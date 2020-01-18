Akşam Postası / 18 Ocak 2020

1- Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Eski başbakan merhum Bülent Ecevit’in eşi, Demokratik Sol Parti’nin ilk genel başkanı Rahşan Ecevit’in devlet mezarlığına defnedileceği açıklandı.

2- Somali’de Türk mühendislere yönelik bombalı saldırı: Altısı Türk 15 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun 30 kilometre dışında Türk inşaat şirketi çalışanlarını hedef alan bir saldırı düzenlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca altısı Türk 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

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3- MHP’li Akça’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Konya’da MHP Akşehir ilçe başkanı avukat Salih Akça, AKP’de ByLock kullanan 120 ile 180 arasında milletvekili olduğu iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

4- Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde elindeki pala ile bir restorana giren Bulgaristan uyruklu Milen Bahchevanov ikna edilemeyince polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan saldırgan hayatını kaybetti.

5- Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde yapılanlardan kat kat fazlasını yaptık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin tamamına 17 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların hepsinden kat be kat fazla hizmet götürmeyi başardık” dedi.

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6- ‘Rabia Naz komisyonu’nun görev süresi uzatıldı

Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için kurulan Meclis Araştırma komisyonunun görev süresi bir ay uzatıldı.

7- Hrant Dink ölümünün 13’üncü yılında anılıyor: ‘Utanmak için geç değil’

Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Ocak günü (yarın) öldürüldüğü yerde, eski Agos gazetesinin bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde bir anma olacak. Anma saat 15.00’te başlayacak.

8- Araç görüntüsündeki kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu tespit edildi

Tunceli’de Sarı Saltuk köprüsü üzerinde çömelmiş bir vaziyetteyken yoldan geçen bir aracın güvenlik kamerasına yansıyan kişinin, kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) olduğu tespit edildi.

9- Rekabet Kurumu 20’den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı

Rekabet Kurumu, 20’den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı. Araştırmanın re’sen başlatıldığı ifade edildi.

10- Fransa’da emeklilik reformuna protesto: Eylemciler Macron’un bulunduğu tiyatro binasının etrafını sardı

Fransa’da emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un içinde bulunduğu Bouffes du Nord Tiyatrosu’nun etrafını sardı. Polisler eylemcileri uzaklaştırırken, Macron binadan ayrıldı.

11- Fatih’te intihar eden kardeşlerin 2 bin 380 liralık borcunu ‘hayırsever’ kapattı

İstanbul Fatih’te kasım ayında siyanürle intihar eden dört kardeşin borçlarının bir ‘hayırsever’ tarafından kapatıldığı ortaya çıktı.