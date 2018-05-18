Akşam Postası / 18 Mayıs 2018

1- AKP seçmeni de gördü: Yüzde 31’i gelecekte ekonomik zorluk yaşayacağını düşünüyor
AKP seçmeninin çoğunluğu ekonomik gidişattan memnun gözükse de yüzde 31’i gelecekte maddi zorluk yaşayacağını düşünüyor.
2- ‘Gülen’i getirteceğim’ diyen İnce: ABD’liler söyledi, hükümet usülünce istememiş
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Gülen’i getirteceğiz” sözlerinin ardından ‘Amerikalılar’ın kendisini arayıp Türkiye’nin Fethullah Gülen’in iadesi için usülüne uygun bir başvuru yapmadığını söylediğini aktardı.
Hükümetten İnce’nin ‘Gülen iddiası’na: Yalan söylüyorsunuz, talep usulüne uygun
İnce’den hükümete: Gülen’i usulüne uygun istediğinize dair belge göster
3- Kırklareli’nden Yenikapı’ya ‘İnce’ gönderme: Miting Filistin değil seçim için
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırklareli’nde düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yenikapı’da düzenleyeceği Filistin mitingini eleştirerek “Yenikapı mitingi Filistin için değil seçim için” dedi.
4- HDP’li Sancar: İkinci turda biz olmazsak İnce’yi destekleriz, oy oranımız yüzde 12
HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, ikinci tura kendilerinin kalmamaları halinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi destekleyeceklerini söyledi.
5- Gül’ün danışmanından ‘bomba gibi’ kitap: Ergenekon savcısı Öz, Erdoğan’a bağlıydı
11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın danışmanlığını yapan Ahmet Sever yazdığı kitapta çarpıcı iddialarda bulundu.
6- Karamollaoğlu duyurdu: HDP’li vekil Altan Tan partimizden aday olacak
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın partilerinden aday olacağını duyurdu.
7- Sözcü Kalın’dan ‘çözüm süreci’ yalanlaması: Cumhurbaşkanımızın gündeminde yok
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik’in ‘yeni çözüm süreci’yle ilgili iddiası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yalanlandı: “Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur.”
8- MHP aday listesinde iki sürpriz: Oktay Vural ve Mehmet Parsak yok
MHP’nin milletvekili aday listeleri belli oldu. Partinin 35 milletvekilinden 13’ü listelerde yer almadı.
9- Fakıbaba ‘dertsiz’: Eşim 29 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya alıyorsan o senin problemin
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ‘ucuz et’ satan üç market zinciriyle piyasayı regüle ettiklerini belirterek, “Benim eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya et alıyorsan o senin problemin” dedi.
10- Yargı tarihinde görülmemiş skandal: Avukatlardan habersiz ‘kumpas’ duruşması
Avukat Turgut Kazan, Erzincan’da dönemin başsavcısı İlhan Cihaner’e ‘kumpas kurulması’yla ilgili açılan davada avukatlardan habersiz duruşma yapıldığını açıklarken amacın AKP’deki ‘FETÖ’cülerin gizlenmesi olduğunu öne sürdü.
11- Demirtaş’tan Ahmet Hakan’a: Mağdur değil, rehin alınmış direnişçiyim
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kendisi için “Cezaevini bir mağduriyete, mağduriyeti oya çevirmeye çalışacağı kesin” diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a yanıt verdi: “Ben burada mağdur falan değilim. Rehin alınmış bir direnişçiyim.”
12- HDP’li Paylan’dan hakim ve savcılara uyarı: Devran dönüyor, yargılanabilirsiniz
HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, hakim ve savcılara seslendi: “Devran dönüyor, 24 Haziran’dan sonra yargılanabilirsiniz.”
13- Tenkisat sürüyor: CNN Türk’te Ebru Baki, Kanal D’de Murat Güloğlu işten çıkarıldı
Demirören Grubu’nun Doğan Holding’e ait medya organlarını satın almasının ardından başlatılan tenkisat sürüyor.
15- Wikipedia’dan ‘düzeltme’ isteyen hükümet: Görüşüyoruz, adım atmıyorlar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yasaklı Wikipedia’nın açılması için yöneticilerle görüştüklerini ancak adım atılmadığını gördüklerini söyledi.
16- Çiftlikte alıkoyduğu çocuklara tecavüzden tutuklu şüpheliye 62 yıl hapis talebi
İstanbul’da kaz çiftliğinde alıkoyduğu çocuklara tecavüzden tutuklanan Abuzer Sayan’ın 62 yıl altı ay hapsi istendi.
17- Emsal olabilir: Doktora ‘Paramla maaş alıyorsun’ diyen hasta yakınına para cezası
İzmir’de bir doktora “Benim paramla maaş oluyorsun” diyen sanığa ‘hakaret’ten ceza verildi.
18- Üç yeni kanun yürürlükte: Hükümete KHK çıkarma yetkisi de verildi
Üç kanun Erdoğan tarafından onaylanarak yayınlanmak üzere başbakanlığa gönderildi. Üç kanun Resmi Gazete’de yayınlandı.