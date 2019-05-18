Akşam Postası / 18 Mayıs 2019

1- Bahreyn vatandaşlarını uyardı: İran ve Irak’tan ‘derhal’ ayrılın

Bahreyn Krallığı İran ve Irak’taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terketmeleri uyarısı yaptı.

2- Reuters: Exxon Mobil Irak’taki yabancı personelini tahliye etti

Reuters’a konuşan kaynaklar ABD merkezli petrol ve doğalgaz şirketi Exxon Mobil’in Irak’taki tüm yabancı personelini tahliye ettiğini söyledi.

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3- İstanbul’da sandıkları soruşturan başsavcının eşi TMSF’ye atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da sandık kurullarındaki usulsüzlük iddiasını soruşturan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın eşi Çiğdem Uçar’ı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üyeliğine atadı.

4- Antalya’da gazeteci Özyol’a saldıranlardan biri MHP ilçe başkanının şoförü çıktı

Fotoğraf: Evrensel

Antalya’da gazeteci İdris Özyol’a saldıran üç şüpheli yakalandı. Üç saldırgandan birinin, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili’nin şoförü olduğu ortaya çıktı.

5- Rüşvet görüntüleri Avusturya başbakan yardımcısını koltuğundan etti

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz-Christian Strache’nin Rus bir yatırımcıya seçimlerde maddi yardımda bulunması karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama sözü verdiği ileri sürülen gizli bir pazarlık videosu yayınlandı. Bunun üzerine Strache istifa etti.

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6- Avusturya’da kaset skandalı aşırı sağcı iktidarı sallıyor

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Strache’nin rüşvet pazarlığı yapıldığı ileri sürülen videosunun yayınlanması üzerine istifa etmesinden sonra, videoda Avusturya Başbakanı Kurz hakkında da skandal iddiaların söylendiği bir bölüm daha ortaya çıktı. Avusturya’nın başkenti Viyana’da ise hükümetin istifa etmesini isteyen protestolar düzenleniyor.

7- Gazeteci Seyhan: Cezaevi savcılığından izin alarak mahkum ziyaret edilebiliyor

‘FETÖ’ sanığına CHP İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu aleyhinde ifade vermesi için baskı yapsın diye gönderildiği iddia edilen gazeteci Serhan Seyhan, “Türkiye’de cezaevi savcılığından izin alarak mahkum ziyaret edilebiliyor” dedi.

8- Kaftancıoğlu: Seçim için yeni bir haber akışı sistemi üzerinde çalışıyoruz

Fotoğraf: CHP

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 23 Haziran seçim sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasına ilişkin yeni bir haber akışı organizasyonu için çalıştıklarını, ayrıntıları daha sonra açıklayacaklarını söyledi.

9- Milli Eğitim Bakanı: Ders sayısı azalacak, yeni sistem yetenek odaklı olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını paylaştı. Liselerde 2020-2021 öğretim yılında ders sayısının azaltılacağını belirten Selçuk, 2024’te üniversite sınav sisteminin de değişeceğini ifade etti.

10- Britanya’da Muhafazakar Parti ‘Boris’i durdur’ kampanyası başlatıyor

Brexit görüşmelerinde uzlaşmaya varılamamasının ardından Britanya Başbakanı Theresa May’in yerine geçmesi beklenen adaylardan biri olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson anketlerde önde fakat Johnson’ın kendi partisi ‘Boris’i durdur’ kampanyası başlatıyor.