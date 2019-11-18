Akşam Postası / 18 Kasım 2019

1- Otizmli çocukların yuhalandığı okulun müdürü ve yardımcısı görevinden alındı

Aksaray’da otizmli öğrencilerin diğer veliler tarafından yuhalanması sonrasında açığa alınan okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı.

2- Erdoğan’dan mülteci açıklaması: Varil bombalarına teslim etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriyeli mültecilerin ‘varil bombalarına teslim edilmeyeceğini’ söyledi.

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3- HDP, TBMM’den çekilme dahil seçenekleri değerlendiriyor

HDP, yerlerine kayyum atanarak yerel yönetimden uzaklaştırılan belediye başkanı sayısının 24’e ulaştığını ve bu nedenle TBMM’den çekilme dahil seçenekleri değerlendirdiğini; kararın çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.

4- CHP’li vekile göre faciadan ders alınmadı: YHT’de halen sinyalizasyon yok

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara’da dokuz kişinin öldüğü kazayla gündeme gelen Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) Sincan-Kayaş banliyö hattında sinyalizasyon sisteminin bulunmadığını, Ankara-Eskişehir ve Ankara-İstanbul hatlarında ise sadece giriş ve çıkışlarda sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını öne sürdü.

5- Kaz Dağları’nda 155 maden firmasına 279 ruhsat verilmiş

Kanadalı Alamos Gold şirketinin altın arama çalışmalarının yol açtığı çevre katliamıyla gündeme gelen Kaz Dağları’nda 155 maden firmasına 279 ruhsat verildiği ortaya çıktı.

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6- İstanbul’da çocuğa taciz iddiası: İki şüpheliye linç girişimi

İstanbul’da iki kişi, 12 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç ediliyordu.

7- Rabia Naz için eylem yaparken gözaltına alınan liseliler serbest bırakıldı

Giresun’un Eynesil ilçesinde, evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz için eylem yaparken gözaltına alınan üç lise öğrencisi serbest bırakıldı.

8- Meclis bütçesinden yurt dışı ziyaretlerine üç yılda 6 milyon lira harcama

2017-2019 yılları arasında TBMM’de görevli bin 481 personel yurt dışı ziyareti için görevlendirildi. Üç yılda bu ziyaretler için Meclis bütçesinden 6 milyon 34 bin 192 lira harcandı.

9- İnşaatlarında üç işçinin öldüğü firmanın sahiplerine hapis cezası

Bursa’da, çalıştığı inşaatın dokuzuncu katından düşerek hayatını kaybeden işçi Erkan Uraz’ın ölümüyle ilgili açılan davada mahkeme, aynı şirketin, başka inşaatlarındaki iki ölüm vakasınını da dikkate alarak firma sahibi üç sanığı ‘bilinçli taksirden’ üçer yıl dörder ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların cezalarını ertelemedi.

10- İstanbul’da değnekçiler tekrar iş başında: Gündüz İSPARK bakıyor, akşam biz

İstanbul’da İSPARK’a ait bazı otoparklarda mesai saatleri dışında vatandaşlardan otopark parası talep eden ‘değnekçiler‘ yeniden ortaya çıktı.

11- ABD’den İran’daki eylemcilere destek

ABD yönetimi, İran’da benzin zammını protesto etmek için gösteri düzenleyen protestocuları desteklediğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise Beyaz Saray’ın bu açıklamalarının ülkenin iç işlerine müdahale olduğunu savundu.

12- Bir yılda ödenmesi gereken dış borç 121 milyar dolar

Türkiye’nin bir yıl içinde ödemesi gereken borçlarını gösteren kısa vadeli dış borç, eylül sonu itibariyle geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 6 artarak 121.3 milyar dolara çıktı.

13- Araştırma: Türkiye’den katılanların yarısı mutlu; dünya geneli mutsuz

Ipsos araştırma şirketinin ‘ülkelerin genel mutluluk durumları’ araştırmasında Türkiye’den katılanların yüzde 64’ü ‘sağlıklı olma’nın, yüzde 60’ı ise ‘yaşamlarının anlamlı olduğunu hissetme’nin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Küresel ölçekte ise bireylerin mutluluk oranlarında düşüş söz konusu.

14- Almanya Merkez Bankası: Ekonomide durgunluk görülecek ama resesyon yaşanmayacak

Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’daki büyümenin dördüncü çeyrekte zayıf kalacağını ancak resesyon konusunda endişelenmek için hiçbir neden olmadığını ve sanayi sektörü görünümünün istikrara kavuşabileceğine dair işaretler olduğunu belirtti.