Akşam Postası / 18 Mart 2019

1. Erdoğan’dan Yeni Zelanda atıflı Çanakkale mesajı: Sizi de dedeleriniz gibi uğurlarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Mart deniz zaferinin yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’daki terör saldırısına atıfta bulunarak “Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız” dedi.

2. Hollanda Utrecht’te silahlı saldırı: Üç ölü, altı ağır yaralı

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda silahlı saldırı meydana geldi. Yaralıların olduğu ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı belirtiliyor. Utrecht’teki tüm camilerin önlem amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

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3. Yasak işlemiyor: Okullarda ‘cumhur ittifakı’ propagandası

AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ adaylarının devlet okullarında serbestçe propaganda yapması tepki çekti.

4. Tahir Elçi cinayetinde yeni gelişme: Savcılık adli tıptan görüş sordu

Diyarbakır’da öldürülen eski baro başkanı Tahir Elçi cinayetine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan yeni bir rapor istendi.

5. İngiltere’de ırkçı saldırı: Polis terör soruşturması başlattı

Yeni Zelanda’daki terör saldırısının ardından İngiltere’de de ırkçı bir saldırı gerçekleşti.19 yaşında adı açıklanmayan bir genç aşırı sağ görüşlü bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Polis terör soruşturması başlattı.

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6. Cinayet göre göre geldi: Eşini otomobilde vurdu ve can çekişirken saatlerce gezdirdi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde otomobil içinde eşinin başına ateş eden Eren Erdoğan, can çekişen kadınla birlikte saatlerce sokaklarda dolaştı. Eren Erdoğan karakola teslim olduğu zaman kadının öldüğü anlaşıldı.

7. Konut satışları bir yılda yüzde 18.2 azaldı: Yabancı alıyor yerli satıyor

Türkiye’de toplam konut satışları şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 azalarak 78 bin 450’e geriledi. Genel rakamdaki bu düşüş yabancılara konut satışları yüzde 92.1 artmasına rağmen gerçekleşti.

8. Sahile vuran balinanın midesinden 40 kilo naylon torba çıktı

Filipinler’de sahile vuran ölü bir balinanın karnında 40 kilogram ağırlığında naylon torba bulunduğu saptandı.

9. Yurt dışına büyük ilgi: Erasmus’a başvuran öğrenci sayısı beklenenin dört katı

Erasmus programı çerçevesinde yurt dışında okumak için geçen yıl başvuru sayısı beklenenin dört katını aştı.

10. Tüp bebek denemelerinde çığır açabilecek buluş: Spermin DNA’sı testisten çıktıktan sonra bozuluyor

Britanya’daki Imperial College London’da görevli bilim insanlarının araştırması kısır erkeklerin spermlerinin testislerdeyken kısır olmayan erkeklerin spermleri kadar sağlıklı olduğunu ortaya koydu.

11. Soylu açıkladı: Doğu sınırında PKK’ya karşı İran’la ortak operasyon başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün PKK’ya karşı İran’la ortak operasyona başlandığını açıkladı.

12. İstanbul’da 2018’de 226 iş cinayeti: Ölenlerin sadece biri sendikalı

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin verilerine göre 2018 yılında İstanbul’da en az 226 işçi iş cinayeti sonucunda yaşamını yitirdi. İSİG’in 2018 İstanbul İş Cinayetleri Raporu’na göre en çok iş cinayetinin yaşandığı kent İstanbul.

13. Türk Telekom’a internet hizmetlerinde ‘rekabeti engelleme’ soruşturması

Fotoğraf: Reuters

Rekabet Kurulu, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için Türk Telekom hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.