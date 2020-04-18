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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 18 Nisan 2020

1- ‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 3 bin 800 artarak 37 bin 86’ya ulaştı

Vaka sayısı 2 milyon 251 bin 777’ye ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 155 bin 145 oldu.

2- ‘Corona’ önlemleri | 31 kentte sokağa çıkma yasağı başladı

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı başladı.

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‘Corona’da ikinci dalga uyarısı: Tedbirler gevşetilirse ‘sessiz enfeksiyonlar’ yayılabilir

Yasak öncesi denetim: 9 bin kişiye kural ihlali nedeniyle ceza

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da yapımı süren iki pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu

3- Bakan mayıs sonu turizmde normalleşme bekliyor: ‘İlk etapta Asya’dan gelirler’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde normalleşmenin mayıs sonunda mümkün olabileceğini söyledi.

BDDK başkanı bankaların ‘isteksizliğinden’ şikayetçi: Yeni karar sorunu giderecek

4- İmamoğlu’nu tehdit eden adama 11 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ölümle tehdit eden kişi hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

5- Yüzde 5’ten 50’ye kadar: Oyun konsolu dahil bazı ürünlere ek gümrük vergisi

Cumhurbaşkanı kararıyla, golf sopası ve video konsolu dahil bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirildi.

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6- İyileşen de var: Altı Meclis çalışanında ‘corona’ çıktı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te altı çalışanda corona virüsüne rastlandığını bildirdi.

Atina’da karantina süreleri tamamlanan 65 Türk denizci yurda dönüyor

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DSÖ: Salgının bir sonraki merkez üssü Afrika olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 salgınının bir sonraki merkez üssünün Afrika olabileceğini açıkladı. DSÖ Afrika Direktörü Dr Matshidiso Moeti, solunum cihazı eksikliği ve başka yetersizliklerin ortaya vahim bir tablo çıkarabileceğine dikkat çekti.

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