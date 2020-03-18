Akşam Postası / 18 Mart 2020

1- Dört saatlik ‘corona’ toplantısı bitti, söz Erdoğan’da…
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dört saat süren Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında açıklama yapıyor..
2- İstanbul Havalimanı’nda karantinadan kaçırılmak istenen kadının ifadesi alınacak
‘Corona’ salgını nedeniyle Paris’ten İstanbul’a döndükten sonra karantinaya alınmak üzere bindirildiği otobüsten polis marifetiyle indirilip başka bir araca bindirilen Güzide Sofi’nin ifadesi alınacak. ‘İhmal ve sorumluluğu’ bulunan yetkililer hakkındaki soruşturma da sürüyor.
Tarım bakanı: Temel gıdada stok ve tedarikte sorun yok
Yunanistan ve Bulgaristan sınırları kapatılıyor
Hastane acil durum planları yenilendi
Üç tip maskeye reçete zorunluluğu getirildi
Etil alkol, kolonya ve dezenfektan ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı
TTB: Malzeme eksikliği giderilsin, sağlık çalışanları korunsun
İBB’den ilçe belediyelerine: Semt pazarlarında sadece gıda satılsın
‘Corona’ fırsatçılarına operasyon: Binlerce şişe sahte dezenfektan bulundu
Fırsatçılara isyan: 400 kiloluk kolonyayı bedava dağıttı
Üniversiteler 23 Mart’ta dijital eğitime geçiyor
Corona önlemleri | Taksim’de dezenfeksiyon çalışması
İzmir’de ‘corona’ önlemi: Esnaftan üç ay kira alınmayacak
Toyota Türkiye ‘corona’ nedeniyle üretime iki hafta ara veriyor
‘Asılsız ve provokatif corona paylaşımları’na 24 gözaltı
Tüketici hakem heyeti e-Devlet’ten de başvuru alacak
3- ‘Corona’da son durum: Ölü sayısı 8 bini geçti, virüs kapanlar 200 bine yaklaştı
Çin’de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle dünya çapında 8 bin 148 kişi hayatını kaybetti. Aralık 2019’dan beri 198 bin 366 kişi virüse yakalandı. Bu kişilerin 82 bin 226’sı iyileşti, 107 bin 722’nin tedavisi sürüyor.
Dünya Sağlık Örgütü uyardı: ‘Corona’ tedavisinde ibuprofenli ilaç kullanmayın
İran’ın bir aylık ‘corona’ bilançosu: 17 bin 361 vaka, 1135 ölü, 5 bin 710 taburcu
ABD’de ‘corona’ paniği artıyor; halkın yarısına göre virüs ‘mutlak tehdit’
AB dış sınırlarını ‘corona’ya karşı bir aylığına kapatıyor
ABD, Fransa ve İspanya’dan ‘corona’ya karşı ekonomiye destek paketleri
Moldova’da ‘corona’dan ilk ölüm
İran’da ‘corona’lı 103 yaşındaki kadın tedavisinin ardından taburcu edildi
İsrail istihbaratına ‘corona’ gerekçesiyle kişisel veri toplama izni verildi
‘Corona’ Avrupa’da otomobil satışlarını etkiledi: Şubatta yüzde 7.2 gerileme
4- ABD ilk defa doğrudan Rusya’yı suçladı: Onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Suriye’deki askeri operasyonları sırasında onlarca Türk askerinin hayatını kaybetmesine neden olduğuna inandığını söyleyerek ABD’nin Türkiye’ye desteğini yineledi.
5- Motorine 27 kuruş indirim
Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş indirim yapıldı.
6- Yaşlı nüfus sayısı son beş yılda yüzde 21.9 arttı: 2019’da 7.55 milyonu buldu
Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üstündekilerin sayısı son beş yılda yüzde 21.9 artarak geçen sene 7.55 milyon olarak kayda geçti.
7- Kadir Şeker’in iddianamesi hazır: ‘Tahrik indirimi’yle 18 yıla kadar ceza istendi
Şiddet gördüğü gerekçesiyle yardım etmek istediği kadının sevgilisinin ölümüne yol açan Kadir Şeker’in 18 yıla kadar hapsi istendi.