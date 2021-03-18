Akşam Postası / 18 Mart 2021

1. ‘Siyaset yasağı’ istenen HDP’lilerin isimleri belli oldu

HDP’ye açılan kapatma davası kapsamında siyaset yasağı istenen 687 isim belli oldu.

2. ABD: Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi kaygı verici

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “17 Mart’ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye’deki olayları yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

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3. Kılıçdaroğlu: ‘Siyasi partilerin kapatılması’ süreci geride bırakılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘siyasi partilerin kapatılması süreci’nin geride bırakılması gerektiğini belirtti. CHP lideri, HDP’nin kapatılmaması yönünde mesaj verdi.

4. Bahçeli, yeniden MHP’nin genel başkanı seçildi

Devlet Bahçeli, tek aday olarak girdiği kongrede 10’uncu kez MHP’nin genel başkanlığına seçildi.

5. Merkez Bankası’ndan 200 baz puanlık faiz artışı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan artırarak yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardı.

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6. Hesaplayıcı geliştirildi: Ne zaman aşı olabilirsiniz?

Covid-19 salgınına karşı aşılama çalışması sürerken, kime tahminen hangi tarihte aşı uygulanabileceğini hesaplayan uygulama geliştirildi.

7. Araştırma: Britanya mutasyonunda ölüm riski yüzde 67 daha fazla

İlk olarak Britanya’da tespit edilen B.1.1.7 varyantının daha ölümcül olduğu yeni bir araştırmayla doğrulandı.

8. Konya’da dükkanını açamayan esnaf eylemde

Fotoğraf: Twitter/Kanal42

‘Çok yüksek riskli’ kategoride bulunduğu için kısıtlamaların gevşetilmediği Konya’da bir grup esnaf eylem yaptı.

9. Putin kendisine ‘katil’ diyen Biden’a ‘sağlık’ diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisini ‘katil’ olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden’a yanıt verdi: “Sağlık diliyorum.”

10. Kuyumcuların 500 gram altını kamu bankalarına yatırmasından vazgeçildi

Kuyumcuların 500’er gram altını kamu bankalarına yatırmalarına ilişkin taslak yönetmelik metinden çıkarıldı.

11. Acı kaybımız: Duayen gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti

Basının duayen isimlerinden Seçkin Türesay hayatını kaybetti.

12. Zonguldak’ta hayvanat bahçesinden kaçırdıkları geyiği kesip yiyen iki kişi tutuklandı

Fotoğraf: DHA

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bir seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yediği belirlenen iki kişi tutuklandı.

13. Restoran promosyonundan faydalanmak için onlarca insan adını somon olarak değiştirdi

Tayvan’da bir restoranın adında ‘somon‘ kelimesi olanlara yönelik kampanyasından yararlanmak için onlarca kişi ismini değiştirmeye kalkınca yetkililer ‘durun artık‘ çağrısı yapmak zorunda kaldı.

14. ‘Corona’ sonrası dünyada dokunmadan cinsellik: Siber seks deneyimi

Fotoğraf: Reuters

Salgınla birlikte hayatımıza giren sosyal mesafe kavramı, doğası gereği yakınlık içeren cinsellik deneyimini de zorlaştırdı. Bu duruma alternatif bir çözüm üreterek ‘corona‘ sonrası dünyada siber seks deneyimini tasarlayan Angelina Aleksandrovich anlattı.