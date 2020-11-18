Akşam Postası / 18 Kasım 2020

1 Pfizer-BioNTech aşısından yeni sonuç: Yüzde 95 koruyor, 65 yaş üstünde de etkili

Fotoğraf: Reuters

Pfizer, BioNTech işbirliğiyle geliştirdiği ‘corona’ aşısı denemesinin geç aşama nihai sonuçlarının yüzde 95 oranında etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı.

2 Genelge: Yeme içme mekanları kapanıyor; sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması geldi

Yeni ‘pandemi’ önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 10:00 ile 13:00 saatleri arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi; hafta sonları ise tüm vatandaşların saat 10:00 ile 20.00 dışında sokağa çıkması yasak. Yeme içme mekanları saat 10:00 ile 20:00 arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek; sonrasında da telefon ya da internetle sipariş dışında hizmet veremeyecek.

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Akşener: Yarım yamalak tedbir yerine 14 günlük yasak ilan edin

Uçak yolcuları sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

3 Sağlık bakanı: Büyük illerdeki artış trendi, neredeyse tüm kentlere yayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vaka sayılarına ilişkin, “İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır” dedi.

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4 Rapor: İzmir’de ‘yıkıma götüren’ altı neden

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THHM), İzmir depremine ilişkin hazırladığı raporda, altı nedenin bir araya gelerek can ve mal kaybına neden olduğu belirtildi.

5 Erdoğan: Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarınki Merkez Bankası toplantısından bir gün önce yüksek faizle ilgili olumsuz görüşünü bir kez daha dile getirdi: “Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yaratabilir miyiz? Mümkün değil.”

6 Kılıçdaroğlu’ndan Çakıcı’ya suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında tehdit ve hakaret içerikli yazılı açıklamaya yayınlayan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu’ndan Çakıcı’nın mektubuna: Ciddiye alınacak bir olay değil

7 Babacan’dan ‘Gezi eleştirileri’ne: Savcı tek taraflı olarak iddianameye eklemiş

AKP üyesiyken bakanlık yapan, ardından Demokrasi ve Atılım Partisi’ni (DEVA) kuran Ali Babacan, Gezi Parkı davasında şikayetçi olmadığını, ‘savcının tek taraflı olarak’ adını iddianameye koyduğunu söyledi.

8 Twitter’a yeni özellik geldi: 24 saat sonra silinecek ‘fleet’

Twitter’a gelen yeni özellikle 24 saat sonra silinecek paylaşımlar yapılabilecek.

9 Duygu Delen’in ölümü: İlk duruşmada bilirkişi raporu istendi

Gaziantep’te, 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili hakkında dava açılan tutuklu sanık Mehmet K.’nın yargılanmasına başlandı. Bilirkişi raporu ve sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlanmasını isteyen mahkeme heyeti bir sonraki duruşma tarihini 17 Şubat olarak belirledi.

10 Tecavüzle suçlanan profesör davasında ‘sperm örneği’ delili ‘kayboldu’

Ankara’da, Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin, sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada ‘sperm örneği’ delilinin ‘kaybolduğu’ ortaya çıktı.