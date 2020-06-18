Akşam Postası / 18 Haziran 2020

1- Son 24 saat: 1304 kişiye ‘corona’ tanısı, 21 can kaybı; 1382 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1304 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 21 kişi hayatını kaybetti, 1382 kişi iyileşti.

2- TTB: Bakanlığın 10 kente ilişkin verdiği sayılar tartışmalı, hata açıklansın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Türkiye’de henüz salgının ilk dalgası kontrol altına alınmamışken başlatılan erken yeniden açılmanın sonuçlarının alarm verdiğini belirtti. Konsey ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dünkü basın toplantısında verdiği sayılara dair açıklama talep etti.

Reklam

3- LGS’nin düzenleneceği cumartesi günü saat 09:00-15:00 arası sokağa çıkma kısıtlaması

Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sokak kısıtlaması kararı çıktı. Cumartesi günü sabah saat 09:00 ila 15:00 saatleri arasında kısıtlama olacak. YKS’nin düzenleyeneceğim 27 Haziran’da kısıtlama saat 09:30 ila 15:00, 28 Haziran’da ise 09:30 ila 18:30 arasında uygulanacak.

4- Liradan kaçış: Döviz hesapları 203 milyar dolarla tarihi zirvede

Yurt içindeki banka müşterilerinin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 12 Haziran ile biten haftada da artış eğilimini sürdürerek 202.91 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi.

5- Erdoğan’ın Halkbank davasında ‘devreye girmesi’ Bolton’ın kitabında yer aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın yazdığı kitapta başkan hakkında önemli iddialar yer alıyor. Kitabın bir bölümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapılan bir görüşmeye de yer verilmiş.

Reklam

6- Yavaş: Kredi kararı 30 günde uygulanmazsa suç duyurusunda bulunacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, idare mahkemesinin, belediyenin altyapı projeleri için kredi almasını engelleyen kararıdurdurduğunu hatırlatarak, bunun 30 gün içinde uygulanması gerektiğini, aksi takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi

7- Binali Yıldırım: TBMM başkanlığına aday değilim

Eski başbakan ve meclis başkanı AKP’li Binali Yıldırım, TBMM başkanlığına aday olmadığını açıkladı.

8- Bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi veren yasa yürürlüğe girdi

Yaklaşık 21 bin bekçiye zor ve silah kullanma yetkisi veren yasa yürürlüğe girdi.

9- OECD: Türkiye işsiz ve eğitim almayan genç oranında ilk sırada

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) raporuna göre, Covid-19 salgınında 15-24 yaş arasındaki gençlerin en çok kaygı duyduğu konuların başında akıl sağlığı, gelir ve istihdam geliyor.

10- İçinde hamile kadının olduğu araca saldıran kardeşlere beşer yıl hapis cezası

İstanbul’un Pendik ilçesinde içinde hamile bir kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel, ‘hürriyeti tahdit’ suçundan dörder yıl ikişer ay, ‘ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması’ suçundan da 10’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

11- Dünya’da sığınmacı sayısı 80 milyona dayandı: Türkiye 3.9 milyonla birinci sırada

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) raporuna göre geçen yıl evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı bir önceki yıla göre 9 milyon artarak 79.5 milyona ulaştı. Türkiye’de ise 3.9 milyon sığınmacı bulunuyor.