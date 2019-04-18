Akşam Postası / 18 Nisan 2019

1. İBB Başkanı İmamoğlu mesaiye başladı: ‘Biz-onlar’ ayrımı bitti

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün görevine başladı.

2. Türkiye ‘Sefalet Endeksi’nde 62 ülke arasında dördüncü

Fotoğraf: Reuters

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg’ün enflasyon ve işsizlik oranlarını toplayarak oluşturduğu ‘Sefalet Endeksi’nde Türkiye 62 ülke arasında dördüncü sırada yer aldı.



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3. Kılıçdaroğlu’ndan YSK’ya ‘KHK’lı başkanlar’ çağrısı: Mazbataları teslim edilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazandığı halde belediye başkanlıkları verilmeyen HDP’li adaylara ilişkin olarak YSK’ya “Mazbatalarının telim edilmesi lazım” çağrısı yaptı.



4. İstanbul Havalimanı’na taksi tarifesi: En düşük 52, en yüksek 272 lira

Fotoğraf: DHA

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), İstanbul Havalimanı’na ulaşım tarifesini açıkladı. İstanbul’un 39 ilçesinden ulaşımın esas alındığı tarifeye göre en düşük ücret 52 lirayla Arnavutköy’den, en yüksek ücret ise 272 lirayla Şile’den yapılacak.

5. Çanakkale’de ‘bakım’ adı altında ağaç kıyımı

Çanakkale’de Milli Savunma Bakanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen eski askeri hastane arazisinde ağaç katliamı yaşandı.

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6. Bağışıklık düşmanı HIV, bağışıklık sistemini onarma konusunda kurtarıcı oldu

ABD’li bilim insanları, HIV kullanarak uyguladıkları gen terapisi sayesinde doğuştan bağışıklık sistemi yetmezliği anlamına gelen ‘balon çocuk hastalığı’ tanısı konulan 10 bebeği tedavi etmeyi başardı.

7. ‘Ayşe öğretmen’ cezaevine girdi

Çelik ve kızı Deran

Beyaz Show’da sarf ettiği “Çocuklar ölmesin” sözlerinin ardından ‘terör örgütü propagandası’ndan ceza alan ve infazı ertelenen öğretmen Ayşe Çelik cezaevine girdi.

8. İtirazlar ve rezervler dolara rahat vermiyor: Mazbatayla düştü, bugün 5.85’i gördü

Seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı algısıyla dün 5.71 liraya gerileyen dolar kuru itiraz sürecinin ısrarla devam ettirilmesinin ardından 5.85’i gördü.

