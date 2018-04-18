Akşam Postası / 18 Nisan 2018

1- Erken seçim! 24 Haziran’da sandık başı
Türkiye hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için 24 Haziran’da sandık başına gidiyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimi: İlk turda ‘bitmezse’ ikinci sandık 8 Temmuz’da
Başbakan ‘meydana çağırdı’: İYİ Parti’yle ilgili kararı YSK verecek
Üniversite sınavı 30 Haziran ve 1 Temmuz’da yapılacak
Piyasalarda erken seçim hareketliliği: Dolar geriledi, borsa yükseldi
Saadet’e göre erken seçim ‘tükenmişlik psikolojisi’: İki ay yönetecek gücü yok
İYİ Parti noktayı koydu: Seçime girebiliyoruz
HDP’den erken seçim yorumu: Erken değil panik seçim; iktidar acz içinde
CHP erken seçimde umut gördü: Tek adamdan kurtulmanın yolu sandıktır
Erken seçim Yıldırım’ı pek heyecanlandırmadı: Ne olmuş yani?
2- Erken seçim haberinin ardından: Yeni KHK yolda
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli yeni bir KHK çıkacağını söyledi.
3- Üç ay daha: OHAL yedinci kez uzatıldı
OHAL’in yedinci kez uzatılmasına dair tezkere Meclis’te kabul edildi.
4- DİSK işsizlik raporunu açıkladı: İstihdam seferberliği bile geçen yılın gerisinde
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, İşsizlik ve İstihdam Raporu’nu açıkladı. Rapora göre hükümetin istihdam seferberliği başlattığı 2017 yılı, 2016’nın bile gerisinde kaldı.
5- AYM, bebeğiyle hapse girecek ‘Ayşe öğretmen’in başvurusunu gündemine aldı
Anayasa Mahkemesi (AYM), “Çocuklar ölmesin” dediği için hapis cezası verilen öğretmen Ayşe Çelik’in başvurusunu hapse girmesine iki gün kala gündemine aldı.
6- Ankara’da 1 Mayıs yürüyüşüne izin çıkmadı, ‘sakıncalı sloganlar’ da belirlendi
Ankara’da yapılacak 1 Mayıs yürüyüşü yasaklandı. Valilik ‘sakıncalı sloganları’ da belirledi.
7- Trump duyurdu: CIA başkanı, ABD-Kuzey Kore zirvesi için Kim Jong-un’la buluştu
ABD Başkanı Donald Trump, dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Mike Pompeo’nun geçen hafta Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile buluştuğunu açıkladı.
8- Akit TV: Dekolte giyen kadın tacizcidir, erkekler şikayetçi olmalı
Akit TV’de yayınlanan bir programda, Mehmet Arslan adlı sunucu dekolte giyen kadınları tacizci ilan etti. Arslan “Erkeklerin ‘Bu kadın beni dekolte bir kıyafetle taciz etti’ diye şikayet etmesi lazım. Bunun cezalandırılması lazım. Bu bir suçtur” dedi.
9- Bursa’da 10 yaşındaki çocuğun ‘Tekme attı’ dediği öğretmen tutuklandı
Bursa’da dördüncü sınıf öğrencisine tekme attığı öne sürülen İngilizce öğretmeni tutuklandı.
10- Yapılaşma tehdidi altındaki Albatros’a iyi haber: Mahkeme yürütmeyi durdurdu
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Büyükçekmece’nin en büyük yeşil alanlarından Albatros Parkı’yla ilgili 2011 yılında büyükşehir belediye meclisi tarafından onaylanan uygulama imar planının yürütmesini durdurdu.
11- Irak’ta 300 kişiye ‘IŞİD üyeliğinden’ idam cezası: Türk vatandaşı kadınlar da var
Irak mahkemeleri 300’ü aşkın kişiyi IŞİD’e üye oldukları suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı.
12- Trump’tan Ankara’ya rahip çıkışı: O casus ise ben daha çok casusum, zulme uğruyor
ABD Başkanı Donald Trump, İzmir’de casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD’li rahip Andrew Brunson için, “Ona casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum” dedi.
13- Ruhani’den Erdoğan’a Suriye yorumu: Zorba ülkelerin saldırması çok çirkin bir emsal
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ABD, Fransa ve Britanya’nın ortak Suriye saldırısı için, “Bazı güçlü ve zorba ülkelerin istedikleri zaman bir başka ülkeye saldırması uluslararası ilişkilerde çok çirkin bir emsal” dedi.
14- Uganda cumhurbaşkanı oral sekse karşı: Ağız yemek yemek için
Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, oral seksi yasaklamak istediğini çünkü ağzın yemek yemek için olduğunu söyledi.