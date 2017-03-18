Akşam Postası / 18 Mart 2017

1- Alman istihbarat şefi: Darbe girişiminin arkasında Gülen’in olduğuna dair kanıt yok

Alman İstihbarat Servisi (BND) Şefi Bruno Kahl, darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna dair kanıt olmadığını söyledi.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü töreninde ‘Evet’i anlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıldönümü için düzenlenen törende, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu için ‘Evet’ propagandası yaptı.

3- Almanya dışişleri bakanı: Türkiye AB üyeliğine hiç bu kadar uzak olmamıştı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya ve Hollanda’ya ağır suçlamalar yöneltmeyi sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın referandum için ‘günah keçisi’ aradığını söyledi.

4- Bu kez Kocaeli: Akşener’in ‘Hayır’ etkinliğine saldırı

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener’in Kocaeli’deki etkinliğine bir grup saldırdı.

5- AKP’li Eker’in Almanya’da katılacağı üç etkinliğin birine yasak, ikisine iptal

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in Almanya’da referandum kampanyası kapsamında katılacağı üç etkinlik iptal edildi.

6- Gerekçe iç ve dış maddi baskılar: Moody’s Türkiye’nin kredi notu görünümünü düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çekti.

7- Bahçeli, ‘Evet’ için alana indi: ‘Tek adam’ diyenlerin tarih cahili oldukları ortada

MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu öncesinde ilk mitingini Elazığ’da gerçekleştirdi.

8- Tarlabaşı’ndaki bir binada çıkan yangında üç çocuk hayatını kaybetti

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Tarlabaşı semtinde bir binada çıkan yangında üç çocuk hayatını kaybetti.

9- Macaristan başbakanı AB’nin ‘kulağını çekti’: Güvenliğimiz Türkiye’ye teslim edilmemeli

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile imzaladığı geri kabul anlaşmasını, Avrupa ülkeleriyle yaşanan diplomatik krizde ‘koz’ olarak kullanması üzerinden AB’nin mülteci politikasını eleştirdi.

10- Yurt çapında 36 kentte PKK operasyonu: 740 kişi gözaltına alındı

Yurt genelinde 36 kentte yapılan PKK operasyonlarında 740 kişi gözaltına alındı.

11- Bakan Eroğlu ‘evlendirme programı yasağı’nın arkasında: Çok çirkin programlar, utanç duyuyorum

Orman ve ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, KHK’yla kaldırılacağı konuşulan evlendirme programlarının Türkiye’nin kültürüyle bağdaşmadığını söyledi: “Gerçekten çok çirkin programlar, ben de utanç duyuyorum.”

12- Eski MHP’li Oğan’ın hedefi iktidar olup Suriyelileri savaşmaları için geri göndermek

MHP’den ikinci kez ihraç edilen Sinan Oğan, 16 Nisan’daki referandumun ardından kendilerine iktidar yolu açılacağını öne sürüp şöyle konuştu: “Eli silah tutacak 1 milyon Suriyeliye ‘Rap rap. Git ülkeni teröristten kurtar’ diyeceğiz.”

13- YPG ilk kez tarih verdi: Rakka operasyonu gelecek ay başlayacak

Türkiye’nin Rakka operasyonunda yer almasına ısrarla karşı çıktığı YPG’nin komutanı Sipan Hemo operasyonun önümüzdeki ay başlayacağını duyurdu.

14- Soylu, Baykal’ı bakanlığa çağırdı: Sana kaset kumpasını kim kurdu gösterelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a hitaben “İçişleri bakanlığına bir gel, Kemal Kılıçdaroğlu’yla sana kaset kumpasını kim kurdu bir gösterelim” dedi.

15- Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında: ‘Canım hala dün gibi yanıyor’

Eskişehir’deki Gezi eylemlerinde polisler ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın bugün doğum günü. Anne Emel Korkmaz, “O hep gülerdi, çok neşeli bir çocuktu. Canım hâlâ dün gibi yanıyor” dedi.

16- Paris’te ‘faili tek’ çifte saldırı: Bir polis memuru yaralandı, saldırgan öldürüldü

Fransa’nın başkenti Paris’te ‘radikal İslamcı’ bir saldırgan bir polis memurunu yaraladıktan sonra Orly Havalimanı’na gitti. Burada bir askerin silahını zorla alan saldırgan diğer askerler tarafından öldürüldü.