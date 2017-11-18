Akşam Postası / 18 Kasım 2017

1- ABD’li eski savcı Bharara’dan Çavuşoğlu’na: Yalancı

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ı ABD’de dolandırıcılıktan tutuklatan eski savcı Preet Bharara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ‘yalancı’ diye niteledi.

2- İstanbul başsavcılığı Sarraf dosyasına bakan ABD’li savcılara soruşturma başlattı!

İstanbul başsavcılığı, ABD’de dolandırıcılıktan yargılanan Rıza Sarraf’ı tutuklatan eski savcı Preet Bharara ve halefi Joon Kim hakkında soruşturma başlattı.

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3- AB’den bir ilk: Türkiye’ye siyasi gerekçeli fon kesintisi

Avrupa Birliği (AB) ‘Türkiye’nin Avrupa standartlarından sapmasını’ gerekçe göstererek fonlarda kesintiye gitme kararı aldı. AB ilk defa Türkiye’ye siyasi gerekçeli fon kesintisi yapacak.

4- Akşener ‘sır vermedi’: Bir mucize var ama oranını söyleyemeyeceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin oy oranıyla ilgili, “Durumumuz çok iyidir, barajın üzerinde. Bir mucize var, oranını söyleyemeyeceğim” dedi.

5- Erdoğan kararlı: İdlib’de attığımız adımı Afrin’de de atacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib’de atılan adımın Afrin’de de atılacağını söyledi.

6- Şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

Olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu 50 yaşında hayatını kaybetti.

7- Tutuklu işadamı Osman Kavala’dan Sabah’a suç duyurusu

Tutuklu işadamı Osman Kavala’nın avukatları, Sabah’ta yayınlanan ‘Osman Kavala Henri Barkey ile 93.5 saat görüştü’haberini yalanlayarak suç duyurusunda bulundu.

8- Deniz Gezmiş’in idam hükmü açık artırmayla satıldı!

Deniz Gezmiş ve iki yol arkadaşı hakkındaki idam hükmü açık artırmayla 47 bin 500 liraya satıldı.

9- Bozdağ: NATO’nun yaptığı büyük bir skandal, alçaklık ve rezalettir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Atatürk’ün fotoğrafının ‘düşman hedef’ yapılıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına sahte hesap açılan Norveç’teki NATO tatbikatı için, “NATO’nun yaptığı büyük bir skandal, alçaklık ve rezalettir” dedi.

10- Liseli Helin’in katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul’un Pendik ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i okul çıkışında öldüren 21 yaşındaki Mustafa Yetgin hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.

11- Bir ilk: Diyanet İşleri başkan yardımcılığına bir kadın atandı

Diyanet İşleri başkan yardımcılığına ilk kez bir kadın atandı: İlahiyat profesörü Huriye Martı.

12- Bakan duyurdu: Beykoz’a Central Park’ın üç katı büyüklüğünde şehir parkı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Beykoz’da New York’taki Central Park’ın üç katı büyüklüğünde bir şehir parkının yapılacağını söyledi.

13- Merkez Bankası’ndan kur riskini sınırlamaya yönelik yeni uygulama

Merkez Bankası (MB) Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi. MB’nin iki hedefi, spekülatif alımların bir kısmını engellemek ve reel sektörün kur riskini sınırlamak.

14- Üç yaşındaki Alperen’in ölümüne yol açan anaokulunda yeni skandallar ortaya çıktı

İzmir’in Çiğli ilçesinde üç yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne yol açan Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’yla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda okulda skandal uygulamalar bulunduğu ortaya kondu.

15- Bir zahmet: Van’da Ermeni mezarlığı üzerine yapılan tuvalet kaldırılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Van’ın Edremit ilçesinde Ermeni mezarlığının üstüne inşa edilen tuvaletin 60 gün içinde kaldırılmasına karar verildiğini belirterek, “Bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

16- Araştırma: Türkiye’de iki evden birinde diş fırçası yok

Türkiye’de her iki evden birinde diş fırçası bulunmadığı ortaya kondu.

17- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pist 2018’de açılıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kapasite artırma çalışmaları kapsamında ikinci pistin 2018 yılında faaliyete geçeceği belirtildi.

Sinemaya gidenlerin sayısında rekor: En çok ‘Recep İvedik 5’ izlendi

Sinemaya gidenlerin sayısında rekor artış kaydedildi.