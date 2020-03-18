Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 18 Mart 2020

1- Dört saatlik ‘corona’ toplantısı bitti, söz Erdoğan’da…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dört saat süren Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında açıklama yapıyor..

2- İstanbul Havalimanı’nda karantinadan kaçırılmak istenen kadının ifadesi alınacak

‘Corona’ salgını nedeniyle Paris’ten İstanbul’a döndükten sonra karantinaya alınmak üzere bindirildiği otobüsten polis marifetiyle indirilip başka bir araca bindirilen Güzide Sofi’nin ifadesi alınacak. ‘İhmal ve sorumluluğu’ bulunan yetkililer hakkındaki soruşturma da sürüyor.

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Tarım bakanı: Temel gıdada stok ve tedarikte sorun yok

Yunanistan ve Bulgaristan sınırları kapatılıyor

Hastane acil durum planları yenilendi

Üç tip maskeye reçete zorunluluğu getirildi

Etil alkol, kolonya ve dezenfektan ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı

TTB: Malzeme eksikliği giderilsin, sağlık çalışanları korunsun

İBB’den ilçe belediyelerine: Semt pazarlarında sadece gıda satılsın

‘Corona’ fırsatçılarına operasyon: Binlerce şişe sahte dezenfektan bulundu

Fırsatçılara isyan: 400 kiloluk kolonyayı bedava dağıttı

Üniversiteler 23 Mart’ta dijital eğitime geçiyor

Corona önlemleri | Taksim’de dezenfeksiyon çalışması

İzmir’de ‘corona’ önlemi: Esnaftan üç ay kira alınmayacak

Toyota Türkiye ‘corona’ nedeniyle üretime iki hafta ara veriyor

‘Asılsız ve provokatif corona paylaşımları’na 24 gözaltı

Tüketici hakem heyeti e-Devlet’ten de başvuru alacak

3- ‘Corona’da son durum: Ölü sayısı 8 bini geçti, virüs kapanlar 200 bine yaklaştı

Çin’de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle dünya çapında 8 bin 148 kişi hayatını kaybetti. Aralık 2019’dan beri 198 bin 366 kişi virüse yakalandı. Bu kişilerin 82 bin 226’sı iyileşti, 107 bin 722’nin tedavisi sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü uyardı: ‘Corona’ tedavisinde ibuprofenli ilaç kullanmayın

İran’ın bir aylık ‘corona’ bilançosu: 17 bin 361 vaka, 1135 ölü, 5 bin 710 taburcu

ABD’de ‘corona’ paniği artıyor; halkın yarısına göre virüs ‘mutlak tehdit’

AB dış sınırlarını ‘corona’ya karşı bir aylığına kapatıyor

ABD, Fransa ve İspanya’dan ‘corona’ya karşı ekonomiye destek paketleri

Moldova’da ‘corona’dan ilk ölüm

İran’da ‘corona’lı 103 yaşındaki kadın tedavisinin ardından taburcu edildi

İsrail istihbaratına ‘corona’ gerekçesiyle kişisel veri toplama izni verildi

‘Corona’ Avrupa’da otomobil satışlarını etkiledi: Şubatta yüzde 7.2 gerileme

4- ABD ilk defa doğrudan Rusya’yı suçladı: Onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Suriye’deki askeri operasyonları sırasında onlarca Türk askerinin hayatını kaybetmesine neden olduğuna inandığını söyleyerek ABD’nin Türkiye’ye desteğini yineledi.

5- Motorine 27 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş indirim yapıldı.

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6- Yaşlı nüfus sayısı son beş yılda yüzde 21.9 arttı: 2019’da 7.55 milyonu buldu

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üstündekilerin sayısı son beş yılda yüzde 21.9 artarak geçen sene 7.55 milyon olarak kayda geçti.

7- Kadir Şeker’in iddianamesi hazır: ‘Tahrik indirimi’yle 18 yıla kadar ceza istendi

Şiddet gördüğü gerekçesiyle yardım etmek istediği kadının sevgilisinin ölümüne yol açan Kadir Şeker’in 18 yıla kadar hapsi istendi.


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Vasıf Kortun: Devleti hemen ve şimdi yeniden kurmak lazım

Bu gidişatta tür olarak çok az zamanımız var. Bir yandan sınıflar arası uçurum 19. yüzyıldan daha da kötü bir noktaya gitmeye başladı. Bu başlı başına bir sorun. İklim krizi büyük nüfusları yerinden etmeye başladı ve herkes mülteci olacak. Var olan düzenin içinde var olan sistemi koruyarak bir şeyleri onarmak imkansız.

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