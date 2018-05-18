Akşam Postası / 18 Mayıs 2018

1- AKP seçmeni de gördü: Yüzde 31’i gelecekte ekonomik zorluk yaşayacağını düşünüyor

AKP seçmeninin çoğunluğu ekonomik gidişattan memnun gözükse de yüzde 31’i gelecekte maddi zorluk yaşayacağını düşünüyor.

2- ‘Gülen’i getirteceğim’ diyen İnce: ABD’liler söyledi, hükümet usülünce istememiş

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Gülen’i getirteceğiz” sözlerinin ardından ‘Amerikalılar’ın kendisini arayıp Türkiye’nin Fethullah Gülen’in iadesi için usülüne uygun bir başvuru yapmadığını söylediğini aktardı.

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3- Kırklareli’nden Yenikapı’ya ‘İnce’ gönderme: Miting Filistin değil seçim için

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırklareli’nde düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yenikapı’da düzenleyeceği Filistin mitingini eleştirerek “Yenikapı mitingi Filistin için değil seçim için” dedi.

4- HDP’li Sancar: İkinci turda biz olmazsak İnce’yi destekleriz, oy oranımız yüzde 12

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, ikinci tura kendilerinin kalmamaları halinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi destekleyeceklerini söyledi.

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5- Gül’ün danışmanından ‘bomba gibi’ kitap: Ergenekon savcısı Öz, Erdoğan’a bağlıydı

11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın danışmanlığını yapan Ahmet Sever yazdığı kitapta çarpıcı iddialarda bulundu.

6- Karamollaoğlu duyurdu: HDP’li vekil Altan Tan partimizden aday olacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın partilerinden aday olacağını duyurdu.

7- Sözcü Kalın’dan ‘çözüm süreci’ yalanlaması: Cumhurbaşkanımızın gündeminde yok

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik’in ‘yeni çözüm süreci’yle ilgili iddiası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yalanlandı: “Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur.”

8- MHP aday listesinde iki sürpriz: Oktay Vural ve Mehmet Parsak yok

MHP’nin milletvekili aday listeleri belli oldu. Partinin 35 milletvekilinden 13’ü listelerde yer almadı.

9- Fakıbaba ‘dertsiz’: Eşim 29 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya alıyorsan o senin problemin

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ‘ucuz et’ satan üç market zinciriyle piyasayı regüle ettiklerini belirterek, “Benim eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya et alıyorsan o senin problemin” dedi.

10- Yargı tarihinde görülmemiş skandal: Avukatlardan habersiz ‘kumpas’ duruşması

Avukat Turgut Kazan, Erzincan’da dönemin başsavcısı İlhan Cihaner’e ‘kumpas kurulması’yla ilgili açılan davada avukatlardan habersiz duruşma yapıldığını açıklarken amacın AKP’deki ‘FETÖ’cülerin gizlenmesi olduğunu öne sürdü.

11- Demirtaş’tan Ahmet Hakan’a: Mağdur değil, rehin alınmış direnişçiyim

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kendisi için “Cezaevini bir mağduriyete, mağduriyeti oya çevirmeye çalışacağı kesin” diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a yanıt verdi: “Ben burada mağdur falan değilim. Rehin alınmış bir direnişçiyim.”

12- HDP’li Paylan’dan hakim ve savcılara uyarı: Devran dönüyor, yargılanabilirsiniz

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, hakim ve savcılara seslendi: “Devran dönüyor, 24 Haziran’dan sonra yargılanabilirsiniz.”

13- Tenkisat sürüyor: CNN Türk’te Ebru Baki, Kanal D’de Murat Güloğlu işten çıkarıldı

Demirören Grubu’nun Doğan Holding’e ait medya organlarını satın almasının ardından başlatılan tenkisat sürüyor.

15- Wikipedia’dan ‘düzeltme’ isteyen hükümet: Görüşüyoruz, adım atmıyorlar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yasaklı Wikipedia’nın açılması için yöneticilerle görüştüklerini ancak adım atılmadığını gördüklerini söyledi.

16- Çiftlikte alıkoyduğu çocuklara tecavüzden tutuklu şüpheliye 62 yıl hapis talebi

İstanbul’da kaz çiftliğinde alıkoyduğu çocuklara tecavüzden tutuklanan Abuzer Sayan’ın 62 yıl altı ay hapsi istendi.

17- Emsal olabilir: Doktora ‘Paramla maaş alıyorsun’ diyen hasta yakınına para cezası

İzmir’de bir doktora “Benim paramla maaş oluyorsun” diyen sanığa ‘hakaret’ten ceza verildi.

18- Üç yeni kanun yürürlükte: Hükümete KHK çıkarma yetkisi de verildi

Üç kanun Erdoğan tarafından onaylanarak yayınlanmak üzere başbakanlığa gönderildi. Üç kanun Resmi Gazete’de yayınlandı.