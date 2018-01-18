Akşam Postası / 18 Ocak 2018

1. Hava bozdu

Afrin operasyonuna hazırlanan Ankara, Suriye hava sahasını kullanabilmek için Rusya’nın kapısına dayandı ama henüz yeşil ışık yanmadı. Şam yönetimi ise diş gösterdi: “Havadaki Türk hedefleri yok etmeye hazırız, kendilerini gezintide sanmasınlar.”

2. Hastanedeki ‘hamile çocuklar skandalı’na iki soruşturma: Savcı ifadeye çağırdı

İstanbul’daki bir devlet hastanesine hamile olarak getirilen 115 çocuğun kayda geçirilmemesi ve savcılığa ihbarda bulunulmamasıyla ilgili skandal kapsamında savcılık soruşturma başlattı.

Reklam

3. 2019’a doğru: AKP ve MHP’nin ilk ‘ittifak’ buluşması

AKP ve MHP’nin ‘ittifak’ görüşmeleri başladı.

4. CHP’li Bekaroğlu’ndan Özdil’e yanıt: Yalan… İftira… Dedikodu…

CHP İstanbul Milletvekili​ Mehmet Bekaroğlu, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in kendisi için kullandığı ifadelere yanıt verdi.

5. Diyarbakır’da 12 kişinin öldüğü saldırıya 13 kez müebbet, 10 bin 760’şar yıl hapis talebi

Diyarbakır’da 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında altı sanık için ‘kasten adam öldürmek’ ve ‘devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak’tan 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 10 bin 760’şar yıl hapis cezası istendi.

6. CHP’li İnce doğruladı: Kurultayda adayım

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, iki hafta sonraki kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

7. Gerekçe ‘örgüt propagandası’: Savcı, gazeteci Hasan Cemal’e ceza istedi

Köşe yazısında ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat eden gazeteci Hasan Cemal, İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı Cemal’in cezalandırılmasını isterken, mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

8. Bu sözler TÜSİAD’da söylendi: Liberalizmin barış ve refah getireceği beklentisi boş çıktı

Liberal piyasa ekonomisinin ana unsuru iş dünyasının temsilcilerinden TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan “Liberal demokrasi, hukuk devleti ve piyasa ekonomisinin tüm dünyaya barış ve refah getireceği beklentisinin boş çıktığını itiraf etmek durumundayız” dedi. Özilhan, değişime Türkiye’nin de ayak uydurması gerektiğini dile getirdi.

9. ‘Karakolda intihar’ iddiasında dosyaya gizlilik kararı getirildi

Antalya’daki bir karakolun üçüncü katından atlayarak intihar ettiği öne sürülen PKK şüphelisinin dosyasına gizlilik kararı getirildi.

10. AYM’den ‘hatırlatma’: Diyanet laiklik ilkesi doğrultusunda hareket eder

İmamlar için 65 yıllık siyaset yasağının kaldırılmasını reddeden Anayasa Mahkemesi (AYM), Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) kanunlar çerçevesinde, laiklik ilkesi doğrultusunda görevlerini yerine getirebileceğini bildirdi.

11. İhraçların ardından: Kaymakamların il emniyet müdürü olabilmesinin yolu açılıyor

İçişleri Bakanlığı, kaymakamların il emniyet müdürü olabilmesinin yolunu açtı. Kaymakamlar, üçlü atamayla emniyet müdürü olarak görevlendirilecek ve tecrübe esasına göre tercih yapılacak.

12. CHP’li vekil duyurdu: Bursa’da ‘pembe vagon’ uygulaması kaldırıldı

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’daki ‘pembe vagon’ uygulamasının kaldırıldığını söyledi.

13. AKP oylarıyla: Ankara Katliamı’nın yaşandığı meydana ‘Barış Meydanı’ adı önerisine ret

CHP’nin Ankara Katliamı’nın yaşandığı Gar Meydanı’na, ‘Barış Meydanı’ adının verilmesiyle ilgili kanun teklifinin görüşülmesi AKP oylarıyla reddedildi.

14. HDP’li vekil Yıldırım’a ‘örgüt’ suçlamasıyla beş yıl hapis

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15. ‘FETÖ’den yedi yıl hüküm giyen eski hakime tahliye kararı

Samsun’da ‘FETÖ’den yedi yıl bir ay bir gün hapis cezası alan eski hakim Nurettin Doğru hakkında tahliye kararı verildi.

16. Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Geçen ay geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 12,25’ten yüzde 12,75’e yükselten Merkez Bankası, bu ay herhangi bir değişikliğe gitmedi.

17. Rektör ‘Kız gibi hoca istemem’ dediği akademisyene ‘terör soruşturması’ da açtı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça’nın “Kız gibi davranan hoca istemiyorum” dediği mimarlık fakültesi öğretim Emre Özyetiş’e rektörlük tarafından ‘terör’ soruşturması başlatıldı.

18. İstanbul’da polise saldıran DHKP-C’liye ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapis

İstanbul emniyet müdürlüğü ve Esenyurt’ta bir polis aracına saldırı düzenlediği tespit edilen DHKP-C’li Şerif Turunç’a ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapis cezası verildi.

19. Bilal Erdoğan imam hatiplilere seslendi: Sizler Erdoğan neslisiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, imam hatip kurultayına şöyle seslendi: “Genç kardeşlerim sizler Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığın neslisiniz.”

20. 316’ncı günde Gülmen ve Özakça’nın son durumu: Gittikçe ağırlaşan denge kaybı

Açlık grevindeki akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarıyla ilgili son bilgiler paylaşıldı.