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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 18 Temmuz 2020

1- Covid-19 tedavisinde 24 kilo veren hemşire: Hayatımda böyle akciğer filmi görmedim

Mersin’de, Tarsus Devlet Hastanesi’nin Covid-19 yoğun bakım bölümünde görev yaparken virüse yakalanan 36 yaşındaki hemşire Bayram Dağlı, 12’si yoğun bakımda geçen 26 günlük tedavinin ardından iyileşti. 24 kilo veren Dağlı, 10 yıllık meslek hayatında böyle bir akciğer filmi görmediğini söyledi.

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2- Demirtaş: Bırakın yandaş avukatlar ana barodan ayrılıp marjinalleşsin

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, bir kentte birden fazla baronun kurulmasına olanak sağlayan yasayı eleştirirken, “Bırakın yandaşlar kendi barolarını kurup marjinalleşsin” dedi.

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3- Rabia Naz’ın babası: Allah aşkına dosya yeniden açılsın

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında 12 yaşındayken hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, kızının ölümüyle ilgili açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından çağrıda bulundu: “Allah aşkına dosya yeniden açılsın.”

4- Prof Görür: Marmara Depremi ‘Geliyorum’ diye bağırıyor

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Hazırlıklı olmamışız. İnsanlarımızı eğitmemişiz. İşte bunlar insanı ürkütüyor. Marmara Depremi ‘Geliyorum’ diye bağırıyor” ifadesini kullandı.

5- Milletvekili Tuma Çelik, HDP’den istifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, istifa ettiğini duyurdu.

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6- Bahçeli, Ayasofya silüetinden yüzük yaptırdı

Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya’nın silüetinden esinlenilen yeni tasarım bir yüzük yaptırdı.

7- Mansur Yavaş’tan iyilik zincirine bir halka daha: Artan gıdalar sokak hayvanlarına

Ankara Büyükşehir Belediyesi, arta kalan gıda toplama projesi kapsamında pastane, kafe ve restoranlardan topladığı artık yiyeceklerle sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılayacak.

8-Almanya dört askerine ‘Ülkücü Hareket’ üyeliği şüphesiyle soruşturma başlattı

Alman kamu televizyonu ARD’de yayınlanan ‘Report Mainz’ programı, Alman Askeri İstihbarat Servisi’nin (MAD) Alman Ordusu’ndaki dört asker hakkında, “Ülkücü Hareket”e mensup oldukları şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

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Türkiye’ye göç yüzde 17 arttı: Ülkeden en çok 25-29 yaşındakiler göç etti

Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 17.2 artarak 677 bin 42 kişiye çıktı. Ülkeden göç edenlerin çoğunluğu ise 25-29 yaş aralığında. AA’nın aktardığı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) verilerine göre Türkiye’ye yurt dışından gelenlerin 98 bin 554’ü Türkiye vatandaşı iken 578 bin 488’i yabancı uyruklu. Bunların yüzde 54.4’ünü erkek, yüzde 45.6’sını kadınlar oluşturdu. Türkiye’den […]

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