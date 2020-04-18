Akşam Postası / 18 Nisan 2020

1- ‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 3 bin 800 artarak 37 bin 86’ya ulaştı
Vaka sayısı 2 milyon 251 bin 777’ye ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 155 bin 145 oldu.
2- ‘Corona’ önlemleri | 31 kentte sokağa çıkma yasağı başladı
30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı başladı.
‘Corona’da ikinci dalga uyarısı: Tedbirler gevşetilirse ‘sessiz enfeksiyonlar’ yayılabilir
Yasak öncesi denetim: 9 bin kişiye kural ihlali nedeniyle ceza
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da yapımı süren iki pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu
3- Bakan mayıs sonu turizmde normalleşme bekliyor: ‘İlk etapta Asya’dan gelirler’
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde normalleşmenin mayıs sonunda mümkün olabileceğini söyledi.
BDDK başkanı bankaların ‘isteksizliğinden’ şikayetçi: Yeni karar sorunu giderecek
4- İmamoğlu’nu tehdit eden adama 11 yıla kadar hapis istemi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ölümle tehdit eden kişi hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istendi.
5- Yüzde 5’ten 50’ye kadar: Oyun konsolu dahil bazı ürünlere ek gümrük vergisi
Cumhurbaşkanı kararıyla, golf sopası ve video konsolu dahil bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirildi.
6- İyileşen de var: Altı Meclis çalışanında ‘corona’ çıktı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te altı çalışanda corona virüsüne rastlandığını bildirdi.