Akşam Postası / 18 Temmuz 2017

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1- İşte yeni müfredat: ‘FETÖ,’ IŞİD, PKK, 15 Temmuz, cihat…

Özellikle evrim teorisinin çıkarılması ve Atatürk’e daha az yer verilmesiyle tepki çeken yeni müfredatın detayları belli oldu.

2- İstanbul’dan yağmur manzaraları: Metro, tramvay, metrobüs, otoyol sular altında

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini giderek artıran yağmur nedeniyle, şehrin birçok noktasını su bastı, trafik kilitlendi.

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3- Başbakan, lafı ‘evirip çevirmedi’: FETÖ, Kılıçdaroğlu’ndan cesaret alıyor

Başbakan Binali Yıldırım, ‘FETÖ’nün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan cesaret aldığını savundu.

4- Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a ‘meydan okudu’: Gel, 15 Temmuz’u televizyonda tartışalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘meydan okuyarak’ bir televizyon kanalında darbe girişimini tartışma çağrısı yaptı.

5- Demirtaş’tan Meclis’e dilekçe: Grup toplantılarına SEGBİS’le katılmak istiyorum

HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis başkanlığına dilekçe vererek, grup toplantılarına SEGBİS ile katılmak istediğini belirtti.

6- Baydemir’e göre ‘aynı’: Apoletli darbenin de kravatlı darbenin de canı cehenneme

HDP sözcüsü Osman Baydemir, AKP’nin darbe girişiminin ardından kendi ‘darbe’sini gerçekleştirdiğini savunarak, “Apoletli darbenin de kravatlı darbenin de canı cehenneme” dedi.

7- ‘Bu yoldan dönmek yok’ diyen Kılıçdaroğlu: ‘Ülkede adalet var’ diyemediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nü kastederek, günlerce yürüdüğünü, iktidarın “Ülkede adalet var”diyemediğini ifade etti.

8- Yıldırım döküm verdi: Kamudan 111 bin 240 kişi ihraç edildi

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminin ardından kamudan 111 bin 240 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.

9- Sönmezateş, Adil Öksüz için iki ismi işaret etti: Pandora’nın kutusu daha açılmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast girişimine ilişkin davada ifade veren eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, “Pandora’nın kutusu daha açılmadı” dedi.

10- Refah, kayyım ve OHAL’in eseri: İki kez zabıta yapılan tiyatrocu, KHK ile ihraç edildi

Diyarbakır’da 1990’da girdiği Şehir Tiyatrosu’nda oyuncu olan Şahabettin Dağ, iki kez zabıta yapıldı, son kanun hükmünde kararnameyle de (KHK) ihraç edildi.

11- KHK ile ihraç edilen öğretmen için savcılık kararı: FETÖ’yle bağı yoktur

Zonguldak’ta kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen öğretmen hakkında açılan soruşturmada ‘FETÖ’den kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

12- Atalay Filiz için itiraz: Akıl sağlığına dair başka bir hastaneden de rapor alınsın

Üç kişinin katil zanlısı Atalay Filiz, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapora itiraz etti.

13- Almanya Deniz Yücel davasında taraf oluyor: AİHM’e başvuru desteklenecek

Almanya hükümeti, Die Welt gazetesinin tutuklu muhabiri Deniz Yücel’in avukatı tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvuruyu destekleyeceğini duyurdu.

14- Pendik’te minibüste şortlu kadına saldıran adama 11 yıl hapis istendi

İstanbul Pendik’te bir kadına şort giydiği bahanesiyle saldıran kişiye 11 yıl hapis istendi.

15- Gebze’de yıkıma direniş: Sela okuyan yurttaşlar TOMA’nın önüne yattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkıma direnen mahalleliler, camiden sela okudu, su sıkan TOMA’ların önüne yattı.

16- Açlık grevindeki Semih Özakça’yı ziyaret eden eşi: 59 kiloya düşmüş, ayağı aksıyor

Açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça’nın kendisi gibi açlık grevindeki eşi Esra Özakça “Çok zayıflamıştı, 59 kiloya düşmüş. Sağ ayağı aksıyor” dedi.

17- ‘Anıtkabir’e konut’ iddiasını yalanlayan Bozdağ: Mimarlar Odası çarpıtıyor

Hükümet, Anıtkabir’in imara açılmasının söz konusu olmadığını savunarak, Mimarlar Odası’nı ‘çarpıtma’ yapmakla suçladı.