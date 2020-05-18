Akşam Postası / 18 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ Türkiye’de 31 can daha aldı: 1158 yeni vaka var, 1615 kişi iyileşti
Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 31 artarak 4 bin 171’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1158 yeni vakayla 150 bin 593’e çıktı.
2- Erdoğan: Bayramda 81 ilde dört gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ‘Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde dört gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağını’ açıkladı.
3- MEB: Uzaktan eğitim 19 Haziran’a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Covid-19 nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programının 19 Haziran’a kadar devam edeceğini açıkladı.
4- Kılıçdaroğlu ‘ekonomik buhrandan çıkış reçetesi’ açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ekonomik buhranla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, ‘ekonomik buhrandan çıkış reçetesi’ açıkladı.
5- ‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 99 artışla 32 bin 7’ye çıktı
İtalya’da can kaybı 99 artarak 32 bin 7’ye yükseldi.
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6- CİMER: Servis ücretinin iadesi için tüketici hakem heyetine başvurun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kullanmadığı servis ücretlerinin iadesi için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması gerektiğini belirtti.
7- Yasağı ihlal edip piknik yapanlar drone’a ‘takıldı’
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ormanda piknik yapan iki kişi drone’la tespit edilerek ceza kesildi.
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8- RTÜK başkanı: Noyan’la ilgili rapor gündeme geldiğinde gereği yapılacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yazar Sevda Noyan’ın Ülke TV’de sarf ettiği “Bizim aile 50 kişiyi götürür, benim listem hazır” sözlerinin asla kabul edilemez olduğunu belirterek, “Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir” dedi.
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9- 19 Mayıs ‘corona’ nedeniyle dijital ortamda kutlanacak
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın Covid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda kutlanacağını açıkladı.
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10- Fitch: Türkiye’de bazı sıkıntılar olmasa kredi notu üç kademe yukarıda olabilir
Fitch, corona virüsünün ve Türk lirasındaki seyrin ülke ekonomisine etkilerine rağmen Türkiye’nin düşük borçluluğu ve piyasa çalkantılarına alışık olmasının kredi notunu desteklediğini belirtti.
11- Vakıfbank, Katar’dan bankacılık lisansı aldı
Vakıfbank, bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere lisans başvurusunda bulunduğu Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi’nden (QFCRA) onay aldığını açıkladı.
12- Özel sektörün dış borcu 3 milyar dolar azaldı; bir yılda 45 milyar dolar ödeme yapılacak
Merkez Bankası (MB) verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu mart sonunda 177.6 milyar dolar oldu.
13- KKTC’deki yangınla ilgili bir kişiye gözaltı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
14- Mustafa Cengiz acil olarak ameliyata alındı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, acil olarak ameliyata alındı.