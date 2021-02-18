Akşam Postası / 18 Şubat 2021

1. Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin salı günkü toplantısında sarfettiği, “13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan” şeklindeki sözlerini gerekçe göstererek 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

2. Demirtaş: PKK’nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum

Fotoğraf: Reuters

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, “PKK’nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum” ifadesini kullandı.

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3. Kadıköy Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı: En düşük maaş 5 bin 275 lira

Fotoğraf: AA

Kadıköy Belediyesi ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Merkezi, toplu iş sözleşmesi görüşmesine anlaşma sağlandığını duyurdu.

4. YHT faciası: Tanık olarak dinlenen TCDD genel müdürü sorulara ‘cevap vermedi’

Ankara’da, 13 Aralık 2018’de, dokuz kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, sorulara, “Cevap vermeyeceğim” karşılığını verdi.

5. AKP kongresinde pankart açtı: Anama-karıma küfür eden başkan istemiyorum

Dün yapılan AKP Ordu 7. Olağan Kongresi’nde İl Başkanı Halit Tomakin konuşurken, elinde, “Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum. Yerel basın demokrasinin temel direğidir” yazılı pankartla kürsüye çıkan gazeteci Osman Şahin gözaltına alındı.

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6. Bir haftada Bilecik’te vaka sayısı yüzde 68 arttı, Bitlis’te yarı yarıya düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı kentleri açıkladı.

7. Baraj doluluğu yüzde 50’ye yaklaştı: 2021’deki yağışlar miktarı iki kat artırdı

Fotoğraf: AA

İstanbul’da son haftalarda önce yağmur, ardından kar yağışının görülmesinin ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 50’ye yaklaştı.

8. Boğaziçili yazar ve sanatçılardan ‘kayyım rektör’e karşı bildiri

Aralarında Alper Canıgüz, Aylin Aslım, Ayşe Tütüncü, Başar Başarır, Karin Karakaşlı ve Pelin Batu’nun da bulunduğu Boğaziçi Üniversitesi mezunu yazar ve sanatçılar, ‘kayyım rektör’e karşı dayanışma bildirisi yayınladı.

9. Araştırma: Toplumda mutsuzluk arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’ye ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını yayınladı.

10. Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla: Rekorların kırılacağı bir yıl olacak

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, şirketin geçen yıl yüzde 43 artışla 1.4 milyar liranın üzerinde net kar ettiğini ve bu yıl halka arzların ‘rekorlar’ kıracağı bir yıl olacağını söyledi.

11. Merkez Bankası faiz oranını sabit bıraktı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17’de sabit bıraktı.

12. Rapçi Hasel’in tutuklanmasının ardından sokakların karıştığı İspanya’da 43 kişi gözaltında, 33 kişi yaralandı

Fotoğraf: Reuters

İspanya’da, rapçi Pablo Hasel’in, Twitter paylaşımları ve şarkı sözlerinde krala, polise hakaret ettiği, terörü övdüğü gerekçesiyle tutuklanmasının ardından başlayan eylemler sürüyor. Dün, polis ve protestocular arasında çatışma yaşandı. 43 kişi gözaltına alındı.

13. İspanya’da renove edilen barda 12’nci yüzyıldan kalma hamam keşfedildi

Fotoğraf: El pais

İspanya’da bir tapas barının renovasyonu sırasında 12’nci yüzyıldan kalma hamam keşfedildi.

14. İlişkilerde yeni reddetme terimi: Fauci-ing

Fotoğraf: Reuters

ABD’de Covid-19 mücadelesi döneminde yıldızı parlayan Dr. Anthony Fauci, aşk ilişkilerinde kullanılan yeni bir terimin üretilmesini sağladı.