdi

Ekim ayında liderliğinde kurulacak parti için hazırlanan eski MHP’li Meral Akşener’in, grup kurmak için AKP’li vekillerle dirsek temasına geçtiği öğrenildi.

9- Bardakoğlu, Kılıç ve Nazlıaka’yı yalanlayan Akşener: Hiçbirine teklif götürmedik

Eski MHP’li Meral Akşener, kendisinin liderliği etrafında şekillenecek parti için ortaya atılan isimlerin kendilerinden bağımsız olarak gündeme geldiğini söyledi.

10- Kulis: CHP kurultayında Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday çıkması beklenmiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi hazırlıklarını sürdüren CHP’nin 2018 yılının ocak ayında yapılacak olağan kurultayında, partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday çıkmayacağı öne sürüldü.

11- Beyaz Saray’ın ‘geçici’ koltukları: Başstratejist Bannon’ın görevine son verildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın başstratejisti Steve Bannon’ın görevine son verildi.

12- ‘Yeni dünya’nın getirdikleri: Türkiye’de 20 milyona yakın kişi internete hiç girmemiş

Türkiye’de hayatında hiç bilgisayar kullanmamış insan sayısının 25.3 milyon, internete girmemiş insan sayısının da 19.3 milyon olduğu belirtildi.

13- Evlilik programları muamması: RTÜK ‘Bitirin’ dedi, kanallar topu birbirlerine attı

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) evlilik programlarının yayından kaldırılmasının önünün açılmasının ardından kanal yöneticileriyle bir araya gelen RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya kanallara “Evlilik programlarını bitirin” dedi.

14- Kamera görüntüsü var, itiraf etti: İzmir’de bir kadını taciz eden şüpheli serbest

İzmir’de bir kadını taciz eden erkek savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

15- Hatay valiliği: Eylem hazırlığındaki IŞİD’liler yakalandı, kaçmaya çalışan biri öldürüldü

Hatay’da Suriye’den kaçak geçiş yaptığı belirlenen bir araç durduruldu, kaçmaya çalışan bir şüpheli öldürüldü. Valilik “Eylem hazırlığındaydılar” dedi.

16- İstanbul’da ‘FETÖ’den ihraç edilen polis memuru intihar etti

OHAL KHK’sıyla ‘FETÖ’den ihraç edilen polis memuru 33 yaşındaki Durmuş Ali Çetin, İstanbul’daki evinde kendisini asarak intihar etti.

17- Bu kez Trabzon: Olay yeri incelemesi yapan polisleri ‘Hero’ tişörtüyle izleyen yurttaş gözaltında

Trabzon’un Araklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir markete girdi. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki kalabalık içerisinde ‘Hero’ yazılı tişört giyen 20 yaşındaki Ahmet G.’yi fark ederek gözaltına aldı.

18- Rusya’da sekiz kişinin bıçaklandığı saldırıyı IŞİD üstlendi

Rusya’da sekiz kişinin bıçaklandığı saldırıyı IŞİD üstlendi.