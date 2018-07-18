Akşam Postası / 18 Temmuz 2018

1- Erdoğan’dan karikatür paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 vekile suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Tayyipler Alemi’ karikatürünü paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

2- Kasım 2016’dan beri tutuklu: Demirtaş’a bugünkü duruşmada da tahliye yok

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın yargılanmasına bugün görülen davayla devam edildi. Savcı, ‘kuvvetli suç şüphesi’ nedeniyle Demirtaş’ın tutukluluğunun devamını istedi. Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

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3- Bedelli tasarısı Meclis’te: 28 günlük eğitim, çalışanlar ücretsiz izinli

Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis başkanlığına sunuldu.

4- ‘Gelecek için Biz’ de kurultay istedi: 24 Haziran CHP’nin siyasetsizliğinin eseri

CHP’de Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner ve Ali Şeker gibi isimlerin öncülüğündeki ‘Gelecek için Biz’ adlı oluşum olağanüstü kurultay için çağrı yaptı.

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5- KKTC açıklarında göçmen teknesi battı: En az 19 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmen teknesi battı. En az 19 kişi hayatını kaybetti.

6- ‘Man Adası’ davası: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı davada 359 bin lira manevi tazminat cezasına hükmedildi.

7- 35 yıl isteniyor: ABD’li pastör Brunson’un tutukluluğuna devam

Türkiye’de ‘casusluk’ suçlamasıyla yargılanan Amerikan vatandaşı pastör Andrew Craig Brunson’un bugünkü duruşmasında tutukluluğun devamına karar verildi.

8- Adnan Oktar adliyeye sevk edildi: Akıl sağlığım yerinde

Emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan Adnan Oktar, akıl sağlığının yerinde olduğunu belirterek hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Oktar, adliyeye sevk edildi.

9- Aliağa’daki rafineride 700 işçi gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisi şantiyesinde çalışan yaklaşık 700 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

10- Yatağan’ın altı da üstü de maden olacak: Yeraltı kömür işletmesine de onay

Yatağan Termik Santralı’nda kullanılan kömürlerin çıkarıldığı açık ocak kömür madenleri yüzünden zeytinliklerin söküldüğü, maden ve santral emisyonları sebebiyle akciğer hastalıklarının arttığı, su kaynaklarınınsa azaldığı köylerin ortasına, yeraltı kömür işletmesi kurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay çıktı.

11- CHP’den tren faciası raporu: 138 km’lik mıntıkada sadece bir kişi çalışıyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin CHP’nin raporunda, kaza bölgesinde 1200 kontrol memuru olması gerekirken sadece 39 memur olduğu, 138 kilometrelik mıntıkada sadece bir kişinin çalıştığı bildirildi.

12- AB’den Google’a rekor ceza: Piyasada haksız hakimiyet kuruyor

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Google’a Android işletim sisteminin ‘piyasada haksız hakimiyet kurması’ gerekçesiyle 5 milyar dolar ceza vereceği bildirildi.

13- Sağlıkta şiddet yasasını beklerken: Hasta yakını doktora kaldırım taşıyla saldırdı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hasta yakınlarının, pediatri asistanı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a kaldırım taşıyla saldırdığı bildirildi.