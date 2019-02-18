Akşam Postası / 18 Şubat 2019

1. ‘Cumhur’ uzlaşmayı 47 ile çıkardı: AKP 3, MHP 14 ilden daha çekiliyor

Fotoğraf: Reuters

AKP ile MHP arasında uzlaşma tabanını genişletme çalışmalarında AKP’nin üç, MHP’nin de 14 ilde adayını geri çekmesinde uzlaşıldı. Üç il için uzlaşma aranıyor.

2. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’de Zeytin Dalı Herakatı bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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3. ABD’den DSG’ye gözdağı: Esad’la işbirliğine gidilirse ortaklığımız biter

Fotoğraf: Reuters

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele eden ABD öncülüğündeki koalisyonun komutanı orgeneral Paul LaCamera, Şam yönetimiyle işbirliğine gitmesi halinde Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) askeri yardımın kesileceğini duyurdu.

4. Rize’de 60 kişilik kadroya 15 bin başvuru

Rize’de 60 kişilik sürekli iş kadrosu için 15 bin 641 kişi başvurdu.

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5. CHP’nin Beyoğlu adayı Taş’ın vaadi: LGBTİ meclisi kurulacak

CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, seçildiğinde LGBTİ meclisi kuracaklarını ve birlikte çalışacaklarını söyledi.

6. AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın Meclis’te son günü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın daha önce yaptığı açıklamaya istinaden bugün görevinden istifa etmesi bekleniyor.

7. SİT alanında geceyarısı ağaç kıyımı: Köylüler eylem yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 25 hektarlık ormanın kesilmesinin ardından köylüler eylem yaptı. Bölgeye 1000 zeytin fidanının dikileceği açıklandı.

8. Rusya Türkiye’ye ilk Ka-32 helikopter ihracını gerçekleştirdi

Rusya Türkiye’ye ilk kez ihraç edeceği üç adet çok amaçlı Ka-32 helikopterlerinden ilkini teslim etti.

9. Fındıkta ‘kahverengi kokarca’ tehlikesi: Kökleri 20 günde kuruttu

Türkiye’nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, ‘Drakula’ olarak adlandırılan ‘turunçgil uzun antenli teke böceğinin’ ardından ‘kahverengi kokarca’ tehlikesi ortaya çıktı. Bölgede ihbar hattı kuruldu.

10. Konut satışı ocakta yüzde 24,8 düştü: Kredili alımlar durma noktasında!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satışlarının ocak ayında yüzde 24,8 azalarak 72 bin 937 adete düştüğünü açıkladı. ‘İpotekli satış’ olarak nitelendirilen konut kredili satışlarıysa yüzde 77,2 oranında geriledi.

11. Muğla’da madende işçilerin üzerine kaya düştü: Bir ölü, bir yaralı, iki kişi mahsur

Fotoğraf: DHA

Muğla’da bir madende göçük meydana gelmesi sonucu üç işçi mahsur kaldı.

12. 21 ölüm korkutunca: 80 daireli blok boşaltılıyor

İstanbul Bahçelievler’de 80 daireli bir apartman bloku için çökme riski nedeniyle tahliye kararı verildi.

13. Soylu: 311 bin 968 Suriyeli ülkesine geri döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı.





