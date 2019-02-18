Akşam Postası / 18 Şubat 2019

1. ‘Cumhur’ uzlaşmayı 47 ile çıkardı: AKP 3, MHP 14 ilden daha çekiliyor
AKP ile MHP arasında uzlaşma tabanını genişletme çalışmalarında AKP’nin üç, MHP’nin de 14 ilde adayını geri çekmesinde uzlaşıldı. Üç il için uzlaşma aranıyor.
Camide kahvaltı üstü seçim çalışması
2. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir asker hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’de Zeytin Dalı Herakatı bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
3. ABD’den DSG’ye gözdağı: Esad’la işbirliğine gidilirse ortaklığımız biter
Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele eden ABD öncülüğündeki koalisyonun komutanı orgeneral Paul LaCamera, Şam yönetimiyle işbirliğine gitmesi halinde Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) askeri yardımın kesileceğini duyurdu.
Esad’dan Erdoğan’a: ABD’nin küçük uşağı
4. Rize’de 60 kişilik kadroya 15 bin başvuru
Rize’de 60 kişilik sürekli iş kadrosu için 15 bin 641 kişi başvurdu.
5. CHP’nin Beyoğlu adayı Taş’ın vaadi: LGBTİ meclisi kurulacak
CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, seçildiğinde LGBTİ meclisi kuracaklarını ve birlikte çalışacaklarını söyledi.
CHP’de yine yerel seçim istifası: Bir ay önce koltuğa oturan il başkanı görevi bıraktı
6. AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın Meclis’te son günü
TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın daha önce yaptığı açıklamaya istinaden bugün görevinden istifa etmesi bekleniyor.
7. SİT alanında geceyarısı ağaç kıyımı: Köylüler eylem yaptı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 25 hektarlık ormanın kesilmesinin ardından köylüler eylem yaptı. Bölgeye 1000 zeytin fidanının dikileceği açıklandı.
8. Rusya Türkiye’ye ilk Ka-32 helikopter ihracını gerçekleştirdi
Rusya Türkiye’ye ilk kez ihraç edeceği üç adet çok amaçlı Ka-32 helikopterlerinden ilkini teslim etti.
9. Fındıkta ‘kahverengi kokarca’ tehlikesi: Kökleri 20 günde kuruttu
Türkiye’nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, ‘Drakula’ olarak adlandırılan ‘turunçgil uzun antenli teke böceğinin’ ardından ‘kahverengi kokarca’ tehlikesi ortaya çıktı. Bölgede ihbar hattı kuruldu.
10. Konut satışı ocakta yüzde 24,8 düştü: Kredili alımlar durma noktasında!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satışlarının ocak ayında yüzde 24,8 azalarak 72 bin 937 adete düştüğünü açıkladı. ‘İpotekli satış’ olarak nitelendirilen konut kredili satışlarıysa yüzde 77,2 oranında geriledi.
11. Muğla’da madende işçilerin üzerine kaya düştü: Bir ölü, bir yaralı, iki kişi mahsur
Muğla’da bir madende göçük meydana gelmesi sonucu üç işçi mahsur kaldı.
12. 21 ölüm korkutunca: 80 daireli blok boşaltılıyor
İstanbul Bahçelievler’de 80 daireli bir apartman bloku için çökme riski nedeniyle tahliye kararı verildi.
13. Soylu: 311 bin 968 Suriyeli ülkesine geri döndü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı.