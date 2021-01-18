Akşam Postası / 18 Ocak 2021

1. Erdoğan: Türkiye’nin geleceği için vizyonu, hedefleri olan tek parti biziz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz. Diğerleri 18 yılın sonunda bizim yaptıklarımızı tartışmanın ötesinde yeni bir şeyi söylemenin hala çok uzağındalar” dedi.

2. ‘fuatavni’ hesabını kullandıkları gerekçesiyle iki sanığa müebbet hapis

‘fuatavni’ mahlaslı Twitter hesabının kullanıcıları arasında olduğu belirtilen eski başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit ile Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüsten’ müebbet hapis, ‘gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan 25’er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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3. Bahçeli’den Karar yazarlarına gözdağı: MHP’yi hafife almasınlar

Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde gazeteci ve siyasetçilere yapılan saldırıları değerlendirerek MHP’ye çamur atıldığını öne sürdü. Bahçeli, Karar yazarlarının isimlerini vererek, “MHP’yi hafife almasınlar” dedi.

4. İmamoğlu: Bir ayda yüzde 4’lük su tasarrufu sağladık

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir ay önce yaptıkları çağrının karşılık bulduğunu belirterek, “Bu kadar zaman içerisinde yüzde 4’lük bir su tasarrufu sağladık” dedi.

5. Bakan yardımcısı: Facebook temsilcilik açacak, Twitter’dan güzel haber bekliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram’ın, Türkiye’de temsilcilik açacaklarını bildirdiklerini belirterek, Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel haber beklediklerini ifade etti.

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6. ÖSYM 2021 yılı sınav takvimi açıklandı: YKS 26-27 Haziran’da

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin, kurumun sitesi üzerinden açıklandığını duyurdu.

7. Hrant Dink internet üzerinden anılacak: Sen daima buradasın Ahparig

Gazeteci Hrant Dink, öldürüşünün 14’üncü yılında anılacak. Her yıl 19 Ocak’ta Dink’in vurulduğu yerde, yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesinin eski binasının önünde düzenlenen anma, bu yıl salgın nedeniyle internet üzerinden yapılacak.

8. Bilim Kurulu üyesi: Hastalığı geçirenleri altı ay aşılamayacağız

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, yüksek risk altındaki sağlık çalışanları hariç, hastalığı geçirenlerin altı ay boyunca aşılanmayacağını söyledi.

9. Özil, Fenerbahçe hisselerine değer kattı: Eylül 2020’den beri en yüksek seviyede

Fotoğraf: Twitter

Fenerbahçe Futbol AŞ.’nin futbolcu Mesut Özil’in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe hisseleri değer kazandı.

10. Kar yağışıyla İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30’a yükseldi

Fotoğraf: AA

İstanbul’da geçen haftadan bu yana etkili olan yağmur ve kar yağışıyla barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 30.10’a yükseldi.

11. Ekonomist Yeşilada: Yönetim dolar/TL’de ideal kur olarak 7.30-40 arasını benimsedi

Dolar/TL, geçen hafta boyunca her iki yönlü sert dalgalandıktan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz eleştirileriyle haftayı 7.5 seviyelerinde tamamladı.

12. İstanbul Metro şirketine 2012’de helikopter alınmış

İstanbul Belediyesi şirketi Metro A.Ş.’nin 2012’de Sikorsky model helikopter aldığı ortaya çıktı.

13. Ahlat’taki köşk için 125 milyon lira yetmedi, 99 milyon lira daha harcanacak

25 Ağustos 2020 tarihinde açılan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki cumhurbaşkanlığı köşkü için 99 milyon lira daha harcanacak. Van Gölü kıyısındaki köşk için bugüne kadar 125 milyon lira harcandı.

14. Doktor: 26 yıllık hekimim, psikolojik olarak bu kadar yorulduğumu hissetmemiştim

Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Vatansev, hastaların en çok nefes alamamaktan şikayet ettiklerini söyledi. Vatansev, daha önce psikolojik olarak bu kadar yorulduğunu hissetmediğinin altını çizdi.

15. Covid-19 nedeniyle ‘uçmaktan korkup’ üç ay havalimanında kaldı; tutuklandı

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 salgını nedeniyle eve dönmekten korkan bir kişinin, üç aydır ABD’nin Chicago kentindeki uluslararası havalimanında kaldığı tespit edildi.

16. ‘Koca bebek Trump’, Londra Müzesi koleksiyonunun parçası oldu

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018 yılında Britanya ziyareti sırasındaki protestolarda uçurulan bebek şeklindeki dev balonu, Londra Müzesi aldı.