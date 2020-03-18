Akşam Postası / 18 Mart 2020

1- Dört saatlik ‘corona’ toplantısı bitti, söz Erdoğan’da…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dört saat süren Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında açıklama yapıyor..

2- İstanbul Havalimanı’nda karantinadan kaçırılmak istenen kadının ifadesi alınacak

‘Corona’ salgını nedeniyle Paris’ten İstanbul’a döndükten sonra karantinaya alınmak üzere bindirildiği otobüsten polis marifetiyle indirilip başka bir araca bindirilen Güzide Sofi’nin ifadesi alınacak. ‘İhmal ve sorumluluğu’ bulunan yetkililer hakkındaki soruşturma da sürüyor.

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3- ‘Corona’da son durum: Ölü sayısı 8 bini geçti, virüs kapanlar 200 bine yaklaştı

Çin’de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle dünya çapında 8 bin 148 kişi hayatını kaybetti. Aralık 2019’dan beri 198 bin 366 kişi virüse yakalandı. Bu kişilerin 82 bin 226’sı iyileşti, 107 bin 722’nin tedavisi sürüyor.

4- ABD ilk defa doğrudan Rusya’yı suçladı: Onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Suriye’deki askeri operasyonları sırasında onlarca Türk askerinin hayatını kaybetmesine neden olduğuna inandığını söyleyerek ABD’nin Türkiye’ye desteğini yineledi.

5- Motorine 27 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş indirim yapıldı.

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6- Yaşlı nüfus sayısı son beş yılda yüzde 21.9 arttı: 2019’da 7.55 milyonu buldu

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üstündekilerin sayısı son beş yılda yüzde 21.9 artarak geçen sene 7.55 milyon olarak kayda geçti.

7- Kadir Şeker’in iddianamesi hazır: ‘Tahrik indirimi’yle 18 yıla kadar ceza istendi

Şiddet gördüğü gerekçesiyle yardım etmek istediği kadının sevgilisinin ölümüne yol açan Kadir Şeker’in 18 yıla kadar hapsi istendi.





