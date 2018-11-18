Akşam Postası / 18 Kasım 2018

1- Kavala soruşturması: Hakim içeriğini bilmediği toplantı yüzünden tutuklamış

İşadamı Osman Kavala’ya dair soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu’nun içeriği bilinmeyen bir toplantı yüzünden tutuklandığı öğrenildi.

2- Trump: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını dinlemek istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, muhalif Suudi gazeteci Cemal kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını dinlemek istediği söyledi.

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3- AKP’li vekilden Yeni Şafak’a: Adalet hepimize lazım

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yeni Şafak gazetesinin akademisyenlere ve hak savunucularına yönelik başlatılan operasyonla ilgili yaptığı habere ‘adalet hepimize lazım’ diyerek tepki gösterdi.

4- Soylu açıkladı: Otoyolda hız sınırı 137.5 kilometreye çıkıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu otoyolda hız sınırını 137.5 kilometreye çıkaracaklarını açıkladı.

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5- Turistik ilçe Bodrum’da sel: Cadde ve sokaklar nehre döndü

Muğla’nın turistik Bodrum ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.

6- TMO ekmekte ‘ithalat’ kartını sürdü: Zam için un fiyatı bahane edilmesin

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday piyasasında ‘endişeye mahal olmadığını’ belirterek, “ekmek fiyatlarında yükselişe gerekçe yoktur” dedi.