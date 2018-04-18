Akşam Postası / 18 Nisan 2018

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1- Erken seçim! 24 Haziran’da sandık başı

Türkiye hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için 24 Haziran’da sandık başına gidiyor.

2- Erken seçim haberinin ardından: Yeni KHK yolda

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli yeni bir KHK çıkacağını söyledi.

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3- Üç ay daha: OHAL yedinci kez uzatıldı

OHAL’in yedinci kez uzatılmasına dair tezkere Meclis’te kabul edildi.

4- DİSK işsizlik raporunu açıkladı: İstihdam seferberliği bile geçen yılın gerisinde

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, İşsizlik ve İstihdam Raporu’nu açıkladı. Rapora göre hükümetin istihdam seferberliği başlattığı 2017 yılı, 2016’nın bile gerisinde kaldı.

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5- AYM, bebeğiyle hapse girecek ‘Ayşe öğretmen’in başvurusunu gündemine aldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), “Çocuklar ölmesin” dediği için hapis cezası verilen öğretmen Ayşe Çelik’in başvurusunu hapse girmesine iki gün kala gündemine aldı.

6- Ankara’da 1 Mayıs yürüyüşüne izin çıkmadı, ‘sakıncalı sloganlar’ da belirlendi

Ankara’da yapılacak 1 Mayıs yürüyüşü yasaklandı. Valilik ‘sakıncalı sloganları’ da belirledi.

7- Trump duyurdu: CIA başkanı, ABD-Kuzey Kore zirvesi için Kim Jong-un’la buluştu

ABD Başkanı Donald Trump, dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Mike Pompeo’nun geçen hafta Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile buluştuğunu açıkladı.

8- Akit TV: Dekolte giyen kadın tacizcidir, erkekler şikayetçi olmalı

Akit TV’de yayınlanan bir programda, Mehmet Arslan adlı sunucu dekolte giyen kadınları tacizci ilan etti. Arslan “Erkeklerin ‘Bu kadın beni dekolte bir kıyafetle taciz etti’ diye şikayet etmesi lazım. Bunun cezalandırılması lazım. Bu bir suçtur” dedi.

9- Bursa’da 10 yaşındaki çocuğun ‘Tekme attı’ dediği öğretmen tutuklandı

Bursa’da dördüncü sınıf öğrencisine tekme attığı öne sürülen İngilizce öğretmeni tutuklandı.

10- Yapılaşma tehdidi altındaki Albatros’a iyi haber: Mahkeme yürütmeyi durdurdu

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Büyükçekmece’nin en büyük yeşil alanlarından Albatros Parkı’yla ilgili 2011 yılında büyükşehir belediye meclisi tarafından onaylanan uygulama imar planının yürütmesini durdurdu.

11- Irak’ta 300 kişiye ‘IŞİD üyeliğinden’ idam cezası: Türk vatandaşı kadınlar da var

Irak mahkemeleri 300’ü aşkın kişiyi IŞİD’e üye oldukları suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı.

12- Trump’tan Ankara’ya rahip çıkışı: O casus ise ben daha çok casusum, zulme uğruyor

ABD Başkanı Donald Trump, İzmir’de casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD’li rahip Andrew Brunson için, “Ona casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum” dedi.

13- Ruhani’den Erdoğan’a Suriye yorumu: Zorba ülkelerin saldırması çok çirkin bir emsal

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ABD, Fransa ve Britanya’nın ortak Suriye saldırısı için, “Bazı güçlü ve zorba ülkelerin istedikleri zaman bir başka ülkeye saldırması uluslararası ilişkilerde çok çirkin bir emsal” dedi.

14- Uganda cumhurbaşkanı oral sekse karşı: Ağız yemek yemek için

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, oral seksi yasaklamak istediğini çünkü ağzın yemek yemek için olduğunu söyledi.