Akşam Postası / 18 Şubat 2020

1- Gezi davasında beraat çıktı: Kavala için tahliye kararı

16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı Gezi davasının altıncı duruşmasında sekiz sanık hakkında beraat kararı çıktı. Tek tutuklu sanık işadamı Osman Kavala’nın tahliyesine karar verildi. Firari sayılan yedi sanığın dosyası ayrıldı.

2- Hafter: Silah ve mühimmat dolu bir Türk gemisini vurduk

General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO), Trablus limanında bulunan Türkiye’ye ait bir geminin vurulduğunu öne sürdü.

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3- Dolar 6.07 ile son 10 ayın zirvesini gördü

Dolar/TL Mayıs 2019’dan beri en yüksek gün içi seviye olan 6.07’yi gördü.

4- Babacan’ın partisinde yeni tarih: En geç mart başı kurulur

Başbakan eski yardımcısı Ali Babacan’ın kuracağı partinin çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı, artık lansman hazırlıkları aşamasına geçildiği belirtildi.

5- Abdullah Gül: Parlamenter sisteme dönüş şart

11’nci cumhurbaşkanı ve AKP’nin kurucularından Abdullah Gül, başkanlık sistemini eleştirerek “Türk tipi bir başkanlık sistemi olmasın dedim. Benim tercihim tam demokratik parlamenter sistemden yanadır. Bunu o zaman da konuştum tavrımı da ona göre koydum” dedi. Gül ayrıca ‘siyasal İslam’ın tüm dünyada çöktüğünü’ söyledi.

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6- Esad: Halep ve İdlib’deki savaş, Suriye’yi kurtarma savaşı olarak devam edecek

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İdlib ve Halep’teki son kazanımların, kendisini iktidardan devirmeye çalışan dokuz yıllık isyanın nihai yenilgisinin başlangıcı niteliğinde olduğunu söyledi.

7- MEB, 15 Temmuz’u ‘cihat’ olarak müfredata soktu

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi için hazırlanan kitaplarda, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının yanı sıra 15 Temmuz da ‘cihat’a örnek gösterildi.

8- Japonya corona virüsünü HIV ilaçlarıyla tedavi etmeyi deneyecek

Japonya, ‘corona’yı tedavi etmek için HIV ilaçlarını kullanacağı bir yöntem deneyecek.

9- TTB, Kanal İstanbul’un ‘ÇED olumlu’ kararının iptali için dava açtı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) Kanal İstanbul projesi için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı.

10- Adli Tıp Kadirova’nın AKP’li vekilin evinde ölümünü, intihar olarak değerlendirdi

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evindeki şüpheli ölümünü intihar olarak değerlendirdi. İlgili rapor savcılığa gönderildi.

11- CHP’li Tanal’dan AKP’den istifa etmek isteyenlere dilekçe örneği

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’nin partiden ayrılmak isteyenleri “Mahkeme kararı lazım” diyerek caydırmaya çalıştığını iddia ederek, sosyal medya üzerinden istifa dilekçesi örnekleri paylaştı.

12- Bahçeli Rusya’nın uyarısını takmadı: Putin’e göre mi davranalım?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya’yı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın hamisi olarak tanımlayarak, “Biz Rusya’yı 93 harbinden biliriz. Boğazlar üzerindeki emellerinden tanırız. Esad gitmeden, koltuğundan indirilmeden barış ve istikrar mumla aranacaktır” dedi.

13- AB ‘vergi cenneti’ listesine iki bölgeyi daha ekledi, Türkiye’ye ek süre verdi

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları ‘vergi cenneti’ kara listesine Panama, Palau, Seyşeller ve Cayman Adaları’nı ekledi, Türkiye’ye bu ülkelere ilişkin düzenlemelerdeki eksikliklerini tamamlaması için zaman verdi.

14- Volkswagen Türkiye kararını yine erteledi

Volkswagen, Türkiye’de otomobil fabrikası kurup kurmama konusundaki kararını bir kez daha erteledi.

15- Rapor: Ocak ayında en az 48 bin hayvanın yaşam hakkı gasp edildi

Ocak ayında hayvanlara yönelik en az 48 bin 348 yaşam hakkı gaspı, 47 işkence vakası, 29 bin 804 özgürlüğü kısıtlama, iki cinsel şiddet, belediye çalışanları ve kamu görevlileri eliyle yaşanan dört ihlal vakası meydana geldi.

16- Amazon’un kurucusu Bezos’tan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, ‘dünya için en büyük tehdit’ olarak gördüğü iklim değişikliğiyle mücadele için oluşturduğu, 10 milyar dolar (60 milyar TL) değerindeki Yeryüzü Fonu’nu tanıttı.

17- HSBC 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Britanya’nın başkenti Londra merkezli HSBC bankası 35 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

18- 20 yılda toplanan verginin beşte biri faize gitmiş

20 yılda devletin topladığı 5 trilyon 283 milyar 800 milyon lira verginin 1 trilyon 72 milyar 400 milyon lirası faiz ödemelerine gitti.