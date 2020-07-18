Akşam Postası / 18 Temmuz 2020

1- Covid-19 tedavisinde 24 kilo veren hemşire: Hayatımda böyle akciğer filmi görmedim
Mersin’de, Tarsus Devlet Hastanesi’nin Covid-19 yoğun bakım bölümünde görev yaparken virüse yakalanan 36 yaşındaki hemşire Bayram Dağlı, 12’si yoğun bakımda geçen 26 günlük tedavinin ardından iyileşti. 24 kilo veren Dağlı, 10 yıllık meslek hayatında böyle bir akciğer filmi görmediğini söyledi.
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2- Demirtaş: Bırakın yandaş avukatlar ana barodan ayrılıp marjinalleşsin
HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, bir kentte birden fazla baronun kurulmasına olanak sağlayan yasayı eleştirirken, “Bırakın yandaşlar kendi barolarını kurup marjinalleşsin” dedi.
3- Rabia Naz’ın babası: Allah aşkına dosya yeniden açılsın
Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında 12 yaşındayken hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, kızının ölümüyle ilgili açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından çağrıda bulundu: “Allah aşkına dosya yeniden açılsın.”
4- Prof Görür: Marmara Depremi ‘Geliyorum’ diye bağırıyor
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Hazırlıklı olmamışız. İnsanlarımızı eğitmemişiz. İşte bunlar insanı ürkütüyor. Marmara Depremi ‘Geliyorum’ diye bağırıyor” ifadesini kullandı.
5- Milletvekili Tuma Çelik, HDP’den istifa etti
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, istifa ettiğini duyurdu.
6- Bahçeli, Ayasofya silüetinden yüzük yaptırdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya’nın silüetinden esinlenilen yeni tasarım bir yüzük yaptırdı.
7- Mansur Yavaş’tan iyilik zincirine bir halka daha: Artan gıdalar sokak hayvanlarına
Ankara Büyükşehir Belediyesi, arta kalan gıda toplama projesi kapsamında pastane, kafe ve restoranlardan topladığı artık yiyeceklerle sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılayacak.
8-Almanya dört askerine ‘Ülkücü Hareket’ üyeliği şüphesiyle soruşturma başlattı
Alman kamu televizyonu ARD’de yayınlanan ‘Report Mainz’ programı, Alman Askeri İstihbarat Servisi’nin (MAD) Alman Ordusu’ndaki dört asker hakkında, “Ülkücü Hareket”e mensup oldukları şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.