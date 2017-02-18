Akşam Postası / 18 Şubat 2017

1- Erdoğan, halka yeni sistemi kendisi anlattı: Yetkileri tek kişide topluyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tek adam rejimi getireceği eleştirilerinin odağındaki ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sisteminin cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkilerini ‘tek kişide toplamak’ olduğunu söyledi.

2- ‘Akademik kıyım’a Erdoğan yorumu: Doçent, profesör kusura bakmasın, bedel ödenecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevlilerinin yanında üniversiteleri çölleştiren akademisyen ihraçlarını değerlendirirken, profesörlerin, doçentlerin de bedel ödemesi gerektiğini söyledi.

3- Başbakan, Rakka operasyonunu açtı: Anlaşırsak doğrudan girmeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, prensipte anlaşılması durumunda Türkiye’nin Rakka’da doğrudan operasyona girmeyeceğini söyledi: “Askeri varlığımız olacak ancak taktik destek vereceğiz.”

4- Vali PKK’ya işaret etti: Viranşehir’deki saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 26 kişi gözaltına alındı.

5- Saldırının ayrıntıları: Çalıntı araçta 1 tonluk bomba kullanıldı, doktorlar göreve çağrıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 1 ton bomba yüklü araç kullanıldığı tespit edildi.

6- Viranşehir’deki PKK saldırısında hayatını kaybeden çocuk yavru kediye süt veriyormuş

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde PKK tarafından gerçekleştirdiği belirtilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun o sırada yavru bir kediye süt vermek için dışarıda bulunduğu ortaya çıktı.

7- Viranşehir’de hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi: Oğluma doyamadan aldılar elimden

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde PKK tarafından gerçekleştirdiği belirtilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak toprağa verildi.

8- MHP’de muhalifler ‘Hayır’da ısrarcı: Bir kez daha ‘yanıldık’ demelerini istemiyoruz

MHP’nin muhaliflerin kurduğu ‘Hayır Platformu’ kampanyası bugün Ankara’da başladı. MHP Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu, anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi halinde hukuk devletinin tarihe karışacağını söyledi.

9- ‘Taksim camisi’nin yapımını Sur Yapı ‘Allah rızası için’ üstlenmiş

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Taksim’de temeli atılan caminin 2018’in ramazan ayında ibadete açılmasının planlandığını belirtirken, cami inşaatını Sur Yapı’nın “Allah rızası için” üstlendiğini söyledi.

10- Der Spiegel: Türk konsolosluk çalışanları Gülen destekçilerini Ankara’ya ihbar etti

Alman haber dergisi Der Spiegel, Almanya’daki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’nde (DİTİB) görevli bazı imamların yanısıra bazı Avrupa ülkelerindeki Türk konsolosluklarında görevli personelin de Fethullah Gülen destekçilerinin isimlerini Ankara’ya bildirdiğini öne sürdü.

11- Kurtulmuş’tan ‘casusluk’ suçlamasına ret: Alman hükümeti oy almak için yapıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Almanya’da Diyanet’e bağlı görev yapan bazı imamlar hakkındaki casusluk iddiaları için “Hiçbir Diyanet mensubumuz ajan değildir, olamaz” derken, imamların evine yapılan baskınların nedeninin ‘oy kaygısı’ olduğunu savundu.

12- ‘Hayır’ mesajı sırası bu kez AKP Avusturya teşkilatında: Allah korusun iç savaş çıkar

AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem’den sonra, AKP Avusturya Teşkilatı Sorumlusu Mahmut Koç da, 16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili “Eğer bu seçimde kötü bir sonuç çıkarsa, Allah korusun iç savaş çıkar” dedi.

13- Mersin’de eşini benzin dökerek yakan adama indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Mersin’de eşini üzerine benzin döküp yakarak öldüren adama indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

14- Haymana’daki lise yurdunda ‘istismar’la suçlanan okul müdürü tutuklandı

Ankara Haymana Nuri Bektaş Anadolu Lisesi yurdunda kalan öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan okul müdürü S.K. tutuklandı.

15- Kısmi algılama güçlüğü çeken imam hatip öğrencisine cinsel istismarda bulunan dört liseli tutuklandı

Bursa’nın İznik’ ilçesinde imam hatip lisesinde eğitim gören 17 yaşındaki M.B. isimli öğrenciye cinsel istismarda bulundukları öne sürülen dört liseli tutuklandı. Okul müdür ve müdür yardımcısı açığa alındı.

16- Galataport’tan ‘söz’: Karaköy Yolcu Salonu birebir aslı gibi yapılıp şehre kazandırılacak

Galataport, yıktığı Karaköy Yolcu Salonu’nu ‘birebir aslı gibi yapılarak şehre kazandıracağını’ bildirdi.

17- Kayyımdan Amedspor’a: İsminizi değiştirin yoksa bütçeyi keseriz

Diyarbakır büyükşehir belediyesine kayyım olarak atanan Cumali Atilla’nın Amedspor’un isminin değiştirilmesini istediği, aksi takdirde kulübe ayrılan desteğin kesileceğini söylediği öne sürüldü.

18- Kapadokya’da balon kazası: Bir turist yaşamını yitirdi

Kapadokya’da bu sabah meydana gelen balon kazasında bir turist yaşamını yitirdi.

19- ‘Atatürk Türk’e benzemiyor’ diyen AKP’li gençlik kolları başkanına soruşturma açıldı

Sosyal medya hesabında Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk’e benzemediğini, olmasaydı daha iyi olacağını söyleyen AKP Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan soruşturma açıldı.

20- Banu Güven’e göre gazeteciler de taraf olabilir: Pencereyi açıp ‘Hayır’ diye bağırmak istiyorum

Gazeteci Banu Güven gazetecilerin anayasa değişikliği referandumuna ilişkin tercihlerini açıklama özgürlüğünü savundu: “Eğer konu bu kadar hayatiyse elbette olur. Demokrasi yerine otoriterlik söz konusu ise elbette olur.”

21- Londra büyükelçiliğinde ‘tuhaf’ etkinlik: 15 Temmuz defilesi

Türkiye’nin Londra büyükelçiliğinde 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğraf sergisinin açılışında bir de defile düzenlendi.